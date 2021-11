De nombreuses données scientifiques semblent en faveur d'un risque grave et important de mutation du SRAS-Cov-2 avec les rappels vaccinaux ouvrant la voie à une pandémie beaucoup plus létale (TrialSite News)

Le péché antigénique originel : La vaccination contre la COVID-19 et l'amorçage immunitaire initial sous-optimal altèrent la réponse immunitaire anticorps-cellules T cytotoxiques.

Par Paul Elias Alexander, PhD, Mark Trozzi, MD, Dan Stock, MD

Trial Site News

Les docteurs Vanden Bossche et Montagnier nous ont mis en garde contre la vaccination lors d'une pandémie avec une forte pression infectieuse et l'utilisation d'anticorps spécifiques de pointe très étroits (un spectre immature, sous-optimal, incomplet, de la bibliothèque immunitaire) produisant des anticorps sous-optimaux. Cela pourrait conduire à un échappement immunitaire viral médié par le vaccin et je pense que c'est exactement ce que nous observons actuellement au Royaume-Uni, en Israël et même aux États-Unis. "Il est clair que les nouvelles variantes sont créées par la sélection médiée par les anticorps en raison de la vaccination." C'est la vaccination et les réponses anticorps incomplètes sous-optimales "déséquilibrées et dérangées" qui sont à l'origine de l'émergence des variants. Est-ce la raison pour laquelle tant de jeunes athlètes en bonne santé meurent ?

Il est désormais tout à fait clair que les vaccins contre la COVID-19 sont "fuyants ou échappants" (les vaccins fuyants n'arrêtent pas l'infection ou la transmission et permettent une fuite immunitaire) et ne stérilisent pas le virus de la COVID (ils ne sont pas neutralisants ou perdent cette capacité très rapidement). Ces vaccins montrent que plus une nation est vaccinée, plus elle rencontre des problèmes avec le vaccin en termes d'escalade des infections. Ces vaccins ne protègent pas adéquatement les voies respiratoires supérieures. Les données montrent clairement que les personnes vaccinées peuvent transmettre le virus aussi efficacement que celles qui ne sont pas du tout protégées. L'immunité conférée par les vaccins ne semble durer qu'environ 4 à 5 mois et, par conséquent, comment peut-on penser que nous pouvons atteindre une immunité collective au niveau de la population avec ces vaccins ? Il est pratiquement impossible que ces vaccins nous permettent d'atteindre l'immunité collective. Aucune chance. Pourtant, sommes-nous sur le point d'accepter des rappels tous les 5 mois ? Savons-nous si le système immunitaire est conçu pour cela ? Cet aspect, ainsi que le renforcement dépendant des anticorps (ADE) et le renforcement viral médié par les anticorps (AMVE) n'ont pas été étudiés. Il s'agit d'une omission et d'un échec catastrophiques de la part des développeurs de vaccins et de la FDA, l'organisme de réglementation clé chargé de faire respecter cette règle. Pourtant, pourquoi les CDC, les NIH, les concepteurs de vaccins et leurs partisans continuent-ils de pousser ces vaccins imparfaits et non étanches sur la population, en particulier sur les personnes à faible risque, alors que l'immunité par anticorps s'affaiblit rapidement et que tout ce que vous faites est de préparer la population à des rappels répétés qui comportent eux-mêmes des risques ? Pourquoi les concepteurs de vaccins ont-ils introduit ces vaccins imparfaits, comme s'ils étaient voués à l'échec dès le départ ? Comme nous l'avons mentionné, nous n'avons pas étudié si le système immunitaire humain est capable de supporter des rappels répétés de vaccins. Nous constatons que les personnes vaccinées sont, à un moment donné, à l'origine de la transmission avec un vaccin dont l'immunité est limitée et "discutable". Notre thèse est que les personnes doublement et triplement vaccinées (probablement quadruplement vaccinées en Israël) sont (seraient) à l'origine de la transmission du variant Delta, avec de graves conséquences pour les personnes vulnérables non vaccinées (et vaccinées). Ils fonctionnent potentiellement comme des super propagateurs asymptomatiques. Ces vaccins contre la COVID fonctionnent pour maintenir la personne vaccinée en vie mais permettent l'infection et la transmission, ce qui pourrait permettre à des souches très virulentes de circuler dans une population. Ce que nous observons actuellement ne peut pas vraiment s'expliquer par des différences de variants et cette rupture des infections chez les personnes vaccinées. Les personnes doublement vaccinées sont amenées à excréter le virus à des niveaux alarmants. Le modèle de la maladie de Marek/Read et al. (vaccins imparfaits non stérilisants, non neutralisants et "fuyants" qui réduisent les symptômes mais n'arrêtent pas l'infection ou la transmission) chez les poulets et le concept de péché antigénique originel (l'amorçage initial du système immunitaire ou l'exposition préjuge de la réponse immunitaire à vie à ce pathogène/virus ou similaire, et si l'amorçage initial du système immunitaire est effectivement sous-optimal, alors la réponse ultérieure (exposition) peut être sous-optimale face à cet agent pathogène ou à des agents similaires/apparentés) peuvent expliquer ce à quoi nous sommes potentiellement confrontés aujourd'hui avec ces vaccins COVID imparfaits (c'est-à-dire l'échappement immunitaire, l'augmentation de la charge virale, l'augmentation de la transmission, la transmission plus rapide et potentiellement plus de variants "plus dangereux"). Je souhaite faire valoir que nous pourrions être en mesure d'expliquer la recrudescence des infections (hospitalisations et décès) chez les personnes vaccinées et non vaccinées par le concept de péché antigénique originel. Bien que certains puissent affirmer qu'il s'agit d'un argument théorique, les données que je vois pourraient bien être expliquées par ce concept. Je ne vois pas d'autre explication à l'heure actuelle pour ce que nous observons dans les données post-vaccinales au Royaume-Uni, en Israël, aux États-Unis, etc.

