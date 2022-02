De Ghweran à Al-Tanf le jeu de l’Etat islamique est dirigé par la CIA (Off Guardian)

De Ghweran à Al-Tanf le jeu de l’Etat islamique est dirigé par la CIA

Article originel : From Ghweran to Al-Tanf the ISIS play is directed by the CIA

Par Ibrahim Mohammad Wahdi

Off Guardian, 9.02.22

L'opération de renseignement israélienne et étatsunienne coïncide avec les menaces syriennes contre les États-Unis et la coordination militaire russe avec l'Armée arabe syrienne (AAS).

Le 20 janvier 2022, les militants de l’État islamique (EI) ont lancé une violente attaque contre la prison de Ghweran à Al-Hasakah, au Nord-Est de la Syrie. Il s’agit du plus grand rassemblement de l’Etat islamique dans le monde et contrôlé par les séparatistes kurdes, les Forces démocratiques syriennes (FDS). La prison contient environ 3500 combattants et dirigeants de l’Etat islamique de plus de 50 nationalités.

L’Etat islamique annonce 12 morts du PKK et 3 véhicules blindés endommagés en raison de l’attaque de la prison de Ghweran

Les assaillants ont fait exploser une voiture piégée à la porte nord de la prison. Ils ont avancé sur trois axes avec plus de 100 combattants entraînés de l’Etat islamique. Une autre centaine de prisonniers de l’Etat islamique ont lancé une rébellion à l’intérieur de la prison, mais leur nombre a rapidement augmenté après avoir pris le contrôle du dépôt d’armes à l’intérieur de la prison.



Le commandement général des Asayish (forces de sécurité intérieure kurdes) a annoncé un couvre-feu d’une semaine dans la ville d’Al-Hasaka. Tous les points d’entrée ont été bloqués pour empêcher l’entrée des renforts de l’Etat islamique. Malgré le déploiement de postes de contrôle de sécurité dans toute la ville, plusieurs terroristes de l’Etat islamique ont réussi à s’échapper.



Après six jours de combats les plus violents depuis la « défaite » de l’Etat islamique en 2019, les FDS ont annoncé la reddition des combattants de l’Etat islamique en fuite et ont affirmé avoir repris le contrôle total de la prison et des environs.



Plus de 200 des deux côtés ont été tués dans les échanges de feu tandis qu’un nombre présumé de 800 prisonniers se sont échappés selon Amaq, le média de l’Etat islamique.



Des affrontements violents ont entraîné le déplacement de milliers de civils et d’énormes dommages aux infrastructures attribués aux raids étatsuniens qui ont visé les quartiers d’Al-Zohour et de Ghweran.

Comment cela s’est-il produit et pourquoi?



Les détails de l’attaque de l’Etat islamique et de l’évasion des prisonniers sont flous jusqu’à présent. L’attaque indique une coordination étroite entre les groupes de l’Etat islamique à l’intérieur et à l’extérieur de la prison. Il faut aussi se rappeler qu’il y a une histoire de corruption parmi les gardiens de prison des FDS qui a peut-être facilité la saisie du dépôt d’armes.



L’entrée de cellules dormantes de l’Etat islamique dans une zone considérée comme l’une des zones les plus fortifiées et contrôlées par les FDS et les forces de la Coalition internationale dirigée par les États-Unis, indique également une implication de la CIA.



, Richard Spencer, un journaliste du London Times a écrit: Dans ce qui semble être une tentative de justifier la corruption des FDS et de blâmer les Turcs et les Russes pour l’incident, un journaliste du London Times a écrit:



« La Grande-Bretagne et d’autres pays européens ont tourné le dos, refusant de permettre aux militants ou à leurs femmes et veuves de rentrer chez eux, voire d’être jugés », ajoute-t-il. « Personne ne devrait oublier la contribution des Turcs à la poursuite des attaques contre le territoire contrôlé par les FDS, sur la base de leurs propres griefs contre les Kurdes, ni contre les Russes, pour avoir appauvri l’est de la Syrie en s’opposant à l’aide transfrontalière de l’ONU. »





Spencer a complètement ignoré une enquête du Guardian montrant l’étendue de la corruption endémique dans l’administration pénitentiaire contrôlée par les FDS.



