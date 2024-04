Défaite irrémédiable : Sur l’autre guerre intraitable d’Israël (ICH)

Défaite irrémédiable : Sur l’autre guerre intraitable d’Israël Article originel : Irremediable Defeat: On Israel’s Other Unwinnable War Par Ramzy Baroud ICH, 09.04.24

Historiquement, les guerres unissent les Israéliens. Plus maintenant.

Non pas que les Israéliens ne soient pas d’accord avec la guerre de Benjamin Netanyahou; ils ne croient tout simplement pas que le premier ministre est l’homme qui pourrait gagner ce soi-disant combat existentiel.

Mais la guerre de Netanyahou reste impossible à gagner simplement parce que les guerres de libération, souvent menées par des tactiques de guérilla, sont beaucoup plus compliquées que les combats traditionnels. Près de six mois après l’attaque israélienne sur Gaza, il est devenu clair que les groupes de résistance palestiniens sont durables et bien préparés pour un combat beaucoup plus long.

Netanyahou, soutenu par des ministres d’extrême droite et un ministre de la Défense tout aussi intransigeant, Yoav Gallant, insiste sur le fait que plus de puissance de feu est la réponse. Bien que la quantité sans précédent d’explosifs, utilisés par Israël à Gaza, ait tué et blessé plus de 100000 Palestiniens, une victoire israélienne, quelle que soit sa définition, reste insaisissable.

Alors, que veulent les Israéliens et, plus précisément, quel est le but final de leur premier ministre à Gaza, de toute façon ?

Les principaux sondages d’opinion depuis le 7 octobre ont continué à produire des résultats similaires : le public israélien préfère Benny Gantz, chef du Parti de l’unité nationale, au premier ministre et à son parti Likoud.



récent sondage mené par le journal israélien Maariv a également indiqué que l’un des partenaires de coalition les plus proches et les plus importants de Netanyahou, le ministre des Finances et chef du Parti sioniste religieux, Bezalel Smotrich, n’a pratiquement pas de pertinence en termes de soutien public. Si des élections devaient avoir lieu aujourd’hui, le parti du ministre d’extrême droite ne dépasserait même pas le seuil électoral.



La plupart des Israéliens appellent à de nouvelles élections cette année. S’ils devaient recevoir leur souhait aujourd’hui, la coalition pro-Netanyahu ne pourrait réunir que 46 sièges, contre 64 pour ses rivaux.



Et, si le gouvernement de coalition israélien – qui contrôle actuellement 72 sièges sur 120 sièges à la Knesset – doit s’effondrer, la domination de droite sur la politique israélienne se brisera, probablement pendant longtemps.



Dans ce scénario, toutes les manigances politiques de Netanyahu, qui l’ont bien servi dans le passé, ne lui permettraient pas de revenir au pouvoir, sachant qu’il a déjà 74 ans.



Une société très polarisée, les Israéliens ont appris à blâmer un individu ou un parti politique pour tous leurs malheurs. C’est en partie pourquoi les résultats des élections peuvent différer considérablement d’un cycle électoral à l’autre. Entre avril 2019 et novembre 2022, Israël a tenu cinq élections générales, et maintenant ils en réclament une autre.



Les élections de novembre 2022 étaient censées être décisives, car elles ont mis fin à des années d’incertitude et se sont arrêtées sur le « gouvernement le plus à droite de l’histoire d’Israël », une description souvent répétée des coalitions gouvernementales modernes d’Israël.



Pour s’assurer qu’Israël ne retombe pas dans l’indécision, le gouvernement de Netanyahu a voulu sécuriser ses gains pour de bon. Smotrich, avec le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir, voulait façonner une nouvelle société israélienne qui penche à jamais vers leur marque de sionisme religieux et ultranationaliste...



