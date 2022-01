Décès post-vaccinaux relevés par le VAERS. Un sénateur interroge Fauci (NIAID) et Walensky (CDC) qui prennent les rapports du VAERS à la légère [Vidéo]

Le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) est un programme étatsunien pour la sécurité des vaccins, cogéré par les U.S. Centers for Disease Control and Prevention et la Food and Drug Administration. Un sénateur a interrogé le Dr Fauci, responsable du NIAID aux Etats-Unis, et la Dr Walensky responsable des CDC (Centers for Disease Control and Prevention) sur la portée de ces rapports. Ils ont répondu de façon peu circonstanciés, évasive et en prenant ces chiffres en dérision arguant que beaucoup de décès n'étaient pas liés au vaccin mais étaient survenus sans lien avec celui-ci. Par exemple un accident de voiture, un cancer en phase terminal, etc. Mais ils n'ont pas détaillé leur réponse et ont laissé dans le flou le sénateur qui a insisté en vain.