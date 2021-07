De nouvelles données jettent un doute sur l'effacité des vaccins anti-Covid contre l'infection (Daily Sceptics)

De nouvelles données jettent un doute sur l'effacité des vaccins anti-Covid contre l'infection

Un instantané des données du début du mois en Israël suggère que le vaccin Pfizer ne protège pas contre l’infection maintenant que le variant Delta est arrivé, avec des infections dans tous les groupes d’âge vaccinés similaires à ce que vous pourriez attendre si le vaccin n’était pas efficace.

Pourrait-il y avoir une autre explication? C’est possible. Ce n’est qu’un aperçu. Que se passe-t-il si les infections chez les personnes non vaccinées culminent plus tôt que chez les personnes vaccinées, comme les données de ZOE à un moment donné l’ont montré au Royaume-Uni ? Parlant de données de ZOE, au milieu de la semaine dernière, l’étude a mis à jour ses méthodes (décrites ici) qui ont eu pour résultat de supprimer complètement le pic dans les infections des non vaccinées et de le remplacer par le contraire, une nouvelle progression (voir ci-dessous, l’ancienne méthode place le pic autour du 1 juillet).

Il est difficile de savoir quoi faire d’un changement aussi radical. L’une des principales choses à retenir pour moi est qu’il est difficile de voir comment on peut vraiment faire confiance aux données de ZOE maintenant ou s’y fier pour quoi que ce soit. S’il peut changer si radicalement d’un jour à l’autre, renversant la tendance précédente, alors comment peut-on s’y fier? Si c’était une erreur avant, quelle confiance devrions-nous avoir que c’est correct maintenant? Il est difficile d'accepter qu’il a été changé parce qu’il ne semblait pas juste à quelqu’un, et a été changé jusqu’à ce qu’il semble juste. Ils disent même : « Nous pouvons voir que nos méthodes mises à jour s’alignent davantage sur les tendances observées dans les cas confirmés par le gouvernement. » Mais revenons à Israël. Les nouvelles statistiques du ministère israélien de la Santé ne sont pas tout à fait aussi alarmantes que le cliché ci-dessus le suggère, mais elles n'en sont pas si éloignées. Elles suggèrent que le vaccin Pfizer n’est efficace qu’à 39 % contre le variant Delta, passant à 16 % chez les personnes vaccinées en janvier. Le Times of Israel rapporte que :



Les nouvelles statistiques du ministère de la Santé indiquent qu’en moyenne, le vaccin Pfizer — le vaccin administré à presque tous les Israéliens — est maintenant efficace à seulement 39 % contre l’infection, alors qu’il n’est efficace qu’à 41 % pour prévenir la COVID symptomatique. Auparavant, le vaccin Pfizer-BioNTech était efficace à plus de 90 % contre l’infection. Les statistiques israéliennes semblent également brosser un tableau de la protection qui s’affaiblit au fil des mois après la vaccination, en raison de la disparition de l’immunité. On dit que les personnes vaccinées en janvier n’ont qu’une protection de 16 % contre l’infection, alors que chez celles vaccinées en avril, l’efficacité était de 75 %. Les médecins notent que de tels chiffres peuvent non seulement refléter le temps écoulé depuis la vaccination, mais aussi un biais selon lequel ceux qui ont vacciné tôt étaient souvent des personnes ayant des problèmes de santé et qui sont plus sujettes à l’infection, comme les personnes âgées.

Bien qu’il soit vrai que les plus fragiles faisaient partie de la cohorte antérieure, même si 16 % cela reste très faible, fragile ou non, et ce sera une moyenne, avec certains avec des poiurcentages plus élevés que cela (les moins fragiles parmi les premiers vaccinés peut-être) et certains avec des pourcentages encore plus faibles. Une nouvelle étude dans le Lancet a montré que les anticorps des vaccins diminuent notamment au cours des trois mois (voir ci-dessous), ce qui peut soutenir l’idée d’une baisse de l’efficacité au fil du temps – bien que, comme le soulignent les auteurs, les niveaux d’anticorps ne déterminent pas en eux-mêmes l’efficacité de l'immunité dans le monde réel parce que « les populations de cellules B de mémoire semblent être maintenues ».

Certains scientifiques israéliens sont mécontents de la façon dont les données sont utilisées par leur gouvernement pour laisser entendre que des injections supplémentaires et de nouvelles restrictions sont nécessaires, affirmant que la définition de la maladie grave a été modifiée et que les statistiques, qui sont peu nombreuses, ne tenait pas compte de la propension différente des personnes vaccinées et non vaccinées à subir un test de dépistage de la COVID-19. D’autres, cependant, sont sceptiques quant à l’efficacité des vaccins. L’équipe de modélisation de l’University College de Londres part du principe que les vaccins n’ont pratiquement aucune efficacité contre l’infection par le variant Delta. Toutefois, ils supposent aussi de façon quelque peu incongrue qu’ils sont efficaces à 85,5 % pour prévenir la transmission. Aucun des chiffres n’est appuyé par des références évidentes, de sorte qu’il n’est pas clair de savoir à quel point il faut prendre ces estimations au sérieux. Entre-temps, l’équipe de Public Health England (PHE) a publié dans le NEJM son étude sur l’efficacité des vaccins contre le variant Delta. La pré-impression a estimé l’efficacité d’AstraZeneca (deux doses) contre l’infection avec la variante Delta à 59,8%, mais avec de nouvelles données, cela va jusqu’à 67%. Il estime l’efficacité de Pfizer contre Delta à 88%. La question a été de savoir pourquoi ces résultats sont si différent des dernières données israéliennes (39%). Le Swiss Doctor (Swiss Policy Research) suggère que c’est parce que les données du PHE sont périmées, elles datent d’avril et de mai lorsque la prévalence était faible. Le taux d’infection chez les personnes non vaccinées sera également faussé à la hausse par le fait que la cohorte est plus jeune (les jeunes ont un taux plus élevé).