Ohm, de Penn State, écrit également : "Les vaccins qui favorisent un échappement immunitaire fonctionnent... sans nécessairement bloquer ou ralentir la réplication virale. Le résultat est que les individus infectés mais vaccinés ont une survie prolongée, ce qui permet à un agent pathogène hautement virulent qui serait normalement dans une impasse évolutive chez un hôte mort, de se transmettre."Boots s'est fait l'écho de ces propos et nous suggérons à nouveau que nous sommes peut-être confrontés à un Marek 2.0 maintenant avec ces vaccins COVID clairement imparfaits. Oui, il faut plus de données et une recherche définitive approfondie, car ce point n'a pas été étudié par les concepteurs du vaccin et nous ne savons pas comment ces vaccins se comportent à moyen et long terme en termes de sécurité. Nous sommes dans une situation de boîte noire. Cependant, ce qui se dessine soulève de nombreuses questions urgentes et est potentiellement inquiétant. Nous courons le risque de tuer beaucoup de gens avec ces vaccins, et en particulier nos enfants, si ce que nous voyons n'est que la pointe de l'ADE/AMVE. Au Royaume-Uni, nous observons actuellement des hospitalisations, des admissions en soins intensifs et des décès importants liés à la COVID chez les personnes entièrement vaccinées. Il s'agit d'un énorme problème et il pourrait s'agir de l'AMVE/ADE que nous craignions. Le pire cauchemar du virologue. Il n'est pas nécessaire qu'un anticorps amplificateur soit présent (Dr Dan Stock, communication personnelle, 8 novembre 2021) et cette nuance doit être prise en compte dans notre discussion. "Le plus grand déficit est celui causé par le déplacement des Th 2, qui se détournent de la réponse cellulaire cytotoxique des tueurs naturels CD 8+ à l'infection locale, qui est nécessairement induite, quel que soit le type d'anticorps produit... les anticorps non utiles ne sont vraiment pas nécessaires au dérèglement du système immunitaire." Nous soutenons qu'il se pourrait bien que suffisamment d'angles aient été coupés dans les essais et la fabrication des vaccins dans le cadre de l'opération Warp Speed (OWS) pour réduire les délais, ce qui a entraîné l'introduction de vaccins nocifs sous-optimaux dans la société. L'ancien président Trump a-t-il été induit en erreur et mal informé par ses conseillers scientifiques et les concepteurs de vaccins ? Je soutiens qu'ils l'ont induit en erreur. Si les études avaient été menées correctement quant aux aspects de la sécurité des vaccins et pour les durées appropriées, si nous avions fait un suivi suffisamment long pour examiner l'AMVE/ADE, alors il est probable que nous ne serions pas témoins de ce qui se passe aujourd'hui dans les données du Royaume-Uni et d'Israël. Ou aux États-Unis avec l'échec évident du vaccin et la nécessité potentiellement dangereuse de répéter le rappel. La répétition des rappels pourrait être dévastatrice. Nous écrivons ici parce que nous avons peur de ce qui pourrait arriver à nos enfants si nous procédons à la vaccination de masse d'enfants en bonne santé. Nous pensons, sur la base de ce qui s'est produit jusqu'à présent, que nous pourrions gravement blesser de nombreux enfants avec ces vaccins. Il est important de noter que les enfants ne courent pas de risque significatif avec ce virus et qu'ils doivent être laissés tranquilles. Ce vaccin n'est pas nécessaire et les responsables gouvernementaux de la santé publique (Francis Collins/NIH, Anthony Fauci/NIAID, et Rochelle Walensky/CDC ou la FDA/Woodcock et Marks) ou les développeurs de vaccins n'ont pas défendu leur cause en expliquant pourquoi les enfants ont besoin de ces vaccins. De plus, si nous allons de l'avant avec la vaccination de masse, nous courons le risque de transformer les enfants en super propagateurs asymptomatiques (comme cela se produit actuellement chez les adultes au Royaume-Uni et en Israël (et aux États-Unis)) et d'obtenir des résultats mortels. Où sont les preuves qui étayent cette thèse selon laquelle nous sommes effectivement confrontés à Marek 2.0 ? Les récents rapports # 44 et # 45 du Public Health England (PHE) constituent un aspect essentiel de cette thèse (tout comme 5 rapports antérieurs du PHE) et, bien que spéculatifs et théoriques, nous pensons que ces rapports soulèvent des questions sérieuses que nous ne pouvons ignorer. Nous pensons même que nous avons dépassé le stade de la théorie. Nous ouvrons la discussion avec les études suivantes qui mettent la table en révélant l'échec et les immenses défis des vaccins actuels (en particulier Pfizer) en ce qui concerne le variant Delta. Le vaccin a clairement échoué contre le variant Delta et les personnes entièrement vaccinées révèlent une infection et une propension à la transmission stupéfiantes. Par exemple, nous avons présenté les résultats de recherches menées par Singanayagam et al. (les personnes entièrement vaccinées présentant des infections échappants à la vaccination ont une charge virale maximale similaire à celle des cas non vaccinés et peuvent transmettre efficacement l'infection dans les foyers, y compris à des contacts entièrement vaccinés), par Chau et al. (les charges virales des cas d'infection échappants par le variant Delta chez les infirmières vaccinées étaient 251 fois plus élevées que celles des cas infectés par les souches antérieures début 2020), et par Riemersma et al. (aucune différence dans les charges virales lorsqu'on compare les personnes non vaccinées à celles qui ont contracté des "infections d'échappement" vaccinales et si les personnes vaccinées sont infectées par le variant delta, elles peuvent être des sources de transmission du SRAS-CoV-2 à d'autres personnes) qui révèlent que les vaccins ont une efficacité très sous-optimale. Cette situation troublante où les personnes vaccinées sont hautement infectieuses et transmettent le virus est également apparue clairement dans les articles sur les épidémies nosocomiales de Chau et al. (travailleurs sanitaires au Vietnam), l'épidémie de l'hôpital finlandais (propagation entre travailleurs sanitaires et patients) et l'épidémie de l'hôpital israélien (propagation entre travailleurs sanitaires et patients). Ces études ont également révélé de manière troublante que l'EPI et le masquage étaient essentiellement inefficaces dans le cadre des soins de santé. Toutes les personnes travaillant dans le secteur de la santé étaient doublement vaccinées, mais la maladie s'est largement propagée à elles-mêmes et à leurs patients.

