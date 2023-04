Des doutes sur les documents confidentiels qui ont "fuité" (Moon of Alabama)

Je suis sceptique quant à cette histoire trop bien ficelée. Cet "amour mutuel des armes, du matériel militaire et de Dieu" est-il bien réel ? L'histoire n'explique pas vraiment comment les "reporters", Shane Harris , scribe du Post spécialisé dans le renseignement et la sécurité nationale, et Samuel Oakford, de Bellingcat, ont trouvé la personne, ni pourquoi elle était prête à tout dévoiler : Ce récit de la manière dont des documents de renseignement détaillés destinés à un cercle exclusif de chefs militaires et de décideurs gouvernementaux sont entrés puis sortis de la communauté fermée d'OG est basé en partie sur plusieurs entretiens prolongés avec le membre du groupe Discord, qui a parlé au Washington Post sous le couvert de l'anonymat. Il a moins de 18 ans et était un jeune adolescent lorsqu'il a rencontré OG. Le Washington Post a obtenu le consentement de la mère du membre pour lui parler et enregistrer ses propos sur vidéo. Il a demandé à ce que sa voix ne soit pas masquée. Son récit a été corroboré par un second membre qui a lu un grand nombre des documents classifiés partagés par OG et qui a également parlé sous couvert d'anonymat. Les deux membres ont déclaré connaître le vrai nom d'OG ainsi que l'État dans lequel il vit et travaille, mais ils ont refusé de partager ces informations pendant que le FBI recherche la source des fuites.

On n'utilise pas de nom réel lorsqu'on rejoint un serveur de discussion de joueurs ou d'autres lieux similaires. Par conséquent, même si le Post disposait du "nom" en ligne de ce membre, il n'y aurait généralement aucun moyen de le trouver. Le jeune joueur a-t-il contacté le Post ? Mais pourquoi parlerait-il de ce problème ? Et pourquoi le Post publierait-il autant de détails sur cette personne ? Il est évident que cela permettra au FBI de l'identifier facilement.

Le Post affirme également que la cachette est beaucoup plus importante que ce que l'on savait jusqu'à présent : Le Post a également examiné environ 300 photos de documents classifiés, dont la plupart n'ont pas été rendus publics ; certains des documents textuels qu'OG aurait rédigés ; un enregistrement audio d'un homme que les deux membres du groupe ont identifié comme étant OG et qui s'adresse à ses compagnons ; ainsi que des enregistrements de chats et des photographies qui montrent qu'OG communique avec eux sur le serveur Discord. Mais le Post ne dit pas d'où proviennent ces plus de 300 documents, ni sur quoi ils portent. Ne sont-ils pas plus importants ?

Nous avons des photos de la première réserve de dossiers. Les diapositives des briefings me semblent réelles. Le langage utilisé est celui du Pentagone. Les abréviations utilisées sont typiques. Mais certaines des informations qu'elles contiennent, comme le nombre de victimes, sont douteuses. Les chefs d'état-major sont-ils vraiment informés des chiffres du ministère ukrainien de la défense, dont on sait qu'ils ne sont que des fantaisies ? Le Pentagone et/ou la CIA ont certainement leurs propres estimations des pertes. Pourquoi ne pas les communiquer ? Nous n'avons vu aucune photo des diapositives sur lesquelles sont basés les articles supplémentaires. Pourquoi n'ont-elles pas été publiées ? Une explication plausible est que la première publication était une vraie fuite, mais que quelqu'un envoie maintenant de nouvelles "fuites" à des médias spécialisés, qui ne sont qu'à moitié vraies ou ne sont que de la propagande. En outre, l'article du Washington Post sur "OG" n'est pas seulement étrange, il est aussi suspect.

Chez Naked Capitalism, Lambert Strether et Yves Smith ont également des doutes à ce sujet : Yves et moi avons discuté de cet article ; il nous semble remarquablement "brillant" ; peut-être écrit, d'après des indices dans le ton et la structure, par une entité autre que le "reporter" dont le nom a été donné. Le personnage central de ce récit excessivement serré, "OG", l'auteur de la fuite, est prétendument un chrétien, un amateur d'armes à feu, et quelque chose qui ressemble à un chef de secte d'un groupe d'adolescents mécontents sur le serveur Discord où les documents ont été trouvés ; son motif pour placer les documents semble avoir été de consolider son autorité et son ascendant moral sur son groupe. Pendant ce temps, "OG" semble presque parfaitement calculé pour s'intégrer parfaitement dans le trou "traître fasciste" dans la tête des libéraux. Je me demande si nous le trouverons un jour. On peut s'attendre à ce que l'intrigue "La chasse à OG" se poursuive pendant de nombreuses semaines, bon travail. [...] En ce qui concerne le cui bono, Yves souligne que les prochaines étapes évidentes sont l'adoption du pernicieux Restrict Act et l'exercice de l'autorité sur une autre plateforme, Discord.

