COVID19 ou la fin de la discussion scientifique ? (Dr Malcolm Kendrick)

Je pense que c'est l'aile extrême du parti Vegan qui a décidé d'écrire mon histoire, et mes pensées, sur Wikipedia rationnelle. Je dis cela parce qu'un grand nombre d'autres personnes que je connais qui critiquent l'hypothèse du régime alimentaire et du cœur, celles qui ont osé suggérer que manger des produits animaux est parfaitement sain, ont également été oblitérées de Wikipedia à peu près au même moment.

Avant cela, j'avais été appelé par deux journalistes et attaqué par deux organisations de vérification des faits qui ont vu le jour et qui peuvent décider de votre culpabilité ou de votre innocence en ce qui concerne toute information sur la COVID19. Bien sûr, personne ne peut vérifier les vérificateurs de faits. Ils sont les gardiens autoproclamés de la "vérité". Quis custodiet ipsos custodes - en effet. (Qui garde les gardiens ?)

Pour ceux qui, dans d'autres pays, ne sont pas au courant de ce genre de choses, les médecins du Royaume-Uni sont régis par de nombreuses organisations différentes, qui se sentent toutes capables de porter un jugement et de prononcer diverses sanctions. La plus meurtrière d'entre elles, l'"Inquisition espagnole" si vous voulez, est le General Medical Council (GMC), qui peut vous radier du registre médical et vous empêcher de travailler en tant que médecin. Ils ont un grand pouvoir, sans aucune surveillance.

Cela fait un moment que je n'ai pas écrit de blog. Au lieu de cela, je me suis occupé de régler deux plaintes concernant mon blog déposées auprès du General Medical Council. J'ai également reçu une plainte du NHS England et deux appels téléphoniques furieux d'autres médecins m'informant que je ne devais pas faire de commentaires négatifs sur les vaccins.

COVID19 - la fin de la discussion scientifique ? Article originel : COVID19 – the end of scientific discussion? Dr Malcom Kendrick, 24 mai 2021

Le but principal de la science est de questionner et d'attaquer. De soumettre les idées à l'examen le plus minutieux. Ceux qui décident de fermer et d'étouffer le débat... quoi qu'ils croient faire, ils sont en fait des traîtres à la cause de la science. Etrangleurs des Lumières, assassins du progrès.



Ils ne sont pas seuls, et les choses ont bien empiré depuis un an environ. La science a pris un terrible coup avec la COVID19. J'ai toujours su qu'il était difficile de s'opposer à une hypothèse scientifique largement répandue.

Le simple fait d'essayer d'être publié est un cauchemar. Le système d'évaluation par les pairs est l'une des nombreuses armes utilisées contre la pensée innovante. Voyons ce que les experts actuels pensent de cette nouvelle idée qui menace de bouleverser tout ce qu'ils ont recherché et enseigné au cours des trente dernières années, et sur lequel ils ont bâti leur réputation... Je me demande s'ils vont l'aimer et l'approuver ?



Les experts constituent certainement une formidable barrière au changement. Comme le décrit David Sackett (l'un des pères fondateurs de la médecine factuelle) dans son article intitulé "The sins of expertness and a proposal for redemption" ("Les péchés de l'expertise et une proposition de rédemption").

....Je me suis alors rendu compte que les experts comme moi commettent deux péchés qui retardent les progrès de la science et nuisent aux jeunes. Premièrement, le fait d'ajouter notre prestige à nos opinions donne à ces dernières un pouvoir de persuasion bien supérieur à celui qu'elles méritent sur la seule base scientifique. Que ce soit par déférence, par crainte ou par respect, les autres ont tendance à ne pas les contester, et la progression vers la vérité est entravée en présence d'un expert.

Le deuxième péché d'expert est commis sur les demandes de subvention et les manuscrits qui remettent en cause le consensus actuel des experts. Les examinateurs sont confrontés à la tentation inévitable d'accepter ou de rejeter de nouvelles preuves et idées, non pas sur la base de leur mérite scientifique, mais sur la mesure dans laquelle ils sont en accord ou en désaccord avec les positions publiques prises par les experts sur ces questions'. 1



Et sa proposition :

"Mais il y a encore beaucoup plus d'experts que ce qui est sain pour l'avancement de la science. Parce que leur retraite volontaire ne semble pas plus fréquente en 2000 qu'en 1980, je réitère ma proposition de rendre obligatoire la retraite des experts au moment de leur promotion académique et de leur titularisation.

L'expertise, c'est bien. Les "experts"... c'est une toute autre affaire. Nous en avons certainement quelques uns qui sont formidables avec la COVID19. Au Royaume-Uni, nous avons les grands et bons du comité SAGE, composé de - qui sait ? - choisis pour des raisons diverses. Ils exercent un pouvoir énorme et ne sont jamais en désaccord sur quoi que ce soit. Aux États-Unis, nous avons Fauci et les CDC (Centers for Disease Controls and Prevention). Idem.



En arrière-plan, nous avons l'OMS... qui peut vous dire dans quel sens le vent souffle, si ce n'est autrement. Ils me rappellent le célèbre commentaire de Groucho Marx. "Ce sont mes principes. Et si vous ne les aimez pas.... j'en ai d'autres". Toutefois, à l'OMS, nous tenons à préciser que la COVID19 n'a rien à voir avec la Chine, de quelque manière que ce soit. Pouvons-nous avoir plus d'argent s'il vous plaît ?

Bref, où en sommes-nous avec la COVID19, et la science ?