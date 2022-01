Des députés et des scientifiques demandent au gouvernement britannique de mettre fin à la vaccination des enfants par le vaccin anti-Covid, car les risques sont supérieurs aux avantages (Daily Sceptic)

------- Note de SLT : Sans doute une information que vous ne retrouverez pas dans les médias français, le gouvernement français ayant même envoyé une lettre de remontrance à la présidente de France Télévisions suite à un reportage sur les effets secondaires des vaccins anti-Covid sur la chaîne Guadeloupe première. Cet article traite de la dangerosité de vacciner massivement les adolescents en bonne santé mais en France, il s'agit, à présent, de vacciner toute une génération d'enfants de 5 à 11 ans avec des médias, à de rares exceptions près, qui ont commencé leur travail de propagande (et donc acritique). A noter que selon le Professeur Brent Taylor, professeur émérite britannique de santé communautaire infantile à l'UCL Great Ormond Street Institute of Child Health et ancien membre du JCVI, : " Les dernières données des CDC font état de taux élevés de myocardite post-vaccinale chez les garçons âgés de 12 à 15 ans, 2,5 à 24 fois plus élevés dans les sept jours suivant la première dose et 24 à 228 fois plus élevés dans les sept jours suivant la deuxième dose. " D'aure part, une étude d'Oxford a révélé que , "chez les hommes de moins de 40 ans, le risque de myocardite était jusqu'à 14 fois plus élevé après la vaccination qu'après l'infection" (Souligné en caractères gras dans le corps de l'article). -------

Des députés et des scientifiques demandent au gouvernement de mettre fin à la vaccination des enfants par le vaccin anti-Covid, car les risques sont supérieurs aux avantages. Article originel : End Covid Vaccination of Children Because the Risks Outweigh the Benefits, Government Told By MPs and Scientists Par Will Jones Daily Sceptic, 8.01.22

Ainsi, bien que les risques absolus soient encore faibles, ils ne peuvent être qualifiés d'insignifiants et le risque absolu de la COVID-19 pour les enfants en bonne santé est négligeable. De plus, les vaccins n'arrêtent ni l'infection ni la transmission et de nombreux enfants auront une immunité naturelle large et robuste après l'infection. Je crains que la vaccination massive d'enfants en bonne santé ne soit pas fondée sur des preuves solides. Il est temps pour le JCVI, le CMO et le gouvernement de réévaluer toutes les preuves maintenant disponibles et de modifier leur recommandation en conséquence.

Depuis la décision insondable du CMO d'aller à l'encontre de cet avis, des deuxièmes doses sont maintenant offertes aux enfants malgré de nouvelles preuves des dommages potentiels de la myocardite, et surtout de sa fréquence, surtout après la deuxième dose. Les dernières données des CDC font état de taux élevés de myocardite post-vaccinale chez les garçons âgés de 12 à 15 ans, 2,5 à 24 fois plus élevés dans les sept jours suivant la première dose et 24 à 228 fois plus élevés dans les sept jours suivant la deuxième dose.

Le professeur Brent Taylor, professeur émérite de santé communautaire infantile à l'UCL Great Ormond Street Institute of Child Health et ancien membre du JCVI pendant huit ans, a déclaré :

Nous pensons que le rapport bénéfice/risque de la vaccination des enfants doit être réévalué à la lumière du variant Omicron et des nouvelles données sur les méfaits des vaccins et l'immunité naturelle supérieure. Nous demandons instamment au JCVI d'examiner ces nouvelles preuves et de fournir des conseils actualisés au gouvernement en ce qui concerne la vaccination de masse des jeunes de 12 à 15 ans en bonne santé.

Contrairement à la population âgée et cliniquement vulnérable - pour laquelle les bénéfices potentiels de la vaccination pour sauver des vies l'emportent largement sur les risques de la vaccination - nos enfants ne sont pas confrontés à une telle menace de la COVID-19 et pourtant ils ont 50 ans ou plus d'espérance de vie en bonne santé devant eux qui pourraient être compromis par les dommages à long terme du vaccin. Il est crucial, si nous devons procéder à la double vaccination massive d'enfants en bonne santé, que nous soyons absolument certains que cette politique fera plus de bien que de mal. En outre, nous devons réfléchir au précédent que constitue la triple vaccination, voire la vaccination continue et régulière, pour ce groupe d'âge.

Les risques d'effets indésirables (y compris la myocardite) augmentent avec le nombre de doses administrées et tout avantage est réduit lorsque l'efficacité du vaccin pour supprimer la transmission d'Omicron diminue (en particulier en raison de l'immunité naturelle généralisée). Étant donné que les avantages potentiels de la vaccination des enfants ont été calculés comme étant, au mieux, marginaux, nous soupçonnons que cette marge ne s'est pas seulement évaporée, mais qu'elle s'est même inversée à la lumière des caractéristiques du nouveau variant dominant d'Omicron et de l'augmentation de l'immunité naturelle robuste et durable. ...

Dans une lettre ouverte adressée au comité consultatif du gouvernement sur la vaccination - le JCVI - les députés, dont Miriam Cates, Esther McVey et Sir Desmond Swayne, et les scientifiques, dont le professeur Allyson Pollock, le Dr Roland Salmon et le professeur Brent Taylor, écrivent que "le rapport risque/bénéfice de la vaccination des enfants contre Covid s'est aggravé depuis septembre".

Il s'agit d'une intervention importante des législateurs et d'éminents scientifiques et médecins qui mérite d'être prise au sérieux par le gouvernement. Nous espérons que le JCVI, Chris Whitty, Sajid Javid et les autres personnes impliquées dans la prise de ces décisions sont à l'écoute.