Séparément, il a été rapporté la semaine dernière que la socialiste australienne Anthony Hess, qui est entièrement vaccinée, a répandu le virus à 60 personnes pendant un week-end chargé à Los Angeles (L.A.), dont la plupart ont également été entièrement vaccinés. Cependant, Hess n’a pas développé de symptômes jusqu’à plusieurs jours plus tard et L.A. est actuellement en proie à une poussée, il n’est donc pas clair de savoir comment il peut êtreaffirmé que Hess était le cas index pour toutes les autres infections. Néanmoins, le fait que la plupart des personnes infectées aient été entièrement vaccinées illustre le manque de protection offerte par la vaccination. Le Swiss Doctor soutient que si l’efficacité des vaccins contre l’infection semble assez faible, l’efficacité contre les maladies graves et les décès est plus robuste. On peut le voir, par exemple, dans les graphiques ci-dessous, où la proportion de cas hospitalisés semble fortement dépendante de la couverture vaccinale (bien qu’un facteur de confusion puisse être la taille des vagues antérieures).

La forte baisse de la proportion de personnes âgées hospitalisées depuis le printemps au Royaume-Uni (la part de la cohorte 65-84 ans est passée de 40 % à 22 %, tandis que celle de la cohorte 18-64 est passée de 37 % à 64 %) est également un indicateur de la protection contre les maladies graves (voir ci-dessous)., car les personnes âgées ont une couverture vaccinale plus élevée.

Un article récent de Daily Sceptic suggère que les preuves du rapport entre le taux de positivité et le taux d’hospitalisation en Écosse montrent que les vaccins ne réduisent pas les maladies graves. Toutefois, cela suppose qu’il n’y a pas de facteurs de confusion dans le taux de positivité pour la récente augmentation, alors qu’en fait, il pourrait y avoir, et non des moindre, l’augmentation énorme des tests depuis mars. Cela réduirait le taux de positivité (car les personnes en meilleure santé sont testées même si elles sont peu susceptibles de l’avoir) et donnerait ainsi une fausse impression que les ratios infection-hospitalisation des vagues antérieures sont appariés.

Les preuves s’accumulent maintenant que les vaccins ne sont pas aussi efficaces pour prévenir l’infection que les essais et d’autres études préliminaires l’ont indiqué, notamment les grandes poussées de la Covid dans des pays hautement vaccinés comme Bahreïn, Seychelles, Maldives et Chili. Ces données sur l’incidence sont étayées par le fait que les vaccins ne produisent pas d’anticorps IgA muqueux, qui sont connus pour être importants dans la lutte contre l’infection aux premiers stades. Cependant, les vaccins produisent des anticorps IgG dans le sang et, dans une certaine mesure, une réponse des lymphocytes T, ce qui peut expliquer leur efficacité apparente contre les maladies graves et la mort liée à la Covid.

Malheureusement, les preuves croissantes du manque d’efficacité du vaccin contre l’infection et la transmission amènent beaucoup de gens à conclure qu’il faut augmenter les doses et imposer davantage de restrictions face au variant Delta et à d’autres variants. Mais c’est une mauvaise conclusion. La conclusion la plus importante devrait être que la vaccination n’apporte que peu ou pas d’avantages aux autres, de sorte que personne (surtout les enfants) ne devrait être vacciné dans la croyance erronée qu’ils protégeront les autres. Il ne peut pas non plus être justifié de contraindre la population à se faire vacciner au moyen de passeports vaccinaux et autres, car la vaccination est un choix personnel qui protège uniquement la personne vaccinée.

Le fait que les vaccins semblent prévenir des maladies graves et la mort devrait suffire pour permettre à la vie de revenir à la normale maintenant que toutes les personnes vulnérables sont vaccinées. En vérité, même si les vaccins ne prévenaient pas les maladies graves, nous devrions revenir à la normale parce qu’il n’y a aucune preuve que les restrictions sont efficaces pour réduire les infections ou les décès. Et même si les restrictions étaient efficaces, rien ne prouve qu’elles font plus de bien que de mal. Et même s’il y avait de telles preuves qui ne signifie pas que l’État a le droit de suspendre les libertés de la population indéfiniment pour empêcher la propagation d’une maladie contagieuse relativement légère (taux de mortalité inférieur à 0,1% pour la plupart de la population). Mais ce sont des arguments pour une autre fois.

On s’est confinés pendant l’hiver dernier pour attendre un vaccin. Maintenant, nous avons notre vaccin, nous devons revenir à la normale, avant que le confinement devienne un mode de vie, et l’humanité devient retardée par sa propre peur disproportionnée de la maladie et de la mort.