Si l'amorçage/exposition initiale se fait par l'intermédiaire d'un vaccin, la réponse immunitaire des lymphocytes T auxiliaires (CD 4+) sera biaisée (commutée) vers une réponse des lymphocytes B et des anticorps Th 2 et une réponse plus limitée des lymphocytes T cytotoxiques Th1 CD 8+ au site natif localisé de l'infection. Le système immunitaire est obligé de choisir entre la différenciation Th 1 et Th 2, et cette différenciation est permanente. Il "apprend" que chaque fois que vous êtes exposé au virus dans la nature (ou à un virus similaire), il doit passer à la voie Th 2 et produire moins d'immunité cytotoxique Th 1 parce que vous avez reçu le vaccin. Le système immunitaire est contraint de passer de la voie Th 1 à la voie Th 2 et, s'il répond de manière systémique avec des anticorps (si votre première exposition est le vaccin), lorsque vous serez effectivement infecté à l'avenir par le virus sous la forme d'une infection localisée des voies respiratoires (le deuxième regard de votre système immunitaire sur le virus), votre système immunitaire répondra de manière erronée (perturbée) et non avec la réponse cytotoxique CD 8+ qui est en fait (de manière optimale) nécessaire au site de l'infection (voies respiratoires). En d'autres termes, les signaux envoyés par le tissu local au système immunitaire lui disent de produire des cellules B et des anticorps, et non les cellules cytotoxiques nécessaires au site local de l'infection pour commencer à éliminer l'infection. Le résultat est que le tissu respiratoire (poumons) devient plus infecté (car les cellules cytotoxiques ne sont pas là ou ne sont pas produites en quantité suffisante pour éliminer l'infection) et de plus en plus malade, et la personne infectée peut être infectée par de plus en plus de virus car la réponse CD 8+ est diminuée ou peut-être inexistante. La personne vaccinée pourrait alors devenir très malade et, en même temps, accumuler une charge virale massive et être capable de transmettre le virus. L'infection s'accumule donc dans les tissus locaux (le site primaire de l'infection) et n'est pas éliminée par la réponse cytotoxique qui a été étouffée. Cela peut contribuer à expliquer les données que nous voyons au Royaume-Uni (rapports 44 et 45 et rapports 39 à 43) avec des décès non seulement chez les personnes vulnérables non vaccinées mais aussi chez les personnes vaccinées. Il s'agit d'un véritable problème si c'est bien ce qui se passe. Une présentation systémique (due au vaccin) doit nécessairement réduire la réponse Th 1 alors qu'elle entraîne la réponse Th 2, permettant non seulement une augmentation de l'excrétion, mais aussi la transformation d'un agent pathogène qui ne se disséminerait naturellement pas rapidement, et certainement pas avant d'être éradiqué, en un agent pathogène incontrôlable qui se disséminerait plus rapidement et plus sûrement, entraînant une différenciation Th 2 progressive, une réduction de la réponse Th 1, jusqu'à ce que l'infection n'ait plus aucune réponse Th 1 significative. Le résultat est que les poumons sont détruits et que la limite supérieure de la réponse Th 2 est atteinte. On assisterait alors non seulement à une propagation aux personnes naïves non vaccinées, mais aussi à une augmentation des décès chez les personnes vaccinées, qui ne se rétabliraient jamais avec une réponse immunitaire appropriée, car le système immunitaire "apprend" la réponse initiale incorrecte sous-optimale (éloignée de la réponse cytotoxique CD 8+) et répond dans cette direction lors d'expositions/de renforcements ultérieurs. Le renforcement sera dévastateur, car il ne fera que renforcer cette réponse immunitaire déréglée, qui s'amplifiera et rendra le vacciné de plus en plus malade, car aucune réponse cytotoxique Th 1 ne sera disponible. Le système immunitaire apprend effectivement à répondre de manière incorrecte et le résultat est que les tissus des voies respiratoires/poumons sont de plus en plus infectés et malades, et que la personne vaccinée risque de tomber gravement malade car le vacciné vulnérable risque également d'être infecté et de tomber gravement malade. Même si la personne non vaccinée se trouvant à proximité a un système immunitaire robuste, il peut être submergé par le virus de la personne vaccinée qui excrète et produit une infection massive (puisque les voies CD 8+ sont désactivées). Les deux personnes peuvent tomber très malades et mourir.

