[MAJ] Covid-19. Pourquoi Olivier Veran a raison lorsqu'il estime que le "vaccin a une efficacité partielle" et que "les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin"

MAJ 5.04.21 19h30 : France Soir vient de publier les mémoires complets du ministère de la santé et des solidarités, Le mémoire 2 est celui qui évoque les 4 arguments repris par la presse. Cette Mise à jour étant bien évidemment postérieure à notre article, on peut se référer au mémoire 2 pour y retrouver les dires du ministre de la santé selon lesquels le "vaccin a une efficacité partielle". Les services d'Olivier Veran s'appuient sur les données des fabricants pour dire que les vaccins AstraZeneca, Moderna et Pfizer protègent respectivement à 76% (79% selon une étude de Nature), 94% et 95% et déclare ainsi que "l'efficacité est partielle" (?). Dans notre article ci-dessous nous donnons le point de vue d'autres experts tels que Peter Dohi dans le British Medical Journal mais aussi des indépendants qui interrogent ces chiffres et les données brutes. Concernant l'argument selon lequel, "les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin", les services de Veran expliquent (toujours dans le mémoire 2) " "En troisième lieu, ainsi que cela a été rappelé au point précédent (2.2.2), les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale, du fait d’une immuno-sénécence (impact du vieillissement du système immunitaire sur la qualité de la protection vaccinale ainsi que sa durabilité, même si les premières données sont rassurantes sur ce point malgré le manque de recul cf. étude de Widge AT et al.16) ou de la virulence d’un variant." Nous précisons plus bas dans cet article que deux études montrent une immunosuppression légère dont une par diminution transitoire des lymphocytes après la vaccination pouvant entraîner dans les premiers jours un risque accru d'infection à la Covid.

Vous avez été un certain nombre, suite à la vidéo de Juste Milieu, à nous poser la question des sources lorsque "Marcel" annonçait que le ministre de la santé, Olivier Veran, avait déclaré, entre autres - suite à la requête d'une personne âgée vaccinée de 83 ans ne souhaitant plus être confinée - que le vaccin contre la Covid avait "une efficacité partielle". - Vaccin pas assez efficace, 2 ans de confinement ? Olivier Véran avoue ! (Vidéo) Voici la vidéo et les allégations de Juste Milieu pour le Média 4-4-2.

Comme il est précisé dans la vidéo, l'information a été sortie par Europe 1 puis reprise par BFM TV et Le Figaro. Il s'agit d'un article d'Europe 1 en date du 31.03.21 intitulé Un octogénaire demande au Conseil d’État à être déconfiné après avoir été vacciné.

Cette vidéo reprend des extraits du mémoire des services du ministre de la santé et de la solidarité, Olivier Veran, demandé par le Conseil d'Etat suite à la requête d'un retraité de 83 ans.

En effet, ce retraité vacciné, qui réside en Ile-de-France, a déposé un recours pour demander la levée du confinement pour les personnes vaccinées. Ses avocats, Me Diane Protat et Me Henri de Lagarde, ont déposé une requête au Conseil d'Etat afin de lever les restrictions de déplacement pesant sur lui. Le Conseil d'Etat pour se prononcer a demandé un mémoire au ministre de la santé, au premier ministre et le juge des référés a statué. Selon Me Diane Protat, interviewée par France Soir (à 6'00" sur la vidéo), le mémoire de réponse des services de Veran répondait que "l'efficacité des vaccins n'était que partielle", "le second argument du ministre de la Santé était que la réussite de la vaccination était contingente puisqu'en fonction de l'apparition de nouveaux variants le vaccin que vous recevez aujourd'hui pouvait ne pas marcher sur de nouveaux variants", "son troisième argument c'était de nous expliquer que même vacciné vous pouviez diffuser la maladie et être toujours contagieux..."



C'est ce mémoire de réponse qui a été diffusé dans la presse à la demande des avocats pour qu'un débat puisse avoir lieu sur la place publique.

Dans le mémoire de réponse qu’Europe1 a pu consulter, en date du 30.03.21, quatre arguments ont été diffusés dans l'article "le ministre de la Santé estime qu’il est prématuré en l’état des connaissances scientifiques de différencier les "règles relatives aux limitations de circulation selon que les personnes ont reçu ou non des doses des vaccins". Olivier Véran invoque quatre arguments. D'une part, " l'efficacité partielle des vaccins ", et en deuxième lieu le fait que " l'efficacité des vaccins est devenue particulièrement contingente du fait de l’apparition des nouveaux variants" ...En troisième lieu, " les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de réinfection post-vaccinale ou de la virulence d’un variant." Enfin, "le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers. L’impact de la vaccination sur la propagation du virus n’est pas encore connu".



