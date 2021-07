Des journalistes affirment que les informations alternatives sur la Covid-19 ont été "censurées" pour créer "un seul récit officiel" (Press Gazette)

Des journalistes affirment que les informations alternatives sur la Covid-19 ont été "censurées" pour créer "un seul récit officiel".

Article originel : Journalists claim alternative Covid-19 news has been 'censored' to create 'one official narrative'

Par Charlotte Tobitt

Press Gazette, 26.07.21

Une trentaine de journalistes se sont regroupés pour s'opposer à la "censure" et aux "propos alarmistes" sur la Covid-19, diffusés selon eux par les médias et les géants de la technologie depuis le début de la pandémie.

Le groupe, qui s'est baptisé Holding the Line : Journalists Against Covid Censorship ("Journalistes contre la censure de la Covid"), a fait valoir que les tentatives de partager des préoccupations contraires au "récit officiel unique" ou à la "vérité scientifique unique" ont conduit les journalistes à être critiqués par leurs responsables, les indépendants à être mis sur liste noire et le public à recevoir une "vision déformée de la vérité". Cependant, Fiona Fox, directrice générale du Science Media Centre, qu'elle a créé pour contribuer à améliorer la couverture des sujets scientifiques au Royaume-Uni, n'est pas d'accord avec de nombreuses affirmations du groupe. "Dans l'ensemble, la couverture médiatique de la Covid-19 a été exemplaire et les correspondants scientifiques et sanitaires devraient en être fêtés pendant un certain temps encore", a-t-elle déclaré.

Les 26 membres de Holding the Line travaillent au sein de groupes de presse, d'organismes de radiodiffusion et de relations publiques britanniques, en tant que salariés ou indépendants. La plupart ont demandé à rester anonymes pour protéger leur emploi, mais certains ont accepté d'être nommés, notamment Tony Gosling, producteur de radio et télédiffusion et ancien journaliste de la BBC, Sonia Elijah, journaliste d'investigation qui écrit pour The Conservative Woman, et Laura Berrill, journaliste spécialisée dans les relations publiques et la technologie. Ils ont déclaré vouloir encourager les meilleures pratiques, créer un environnement "sans préjugés" pour les journalistes qui ont des inquiétudes, sensibiliser les gens à des sujets moins médiatisés et faire part de leurs inquiétudes concernant la "censure" de géants de la technologie comme Youtube qui ne publient pas les "fausses informations" sur le coronavirus. Ils ont déclaré que les médias en général faisaient un "travail incroyable". Cependant, ils ont énuméré quelques échecs perçus, notamment le manque de contexte pour les statistiques, le manque de couverture adéquate des traitements alternatifs, de l'examen minutieux des tests PCR, de l'attention portée aux effets indésirables des vaccins ou de l'examen équilibré des coûts du confinement. Ils ont également accusé les médias britanniques de publier fréquemment des reportages "induisant la peur et parfois inexacts", contribuant ainsi à créer un environnement hostile pour ceux qui choisissent de ne pas se faire vacciner contre la Covid-19.

Des reportages "sans précédent Elijah, qui a trouvé le nom du groupe et a trouvé "thérapeutique" de parler à d'autres personnes ayant les mêmes préoccupations, a déclaré à Press Gazette : "La façon dont la Covid-19 a été rapporté au Royaume-Uni, mais pas seulement au Royaume-Uni, dans le monde entier, a été sans précédent". "Il n'y a eu qu'un seul récit officiel dans les médias grand public et cela n'a pas changé avec le temps". "Il n'y a eu qu'une seule 'vérité scientifique' autorisée à être discutée : celle approuvée par les organismes de réglementation gouvernementaux du monde entier, et même cela a été très sélectif. Cela a donné au public une vision déformée de la vérité qui a été très préjudiciable." Elijah a déclaré que sa plus grande préoccupation était la "censure" des informations en ligne qui vont à l'encontre de ce récit et a fait référence à la Trusted News Initiative, par laquelle la BBC, d'autres éditeurs et des géants de la technologie se signalent mutuellement les désinformations les plus dangereuses.

