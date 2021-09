Covid, un moyen génial de transférer l'argent des pauvres aux riches (Conservative Woman)

Covid, un moyen génial de transférer l'argent des pauvres aux riches Article originel : Covid, a brilliant way of transferring money from the poor to the rich Par Harry Hopkins Conservative Woman, 30.08.21

En route vers la côte est du Yorkshire pour une pause de deux jours, ma femme et moi nous sommes arrêtés au McDonald's de Knaresborough pour prendre une tasse de thé. L'endroit était très fréquenté et personne ne portait de masque, à l'exception du personnel. On pouvait les voir s'affairer dans la cuisine, l'air décidément bien mal à l'aise avec leurs muselières qui les empêchent de respirer. Il y avait cependant une "zone de repos du personnel" délimitée par un cordon et deux individus non masqués en profitaient.

Alors que nous nous asseyons près de cette zone avec nos tasses de PG Tips à 2 francs, un jeune homme intelligent se lève de son siège, enfile un masque et se dirige vers la cuisine. Excusez-moi, me suis-je risqué, j'espère que vous ne me trouverez pas impoli, mais je me demandais comment le personnel faisait pour porter ces masques toute la journée. La glace a été brisée ; le type s'est avéré être un employé supérieur et nous avons eu un échange fantastique.

Il s'est avéré que McDonald's revoit constamment sa politique en matière de masques. Le personnel est autorisé à donner son avis et, toutes les quatre semaines environ, les directives peuvent être modifiées. Ce responsable était parfaitement conscient des dangers des masques, à la fois à court et à long terme, et il a laissé tomber sa muselière pour me montrer une éruption cutanée tout autour de sa bouche avec les mots "Je ne suis pas le seul à souffrir de cela".

Il m'a ensuite parlé des stocks de masques que la branche de Knaresborough avait dans son magasin et j'ai dû lui demander de répéter parce que cela me semblait incroyable. Nous avons 50 000 masques. Ils sont dans des lots de 100 et des boîtes de 500 et nous avons une pièce pleine". J'ai demandé combien de masques chaque employé pouvait utiliser en une journée et il a répondu qu'ils n'en portaient généralement qu'un seul par poste, mais qu'ils pouvaient en obtenir un autre si le premier était sale. Je n'ai pas demandé la définition du mot "sale". Je lui ai souhaité bonne chance et il m'a remercié de mon intérêt.



Je n'arrivais vraiment pas à me faire une idée de ce chiffre de 50 000. Knaresborough n'est pas une si grande branche. Mais cela m'a fait réfléchir. McDonald's possède 1 250 succursales au Royaume-Uni et, dans le monde entier, il y a plus de 38 000 points de vente qui servent 69 millions de personnes chaque jour. Si chaque succursale dispose d'un stock de 50 000 masques, cela représente 62,5 millions de personnes au Royaume-Uni et 1,9 milliard (soit 1 900 000 000) dans le monde. Et n'oubliez pas que nous ne parlons que d'une seule entreprise !

Pouvez-vous imaginer les méga chiffres impliqués lorsque vous considérez l'industrie des restaurants et des plats à emporter à travers le monde qui utilisent tous ces couches pour le visage ? Et pouvez-vous comprendre le nombre de masques qui trouvent leur chemin de la Chine vers toutes les parties de la planète pour soutenir cette demande sur le dos de la Covid ? Et où tous ces masques sont-ils destinés à finir ?



Au cours de notre court voyage, nous avons visité les falaises de Bempton près de Bridlington, l'un des principaux lieux de nidification des fous de Bassan et d'autres oiseaux de mer au Royaume-Uni. L'un des panneaux d'information fournis par la RSPB expliquait que la population de fulmars était en grave déclin à cause du nombre de sacs en plastique qui polluent les océans. Apparemment, les fulmars ne font pas la différence entre leur nourriture, qui ressemble à des crevettes, et les sacs en plastique, qu'ils ingèrent avec des conséquences fatales. Eh bien, en termes de pollution mondiale, on n'a encore rien vu ! Je ne serais pas surpris que le nombre de masques jetés devienne si important que la terre risque de basculer sur son axe ! C'est peut-être exagéré, mais la question qui se pose est la suivante : où est David Attenborough quand on a besoin de lui ?

Faut-il s'étonner qu'en 2020, les biens et services liés à la Covid aient fait 40 nouveaux milliardaires ? Ils ont rejoint 2 168 milliardaires existants dans le monde, la Chine étant en tête de liste avec 819.



Il est clair que la Covid-19 est génial pour les super-riches. Le vieux dicton "Suivez l'argent" est plus vrai aujourd'hui qu'il ne l'a jamais été. Si vous vous accrochez encore à l'idée que la Covid-19 est comparable à la peste noire, il est clair que vous n'avez pas été attentif. La Covid-19 est une construction mentale dirigée par la propagande et conçue pour effrayer et contrôler la population mondiale afin que les richesses puissent être siphonnées des milliards vers les très rares personnes qui en possèdent déjà le plus. Lorsque vous le voyez écrit en grand avec des chiffres comme ceux-ci, vous avez les yeux qui pleurent devant l'ampleur de tout cela.