Ainsi, lorsque nous examinons de plus près les rapports # 44 & 45 de Public Health England (PHE) (y compris les rapports 39 à 43), qui contiennent des données très détaillées, nous constatons que les infections sont nettement plus élevées chez les personnes vaccinées dans tous les groupes d'âge de plus de 30 ans (tableaux 2 à 5), le passage aux personnes de 30 ans et plus se produisant entre la semaine 35 et la semaine 38 dans le rapport # 39. Le tableau 5, bien qu'il présente des données non ajustées, est très instructif quant aux taux les plus récents entre la semaine 40 et la semaine 43 de 2021 (page 20 du rapport n° 44) (tableaux 1 et 2), et il convient de noter que les données de la semaine # 44 sont présentées comme " non ajustées ". Il en va de même dans le rapport n° 45 (tableau 6, page 22, entre la semaine 41 et la semaine 44 2021). Nous constatons une tendance stable et cohérente dans ces données britanniques solidement collectées et rapportées, à savoir que les personnes vaccinées (semble-t-il) sont de plus en plus infectées par le variant Delta et que les personnes non vaccinées sont hospitalisées et meurent (tout comme les personnes vaccinées). Les personnes non vaccinées sont particulièrement préoccupantes compte tenu de leur vulnérabilité et de ces taux alarmants. Un rapport récent de Yahoo UK tire la sonnette d'alarme, comme d'autres, car nous assistons aux taux les plus élevés d'infection, d'hospitalisation et de décès dans les pays les plus vaccinés. Des rapports similaires en Ecosse indiquent que les personnes entièrement vaccinées ont représenté "89% des décès dus é la Covid-19 au cours des quatre dernières semaines, tout en représentant 77% des hospitalisations dues à la Covid-19 et 65% des cas présumés de Covid-19 entre le 9 octobre et le 5 novembre".