Aux membres du comité mixte des vaccins et de l'immunisation,

Re : Révision du programme de vaccination des enfants

Le 3 septembre 2021, le Comité mixte des vaccinations et de l'immunisation a déconseillé de recommander la vaccination massive des jeunes de 12 à 15 ans en bonne santé contre la COVID-19. La principale raison invoquée est que, bien que les avantages et les inconvénients connus de la vaccination de ce groupe d'âge soient tous deux très faibles, le Comité est préoccupé par les inconvénients potentiels inconnus du nouveau vaccin, en particulier les risques à long terme et éventuellement graves de myocardite. Le JCVI a estimé que pour chaque million de jeunes de 12 à 15 ans vaccinés avec deux doses, 2,54 admissions en USI seraient évitées et jusqu'à 51 cas de myocardite causés. Par la suite, il a été démontré que le risque de myocardite et d'autres effets indésirables était plus important que ce que le JCVI croyait à l'époque.

Le gouvernement a renvoyé l'affaire au CMO, lui demandant d'examiner les "avantages plus larges" de la vaccination pour les enfants. Le 13 septembre 2021, le professeur Chris Whitty a recommandé qu'une dose du vaccin soit administrée aux jeunes de 12 à 15 ans en bonne santé, en se basant sur le fait qu'elle pourrait apporter des "avantages marginaux", notamment en réduisant le temps passé hors de l'école en raison de l'infection par la Covid. Ce bénéfice a été calculé comme une économie de 15 minutes d'éducation par enfant en moyenne. (Cette estimation ne tenait pas compte des perturbations dues aux effets secondaires du vaccin, même à court terme, et repose également sur des hypothèses quant au niveau de protection qu'une dose du vaccin confère contre l'infection, qui se sont révélées trop optimistes).

Les calculs des risques et des avantages effectués par le JCVI et le CMO reposaient sur des données moins complètes sur les inconvénients et les avantages de la vaccination des enfants que celles dont on dispose actuellement. Quatre mois plus tard, nous sommes dans une situation très différente, le variant virulent Delta ayant été presque entièrement remplacé par le variant plus doux Omicron. En outre, la société dispose désormais d'un niveau d'immunité robuste contre les infections naturelles plus élevé que celui dont elle disposait lorsque la vaccination des adolescents a été approuvée.

Nous avons vu ces dernières semaines que le variant Omicron est nettement plus infectieux que le variant Delta (d'après les taux d'attaques secondaires, il était à l'origine deux fois plus transmissible que le variant Delta, mais ce taux est passé à 1,3 fois plus transmissible en raison de l'augmentation de l'immunité spécifique à la variante acquise naturellement). Les vaccins sont également beaucoup moins efficaces pour enrayer la transmission d'Omicron que celle de Delta (la protection semble tomber à zéro, trois mois après la vaccination).

D'autres données sont apparues concernant la fréquence des effets secondaires nocifs de la vaccination cpntre la Covid. Une étude a révélé que, chez les hommes de moins de 40 ans, le risque de myocardite était jusqu'à 14 fois plus élevé après la vaccination qu'après l'infection (101 cas après la deuxième dose de Moderna, contre sept cas après l'infection). Il est particulièrement important de noter que les risques de myocardite chez les jeunes hommes et les garçons semblent augmenter de manière significative après une deuxième dose du vaccin - c'est pourquoi le médecin en chef, le professeur Chris Whitty, avait initialement recommandé qu'une seule dose soit administrée aux 12-15 ans - et pourtant nous proposons aujourd'hui des deuxièmes doses aux enfants, malgré les preuves de risque croissantes.

Les risques d'effets indésirables (y compris, mais sans s'y limiter, la myocardite) augmentent avec le nombre de doses administrées, et les avantages éventuels sont réduits car l'efficacité du vaccin en matière de

suppression de la transmission d'Omicron diminue (surtout compte tenu de l'immunité naturelle généralisée). Étant donné que les avantages potentiels de la vaccination des enfants ont été calculés comme étant, au mieux, marginaux, nous soupçonnons que cette marge ne s'est pas seulement évaporée, mais qu'elle s'est même inversée à la lumière des caractéristiques du nouveau variant Omicron dominant et de l'augmentation de l'immunité naturelle robuste et durable.

En outre, les risques négligeables de l'infection par la Covid chez les enfants sont devenus encore plus insignifiants si, comme il semble, Omicron est associé à une maladie moins grave, alors que les avantages de l'infection naturelle (plutôt que de la vaccination) en termes d'immunité plus durable deviennent plus clairs.

Contrairement à la population âgée et cliniquement vulnérable - pour laquelle les bénéfices potentiels de la vaccination pour sauver des vies l'emportent largement sur les risques de la vaccination - nos enfants ne sont pas confrontés à une telle menace de COVID-19 et ont pourtant 50 ans ou plus d'espérance de vie en bonne santé devant eux, qui pourraient être compromis par les effets néfastes à long terme du vaccin. Il est crucial, si nous devons procéder à la double vaccination massive d'enfants en bonne santé, que nous soyons absolument certains que cette politique fera plus de bien que de mal. En outre, nous devons réfléchir au précédent que constitue la triple vaccination, voire la vaccination continue et régulière, pour ce groupe d'âge.

Nous pensons que le rapport bénéfice/risque de la vaccination des enfants doit être réévalué à la lumière du variant Omicron et des nouvelles données sur les méfaits des vaccins et l'immunité naturelle supérieure. Nous demandons instamment au JCVI d'examiner ces nouvelles preuves et de fournir un avis actualisé au gouvernement en ce qui concerne la vaccination de masse.