Ou bien tout ceci n'est-il qu'une diversion par rapport à la perte de Bakhmut par l'Ukraine ? Ou bien tout cela a-t-il été divulgué comme un avertissement à la Maison Blanche par quelqu'un de haut placé dans l'État sécuritaire ?

Le dernier article de Seymour Hersh sur la corruption de Zelensky pourrait donner un indice. Un résumé de l'article payant de Hersh dit ceci : Entre-temps, Hersh, citant un responsable des services de renseignement, a déclaré que le sabotage des oléoducs Nord Stream et l'absence de planification stratégique concernant l'Ukraine avaient provoqué un fossé croissant entre la Maison Blanche et la communauté des services de renseignement des États-Unis. "Il y a une rupture totale entre la direction de la Maison Blanche et la communauté du renseignement", a déclaré le responsable du renseignement cité par Hersh. Cette rupture présumée remonte à l'opération secrète de l'automne dernier visant à faire exploser les oléoducs russes Nord Stream, opération qui aurait été ordonnée par le président Joe Biden. "La destruction des oléoducs Nord Stream n'a jamais été discutée, ni même connue à l'avance, par la communauté", a déclaré le fonctionnaire. Un autre point qui divise l'administration Biden et la communauté du renseignement est le manque de planification concernant l'Ukraine. Le fonctionnaire a souligné la décision de M. Biden de déployer deux brigades à quelques kilomètres de la frontière ukrainienne en réponse à l'opération militaire spéciale de la Russie.

S'il y a des tensions entre les militaires ou les services de renseignement et la Maison-Blanche, cette histoire de fuite pourrait bien avoir été mise en place pour limiter les options de la Maison-Blanche. Mise à jour (17:30 UTC) Le New York Times a trouvé l'auteur de la fuite et a publié son nom et sa localisation. Le chef d'un groupe en ligne où des documents secrets ont été divulgués est un garde national de l'air Selon des entretiens et des documents examinés par le New York Times, le chef d'un petit groupe de discussion sur les jeux en ligne où une foule de documents secrets des services de renseignement éétatsuniens ont été divulgués au cours des derniers mois est un membre de 21 ans de l'unité de renseignement de la Garde nationale aérienne du Massachusetts. Le garde national, qui s'appelle Jack Teixeira, supervisait un groupe privé en ligne appelé Thug Shaker Central, où environ 20 à 30 personnes, pour la plupart des jeunes hommes et des adolescents, se réunissaient autour d'une passion commune pour les armes à feu, les mèmes racistes en ligne et les jeux vidéo. L'auteur principal est Erin Toller, de Bellingcat, et un autre est Christiaan Triebert, anciennement de Bellingcat. C'est Christiaan Triebert qui a tweeté l'article du NYT :

Christiaan Triebert @trbrtc - 16:02 UTC · Apr 13, 2023 We've identified the leader of the Discord group where top secret U.S. documents were leaked — it's a 21-year-old member of the Massachusetts Air National Guard, specifically its intelligence wing. Gift link, no paywall: Here’s what we know about the leader of the online group where secret documents were leaked. Christiaan Triebert @trbrtc - 16:02 UTC - 13 avril 2023 Nous avons identifié le leader du groupe Discord où des documents étatsuniens top secrets ont été divulgués. Il s'agit d'un membre de la Garde nationale aérienne du Massachusetts, âgé de 21 ans, et plus précisément de son aile de renseignement. Lien cadeau, pas de paywall : Voici ce que nous savons sur le leader du groupe en ligne où des documents secrets ont été divulgués.





L'un des auteurs cités dans l'article du Washington Post ci-dessus est Samuel Oakford, également ancien rédacteur de Bellingcat.

Nous savons que Bellingcat est un organe du service de renseignement extérieur britannique MI6. Cela semble donc très louche : chinahand @chinahand - 17:11 UTC · Apr 13, 2023 if bellingcat id'd the leaker wonder if gchq fed some breadcrumbs so nsa could continue to maintain "we don't surveil US citizens w/o a warrant". there's a whole 5 eyes tagteam built around dodging national restrictions on surveillance, i think

chinahand @chinahand - 17:11 UTC - Apr 13, 2023 Si Bellingcat a identifié l'auteur de la fuite, je me demande si GCHQ n'a pas fourni des miettes de pain pour que la NSA puisse continuer à soutenir que "nous ne surveillons pas les citoyens étatsuniens sans mandat". il y a toute une équipe de 5 yeux construite autour de l'esquive des restrictions nationales sur la surveillance, je pense

Pour ma part, je trouve extrêmement préoccupant que le Washington Post et le New York Times aient travaillé plus intensément à l'identification de la source des fuites qu'à celle des diapositives de briefing qui ont été divulguées. Depuis quand leur travail consiste-t-il à trouver les personnes qui mettent en danger la sécurité nationale ?