Conclusion Le vaccin contre la COVID nous protège-t-il de graves dommages mais ne nous empêche-t-il pas de contracter le virus et, de ce fait (comme le montrent les données britanniques), de produire des variants plus mortels ? Sommes-nous réellement en présence d'un vaccin imparfait qui nous maintient en vie mais permet la transmission, et non la destruction du virus, de sorte que les vaccinés transmettent le virus, et en fait un virus plus puissant ? Les personnes vaccinées deviennent elles-mêmes très malades en raison d'une réponse immunitaire déréglée. Comme dans le cas de la vaccination contre la maladie de Marek chez les poulets, il se peut que la vaccination contre le virus et la maladie de la COVID-19 favorise une virulence plus élevée (pour les vaccinés et les non-vaccinés vulnérables).

De notre point de vue, nous affirmons qu'il ne s'agit plus d'un risque théorique et que les données que nous examinons suggèrent que c'est effectivement ce dont nous sommes témoins actuellement en Israël, au Royaume-Uni, etc. Je ne vois pas d'autres données qui pourraient expliquer ce dont nous sommes témoins et cette réponse immunitaire incorrecte et déréglée entre le passage de la réponse immunitaire Th 1 à Th 2 semble être la meilleure explication jusqu'à présent. Comment faire face à cette situation potentiellement catastrophique ? Nous plaidons pour l'arrêt de la vaccination (en nous concentrant sur les personnes à haut risque si elles sont correctement informées et consentantes ; nous offrons ou rendons disponible le vaccin, mais nous ne l'imposons pas) et la réalité est que si ce modèle se confirme, alors le renforcement va encore dérégler le système immunitaire qui est orienté vers une réponse d'anticorps lorsque la réponse immunitaire cytotoxique nécessaire lors d'expositions ultérieures, n'est pas présente ou sévèrement mise de côté. Nous disons également qu'il ne faut en aucun cas permettre à nos enfants en bonne santé et à faible risque d'être vaccinés avec ces vaccins sous-optimaux, imparfaits, peu fiables et dont la sécurité n'a pas été testée. Nous pensons qu'il faut imposer un arrêt définitif à ces vaccins/boosters. Nous devons demander aux développeurs de vaccins de s'attaquer aux dommages que nous constatons avant d'aller plus loin et, en fait, nous avons de nombreuses alternatives pour répondre à cette urgence. Nous n'avons pas besoin de ces vaccins. Nous n'en avons jamais eu besoin. Il est impératif d'envisager d'autres solutions que la simple vaccination, par exemple la prévention non vaccinale de la maladie, comme le traitement ambulatoire précoce et les nutraceutiques disponibles, comme la vitamine D/calcifédiol, le zinc et l'ivermectine prophylactique.

Traduction SLT avec DeepL.com