Les combattants de l’EI auraient payé jusqu’à 8000 $ pour être libres. Ce genre d’opération ne serait pas possible sans l’approbation de la CIA ou une façon de regarder de l’autre côté.



Sputnik citant des individus au sein de la milice des FDS, a confirmé le retrait des FDS de 3 points à proximité de la prison, ce qui a effectivement fourni une voie d’évasion à un certain nombre de dirigeants de l’Etat islamique vers les emplacements fournis par les États-Unis « Coalition internationale ». En outre, un article decitant des individus au sein de la milice des FDS, a confirmé le retrait des FDS de 3 points à proximité de la prison, ce qui a effectivement fourni une voie d’évasion à un certain nombre de dirigeants de l’Etat islamique vers les emplacements fournis par les États-Unis « Coalition internationale ».

Cela a coïncidé avec une opération pré-planifiée consistant à libérer les détenus soi-disant « remis » et à les rassembler dans deux endroits spécifiques à proximité de la ville d’Al Hasakah. Utilisant le chaos des raids étatsuniens comme couverture, les États-Unis ont transporté 750 terroristes de l’Etat islamique en bus et SUV vers des endroits dans le désert d’Al Bukamal, à l’ouest de la frontière syro-irakienne, et à l’est de la montagne d’Al Bishri dans la campagne méridionale de Deir Ezzor.



Les combattants de l’Etat islamique comprenaient un certain nombre de hauts gradés du commandement de l’Etat islamique, dont beaucoup étaient de nationalité arabe, belge et néerlandaise. Les cadres étaient protégés par les forces d’élite des FDS et l’espace aérien était protégé par des avions de reconnaissance de la coalition étatsunienne qui surveillaient leur progression et assuraient leur sécurité, contournant les routes à haut risque.



La vidéo suivante est tirée de la chaîne AMAQ qui diffuse des vidéos montrant l’évasion de la prison.

Il y a trop de questions sans réponse.



Comment une voiture piégée a-t-elle pénétré un cordon de sécurité serré des FDS pour atteindre la porte de la prison à seulement un kilomètre de l’enceinte de l’Institution, le plus important quartier général de l’armée étatsunienne dans la région ?



Pourquoi la majorité des prisonniers ont-ils été repris par l’Etat islamique pendant l’évasion arabe ? Les FDS ont immédiatement négocié la libération de quatre prisonniers kurdes et laissé les 18 kidnappeurs arabes à leur sort. Des Arabes qui étaient initialement considérés comme victimes de conscription forcée par les FDS.

Tout cela consiste en un document distribué qui a fait l’objet d’une fuite des renseignements irakiens au début de l’attaque, montrant que l’intention était de faire entrer clandestinement 5 000 terroristes de l’EI en Irak, ce qui a incité le commandement de l’armée irakienne à intensifier ses patrouilles à la frontière irako-syrienne. Le document indique que le nombre de détenus de l’Etat islamique est plus élevé que celui annoncé par les FDS.

L’attaque a été précédée par la préparation d’une campagne militaire syrienne/russe qui se lancera de l’est de Homs vers la profondeur de la Badia syrienne (désert) pour éliminer environ 2000 terroristes de l’Etat islamique déployés en plusieurs points dans la région.



En plus des renforts militaires russes à l’aéroport T4 et du début des patrouilles aériennes syro-russes sur le territoire syrien avec des chasseurs russes Su-34 et Su-35, des avions d’alerte rapide A-50 et des MiG-23 et MiG-29 syriens.



