Davos révèle les éléments constitutifs d'un système de crédit social "vert" (Off Guardian)

Davos révèle les éléments constitutifs d'un système de crédit social "vert". Article originel : Davos reveals building blocks for “green” social credit system Kit Knightly Off Guardian, 24.05.22

Ce matin, lors de l'un des panels diffusés en direct du FEM (Forum Economique Mondial), le président d'Alibaba Holdings, J. Michael Evans, a affirmé que la société travaillait sur une application permettant de suivre l'empreinte carbone d'un utilisateur individuel.



L'ancien vice-président de Goldman Sachs a déclaré à l'audience du panel "Strategic Outlook : Consommation responsable" (voir la vidéo) :

"Nous développons, grâce à la technologie, une capacité pour les consommateurs à mesurer leur propre empreinte carbone. Qu'est-ce que cela signifie ? C'est où ils voyagent, comment ils voyagent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils consomment sur notre plateforme. Donc : Un tracker individuel de l'empreinte carbone."

Maintenant, pour clarifier, Evans ne parlait que de la plateforme d'Alibaba... mais c'est une grande plateforme.

L'entreprise chinoise est la deuxième plus grande entreprise de commerce électronique au monde après Amazon, avec des revenus dépassant 715 milliards de yuans en 2021 (soit plus de 110 milliards USD).

Et elle n'est pas seulement une plateforme de commerce électronique. Par l'intermédiaire de ses sociétés de services financiers et technologiques, Alibaba gère le plus grand marché de noms de domaine, le plus grand fournisseur de messagerie électronique et les plus grands services de stockage en nuage en Chine, ainsi que la plus grande plateforme de paiement au monde.

Par le biais d'Alihealth, ils fournissent des services de pharmacie en ligne, ainsi que des technologies informatiques aux hôpitaux et aux cliniques. Depuis qu'ils ont acheté AutoNavi en 2014, ils possèdent également la plus grande société de navigation par carte électronique en Chine.



En gros, en Chine, si vous voulez payer quelque chose sur internet, vous utilisez probablement Alibaba. Si vous voulez commander quelque chose en ligne à une petite entreprise, vous utilisez probablement Alibaba. Si vous voulez vendre vos affaires d'occasion, vous utilisez probablement Alibaba.

Si vous voulez enregistrer un domaine, vous rendre dans une pharmacie, vous inscrire dans un hôpital, envoyer un courrier électronique, utiliser une carte ou un GPS... vous voyez le genre.

Le secteur informatique d'Alibaba est également un leader du marché des services d'IA, étant la première plateforme de paiement à commencer à utiliser la technologie de reconnaissance faciale pour confirmer les paiements en 2017.



Parmi les autres projets en cours, citons "CityBrain", une IA conçue pour scanner les villes et fournir des services de circulation "rationalisés". Il s'agit de prévenir les accidents potentiels et de rendre les transports publics plus efficaces, ce qui constitue une avancée claire vers les "villes intelligentes".

L'entreprise a également des antécédents en matière d'applications de "bilan carbone individuel". En 2017, sa filiale de plateforme de paiement Ant Financial Services a été classée 6e dans la liste "Change the World" de Fortune pour son application Ant Forest.

Selon Fortune, Ant Forest est "la plus grande plateforme au monde de suivi de l'empreinte carbone des individus", et voici comment elle fonctionne :

Les utilisateurs gagnent des points pour planter des arbres virtuels en adoptant des habitudes respectueuses de l'environnement. L'entreprise plante un arbre réel pour chaque 17,9 kg de carbone économisé.



L'entreprise reste incroyablement vague sur la manière dont les utilisateurs "gagnent" ces points ou sur la nature exacte de ces "habitudes respectueuses de la Terre", mais il ne faut pas être un génie pour faire des suppositions.

Et si nous nous sommes concentrés sur le suivi de l'empreinte carbone individuelle, une autre chose qu'Evans dit plus tard dans le panel est tout aussi intéressante (visualiser la vidéo) :

"La troisième chose, nous l'appelons "Voyage vert". Nous avons au sein de notre entreprise quelque chose appelé AMAP - une cartographie, pensez à Google Maps ou Ways - et une entreprise de destination de voyage. Donc, ce que nous allons permettre aux gens de faire, c'est, tout d'abord, de calculer l'itinéraire le meilleur et le plus efficace et aussi le moyen de transport le plus efficace. Ensuite, s'ils profitent de ces recommandations, nous leur donnerons des points bonus qu'ils pourront échanger ailleurs sur notre plateforme. Ainsi, ils sont incités à faire le bon choix, même si on leur offre la possibilité de faire le mauvais choix."