On résume les 4 arguments évoqués en les déclinant ci-dessous avec selon l'ordre que nous avons retenus :





1. le vaccin n'empêche pas de transmettre le virus aux tiers



2. la réussite de la vaccination est contingente à l'apparition des nouveaux variants



3. le vaccin a une efficacité partielle



4. les personnes vaccinées sont aussi celles qui sont les plus exposées aux formes graves et aux décès en cas d’inefficacité initiale du vaccin



[Argument 1 et 2]

De ces 4 arguments, deux ont été clairement annoncés par les labos pharmaceutique à savoir la possibilité une fois vacciné d'être contaminé (dans des formes mineures) et de transmettre le virus (argument 1). Les labos ont aussi déclaré que pour l'argument 2, ils pourraient envisager de faire des injections supplémentaires avec des séquences nucléotidiques provenant des variants résistants pour surmonter l'échappement vaccinal. Ce n'est donc pas un scoop.



[Argument 3]

Ce qui est surprenant de la part du ministère de la Santé, car ce n'est probablement pas Veran qui a pondu cette réponse, c'est d'écrire que le vaccin a une "efficacité partielle" alors que Pfizer et Moderna prétendent selon leurs études avoir une efficacité proches de 95%. On verra qu'en fait ils ont sélectionné les outils statitisques pour obtenir les résultats les plus probants lors de leur étude initiale. Selon Off-Guardian, l'efficacité est beaucoup plus faible en réalité :

"Il convient de noter que cela ne concerne qu'une prétendue réduction des symptômes de la COVID 19 chez les personnes atteintes du virus. Les résultats des tests ne démontrent pas que le vaccin réduira la propagation de l'infection ou sauvera des vies. Il convient également de noter que ces chiffres suggèrent que la menace liée à la COVID 19 est de plus en plus faible. En utilisant les chiffres de Pfizer, la réduction du risque relatif est de 100(1 - (0,00044/0,0088)). Ce qui correspond à 95%. Et voilà ! Cela semble fantastique et constitue une bien meilleure stratégie de marketing que de rapporter la réduction absolue du risque. Le risque absolu de développer les symptômes de la COVID 19 sans le vaccin est supposé être de 0,0088% et avec le vaccin de 0,00044%. En termes absolus, l'efficacité du vaccin est de 100(0,0088-0,00044). Une réduction du risque de 0,84%. Une "efficacité" à peine perceptible. En utilisant la réduction de risque relative plutôt qu'absolue, les grands médias (MSM) ont été libres de commercialiser le vaccin à ARNm pour Pfizer et BioNTech (et d'autres parties intéressées) avec des allégations impressionnantes. Celles-ci n'étaient pas du tout véridiques, non seulement parce qu'elles reposaient sur des manipulations statistiques, mais aussi parce que personne n'avait la moindre idée de la sécurité ou de l'efficacité du BNT. À ce jour, il n'existe aucun résultat d'essai clinique."- Source : Off Guardian Quels essais vaccinaux ?



De plus, selon UK Column "Il semble que tous les efforts aient été faits pour maximiser la mortalité rapportée par la COVID-19 tout en minimisant, voire en niant, toute mortalité liée au vaccin".

- UK Column News Pourquoi donne-t-on encore des vaccins anti-COVID-19 aux gens ?



Et il est probable que les services d'Olivier Veran en soient parfaitement au courant. Des informations ont déjà fuité dans la presse spécialisée et alternative ou mainstream à ce sujet.

- Peter Doshi : Les vaccins "efficaces à 95%" de Pfizer et Moderna - nous avons besoin de plus de détails et de données brutes (British Medical Journal)

- Quand le rédacteur en chef adjoint du BMJ questionnait l'efficacité réelle des vaccins à ARN et alertait sur l'insuffisance des essais vaccinaux sur les personnes âgées fragiles

- Inde : le régulateur demande plus de données sur le vaccin et Pfizer retire sa demande d’utilisation d'urgence (France Soir)

- Le Pr. Casalino, médecin urgentiste, décrédibilise le vaccin anti-Covid de Pfizer sur LCI (Vidéo)



Donc, les services d'Olivier Veran ont raison de dire que l'efficacité du vaccin est "partielle" selon les sources citées ci-desus (British Medical Journal, Off Guardian et Uk Column) même si une étude plus récente semble aller dans le sens d'une efficacité complète y compris contre les nouveaux variants. Il s'agit aussi sans doute de couvrir les services de l'Etat en terme de responsabilité. On n'est jamais trop prudent.





[Argument 4]

Plus surprenant est le 4ème argument du mémoire de réponse du ministère de la santé et de la solidarité repris par la presse.