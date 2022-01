Covid : risque de myocardite lié au vaccin vs. infection. Analyse d'une étude du journal Nature (Sebastien Rushworth)

Covid : risque de myocardite lié au vaccin vs. infection Article originel : Covid: Vaccine vs infection myocarditis risk Sebastien Rushworth, M.D:, 14.01.22

Il est clair depuis un certain temps que les vaccins Pfizer et Moderna covid provoquent des myocardites. Ce qui n'est pas clair, en revanche, c'est si le risque de myocardite après la vaccination est plus élevé qu'après l'infection. Si le risque après l'infection est encore plus grand qu'après la vaccination, on peut raisonnablement penser qu'il ne faut pas trop s'inquiéter de la myocardite induite par le vaccin, en partant du principe que presque toutes les personnes qui ne se font pas vacciner vont tôt ou tard recevoir lq covid, et donc être exposées au risque de myocardite post-infection.

Si, en revanche, le risque est plus élevé après la vaccination, il faut alors procéder à une évaluation plus minutieuse des risques. Pour les larges segments de la population qui courent un risque personnel infinitésimal avec la covid-19 (en gros, toutes les personnes de moins de 40 ans qui ne sont pas en surpoids et qui n'ont pas de problèmes de santé sous-jacents), même un petit risque de maladie grave lié aux vaccins pourrait suffire à faire pencher la balance en faveur de la non-vaccination.



Et la myocardite est une maladie grave, ne vous y trompez pas. Dernièrement, j'ai beaucoup entendu cette phrase : "mais la myocardite causée par les vaccins contre la Covid est bénigne !". Je n'avais jamais entendu parler de myocardite "légère" avant le vaccin contre la covid. Avant la covid, la myocardite était toujours considérée comme une maladie grave. Ce que les personnes qui disent cela veulent dire, c'est que les patients admis à l'hôpital pour une myocardite après une vaccination peuvent généralement rentrer chez elles après quelques jours, et ne finissent généralement pas dans une unité de soins intensifs. Ce qui est vrai.

Mais nous ne disons pas que la plupart des crises cardiaques sont "légères" simplement parce qu'elles n'entraînent pas de séjour dans une unité de soins intensifs, et simplement parce que le patient peut généralement quitter l'hôpital dans la semaine qui suit. Une crise cardiaque est une crise cardiaque, et elle est par définition grave. Il en va de même pour la myocardite. Nos muscles cardiaques ne sont pas très doués pour se réparer eux-mêmes, et il est impossible de savoir aujourd'hui dans quelle mesure un épisode de myocardite induite par un vaccin augmente le risque futur de complications graves à long terme, comme une insuffisance cardiaque chronique ou une fibrillation auriculaire.



La myocardite est donc toujours grave, qu'elle vous conduise ou non aux soins intensifs, et nous devons savoir si le risque de myocardite causé par les vaccins est supérieur au risque causé par l'infection.



Heureusement, une étude publiée récemment dans Nature Medicine nous aide à répondre à cette question. Les chercheurs ont recueilli les données de toutes les personnes âgées de plus de 16 ans au Royaume-Uni qui ont été vaccinées contre la covid-19 entre décembre 2020 et août 2021. Cela représente environ 40 millions de personnes (plus de la moitié de la population britannique). Pour cette cohorte massive, des données ont ensuite été recueillies sur les événements de myocardite et sur les tests covid positifs. 8% des 40 millions de personnes ont eu un test covid positif au cours de la période d'étude. L'objectif de l'étude était de déterminer le risque de myocardite dans les 28 jours suivant la vaccination ou l'infection, et de le mettre en relation avec le taux de myocardite de fond.

Il y a un gros problème à prendre les chiffres de cette étude pour argent comptant, c'est qu'elle utilise un test covid positif comme indicateur de l'infection Covid. Or, nous savons que jusqu'à la moitié des infections covid sont asymptomatiques et qu'en outre, il existe un nombre inconnu de personnes qui présentent des symptômes mais ne font pas le test. Le nombre réel d'infections est donc probablement au moins deux fois plus élevé que les infections confirmées par le test. La comparaison avec les vaccins est donc injuste, car nous connaissons toutes les personnes qui se font vacciner. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont été vaccinées en secret et qui ne sont pas incluses dans les statistiques. Ainsi, quel que soit le taux de risque que nous obtenons pour la myocardite après l'infection, il devrait probablement être divisé par deux, pour refléter plus fidèlement la réalité.

Bref, passons aux résultats.

La première chose importante à noter est que le risque relatif de myocardite après une vaccination ou une infection semble varier massivement en fonction de l'âge. Chez les personnes de plus de 40 ans, rien n'indique que les vaccins augmentent le risque de myocardite. En revanche, un test covid-19 positif multiplie le risque par 12 dans ce groupe. Ainsi, pour les personnes de plus de 40 ans, le risque de myocardite après infection était beaucoup plus élevé que le risque après vaccination.

Chez les personnes âgées de 16 à 40 ans, en revanche, la situation était très différente. Dans ce groupe, le risque de contracter une myocardite à 28 jours après un test covid positif n'était "que" multiplié par quatre. Le risque après la première dose du vaccin Pfizer était multiplié par deux, tandis que le risque après la première dose du vaccin Moderna était multiplié par quatre.