Le parcours de la mission longera le plateau du Golan, la région méridionale, l’Euphrate et le nord de la Syrie. Les pilotes syriens contrôlaient l’espace aérien et assuraient la couverture des chasseurs, tandis que les équipages russes pratiquaient des attaques sur des cibles terrestres. Selon le ministère russe de la Défense , ce type de mission conjointe aura désormais lieu sur une base régulière :

Joint Syrian Russian air patrols on Jan 01, 2022 / Patrouilles aériennes russo-syriennes le 1er janvier 2022

Alexey Zaitsev, Directeur adjoint du Département de l’information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères, a déclaré lors d’un briefing jeudi que les États-Unis et les FDS n’ont pas réussi à éliminer l’Etat islamique et à assurer la sécurité dans le Nord-Est de la Syrie :



Il est évident que ni les États-Unis ni les autorités kurdes locales n’ont réussi à assurer la sécurité dans les territoires du nord-est de la Syrie qu’ils contrôlent […] Le succès de l’attaque de l’Etat islamique contre la prison de Sina’a, où étaient détenus les terroristes les plus dangereux, prouvé une fois de plus que l’armée étatsunienne a échoué dans sa mission ,

a publié une déclaration soulignant qu’il n’y a aucune justification juridique à la présence étatsunienne en Syrie et qu’elle n’a pas d’autre nom que « occupation », et que les événements récents à Hasaka représentent le plan des États-Unis pour maintenir la région sous son occupation pendant une période plus longue en parrainant le plan séparatiste sous le couvert de la « Coalition internationale » illégale et en soutenant l’équipement, les armes et la couverture politique des FDS. Le 27 janvier 2021, le ministère public militaire (MPP) en Syriesoulignant qu’il n’y a aucune justification juridique à la présence étatsunienne en Syrie et qu’elle n’a pas d’autre nom que « occupation », et que les événements récents à Hasaka représentent le plan des États-Unis pour maintenir la région sous son occupation pendant une période plus longue en parrainant le plan séparatiste sous le couvert de la « Coalition internationale » illégale et en soutenant l’équipement, les armes et la couverture politique des FDS.



Le député a présenté des faits et des documents qui prouvent et exposent la relation entre les États-Unis et l’Etat islamique, grâce au soutien des forces étatsuniennes situées à la base d’Al-Tanf pour les attaques lancées par les terroristes de l’Etat islamique dans la Badia syrienne contre les forces syriennes et leurs alliés.



Le ministère public militaire est une entité judiciaire indépendante dont la mission est de promouvoir les poursuites pénales au nom des citoyens et de rechercher la vérité sans chercher à condamner l’accusé. est une entité judiciaire indépendante dont la mission est de promouvoir les poursuites pénales au nom des citoyens et de rechercher la vérité sans chercher à condamner l’accusé.



Ni les tribunaux ni les juges d’instruction ne peuvent ordonner au député provincial, mais plutôt lui demander d’exécuter les procédures sans aucune autorité sur lui. Le député relève administrativement du ministre de la Défense. Chacun des députés est considéré comme un représentant de la communauté comme un représentant du procureur militaire.

Conclusions



a rapporté: La chaîne israélienne Kan



Une source israélienne révèle que des unités spéciales de l’armée israélienne ont mené trois opérations sensibles en Syrie depuis le début de 2022 »



Il a également été souligné que les opérations à l’intérieur de la Syrie n’ont pas cessé, ainsi que les attaques aériennes israéliennes répétées sur des sites syriens revendiquant la présence de factions iraniennes ou affiliées. En ajoutant le rôle explicite d’Israël annoncé par Aviv Kohavi, chef d’état-major de l’armée israélienne, « nous avons fait une incursion il y a un mois, non loin d’ici, et je n’entrerai pas dans les détails ».

אמירה מעניינת של הרמטכ"ל כוכבי במסגרת ציון 25 שנה לאסון המסוקים. ע"פ דבריו, שנאמרו מול בני נוער, צה"ל ביצע בחודש האחרון "פשיטה" במדינה סמוכה ("לא הרחק מכאן") מעבר לגדר כוכבי לא הסכים להגיד עוד pic.twitter.com/UNMFyUOHa3 — איתי בלומנטל Itay Blumental (@ItayBlumental) January 26, 2022

Nous pouvons clairement voir que la plus grande contrebande organisée et le transfert massif de militants de l’EI vers la région de Badia en Syrie liés à la frontière irakienne au Nord de la région d’Al-Tanf, qui a coïncidé avec la crise en Ukraine et les négociations de l’accord nucléaire iranien, vise à déclencher le chaos par la CIA et les renseignements israéliens en ranimant l’Etat islamique pour le garder comme prétexte pour l’occupation étatsuniennes des terres syriennes.



Cela couvre son pillage des ressources syriennes, en plus de promouvoir un changement démographique dans le nord de la Syrie en exilant les Arabes de la région tandis que la Turquie renforce ses mercenaires là-bas.



Alors que la Turquie bombardait les sites des FDS au lieu de l’Etat islamique, les FDS rasaient les maisons arabes dans la région pendant les affrontements.

Des maisons arabes dans le quartier de « Ghweran » ont été rasées par les FDS pour avoir appartenu à l’Etat islamique

Le danger de la carte de l’Etat islamique réside dans le grand nombre de prisons réparties dans les 9 zones contrôlées par les FDS et soutenues par les États-Unis, qui sont des cibles potentielles pour des attaques similaires, en particulier la prison « Kamba Al-Bulgar », à l’est de la ville d’Al-Shaddadi dans la campagne du sud de Hasaka, qui comprend 5000 militants de l’Etat islamique.



Outre les prisons d’Al-Sina’a, Al-Shaddadiyah, Derek/Al-Malikiyah, Al-Kasra, la prison centrale d’Al-Raqqa, Rmelan et Nafker dans la ville de Qamishli, d’où 60 militants de l’Etat islamique ont été transférés dans une prison d’Al-Hasakah en septembre dernier.



L’objectif le plus important reste de maintenir la base d’Al-Tanf qui y a été établie pour empêcher de relier les pays de l’Axe de résistance de l’Iran au Liban et mettre la pression sur l’Armée arabe syrienne, La Russie, et l’Iran en les préoccupant avec des batailles parallèles pour améliorer les possibilités de négociation. C’est en soi dans l’intérêt d’Israël, qui craint l’intensification de la coopération russo-syrienne.



de perturber les systèmes de navigation israéliens à travers ses systèmes de défense aérienne basés à la base de Hmemiem, la conduite de patrouilles russes dans le port de Lattaquié etLes patrouilles aériennes syriennes sans informer Israël indiquent le déclin de la coordination russo-israélienne, ce qui contribuera à réduire la capacité d’Israël à attaquer la Syrie, comme il dément également ce que les journaux israéliens ont publié sur un feu vert russe à Israël pour frapper la Syrie comme il le souhaite. Outre le fait qu’Israël accuse la Russieà travers ses systèmes de défense aérienne basés à la base de Hmemiem, la conduite de patrouilles russes dans le port de Lattaquié etLes patrouilles aériennes syriennes sans informer Israël indiquent le déclin de la coordination russo-israélienne, ce qui contribuera à réduire la capacité d’Israël à attaquer la Syrie, comme il dément également ce que les journaux israéliens ont publié sur un feu vert russe à Israël pour frapper la Syrie comme il le souhaite.

Patrouilles russes au port de Lattaquié le 18 janvier 2021

La récente escalade des opérations ciblant les sites des forces étatsuniennes indique que la Syrie et ses alliés insistent pour suivre l’approche de résistance populaire pour expulser l’occupation étatsunienne, ce qui inquiète les États-Unis plus que tout. Il est impossible de freiner de telles opérations qui se sont déjà avérées fructueuses, en particulier dans le sud du Liban avec Israël, et il est très probable que la base d’Al-Tanf sera fortement ciblée par des frappes intensives avec des missiles et des drones.

La carte montre la destination des prisonniers de l’Etat islamique et la base étatsunienne d’Al-Tanf