"Pendant longtemps, nous avons connu une ère sombre de censure incarnée par l'initiative "Trusted News", qui touche les grandes entreprises technologiques et tous les grands médias", a-t-elle déclaré. "Elle s'articule autour de cette guerre contre la désinformation ou la mésinformation, où tout ce qui va à l'encontre du récit officiel n'est pas seulement vérifié, mais supprimé ou réprimé." L'ancien journaliste radio de la BBC, Gosling, a déclaré à Press Gazette qu'il avait interviewé deux médecins qui partageaient des contre-récits - la Dre Tess Lawrie de l'Evidence-based Medicine Consultancy à Bath, qui a appelé à un traitement précoce après le diagnostic de Covid, et le Dr Stanley Laham, immunologiste basé en Floride, qui a appelé à l'utilisation de l'ivermectine et a mis en garde contre l'utilisation des vaccins approuvés mais "expérimentaux" - mais que les deux interviews ont été supprimés de Youtube pour cause de désinformation.

Gosling a déclaré qu'il voulait s'élever contre une couverture médiatique qui suscite la peur et qui est parfois inexacte. Il a cité en exemple un segment de BBC Newsround du mois dernier, dans lequel un collaborateur affirmait que le vaccin Pfizer était "100 % sûr" pour les jeunes de 12 à 15 ans. Gosling a déposé une plainte au sujet de cette affirmation "choquante" et "dégoûtante" et la BBC a depuis supprimé l'affirmation de l'article et de la vidéo en ligne et publié une correction. Gosling a déclaré : "Notre principale préoccupation est qu'il y a un lobby très puissant derrière beaucoup de ces mesures Covid, y compris le traitement, l'absence de traitement et les vaccins, évidemment, mais il n'y a pas beaucoup de lobby dans l'autre sens. Et je pense que la plupart d'entre nous ont le sentiment que nos employeurs de toutes sortes n'ont pas représenté les deux côtés."

Nous voulons simplement un débat équilibré Gosling a ajouté : "Mon propre objectif est de fournir un équilibre, c'est tout. Et aussi de faire remarquer au public que les journalistes ne choisissent pas toujours ce qui est publié. "Ce sont les propriétaires et les rédacteurs en chef qui ont le dernier mot. Nous sommes donc tous d'accord pour dire que nous aimerions voir plus de journalistes devenir rédacteurs en chef et avoir leur propre journal, leur propre chaîne de télévision ou de radio, mais c'est très, très rare. Il y a donc toujours un rédacteur en chef quelque part qui dit non, je ne veux pas de ça, et en particulier pendant cette pandémie, c'est comme ça que ça s'est passé, les gens ont eu des difficultés à obtenir des articles, et c'était frustrant."

Le secrétaire du groupe, qui travaille dans l'industrie de la presse depuis la fin des années 90 et a demandé à rester anonyme, a déclaré : "Il ne s'agit absolument pas de dénigrer les médias traditionnels, car beaucoup de bon travail a été fait et continue d'être fait, mais nous voulons promouvoir les meilleures pratiques en matière de reportage sur la Covid et sensibiliser aux problèmes du Covid que les géants de la technologie censurent". "Il est difficile pour les journalistes d'aller à contre-courant et nous avons entendu parler d'exemples de journalistes freelances mis sur liste noire et de ceux qui, ayant des contrats avec des médias traditionnels, ont été critiqués par leurs directeurs pour avoir voulu couvrir des sujets sur les dommages causés par les vaccins et la faillibilité du test PCR." "Nous voulons simplement que les journaux et les médias audiovisuels puissent accueillir un débat équilibré et que ce débat ait lieu sans crainte de représailles dans les salles de rédaction."

La couverture médiatique a été "exemplaire". Fiona Fox, du Science Media Centre, a déclaré à Press Gazette qu'elle pensait qu'il était juste de réfléchir à la façon dont les médias avaient agi pendant la pandémie, mais qu'elle estimait que de nombreuses affirmations faites par le groupe étaient trop générales ou non étayées par des preuves. Elle a déclaré qu'elle ne reconnaissait pas l'allégation d'une couverture "induisant la peur et parfois inexacte" : "On peut littéralement dire cela des médias à n'importe quel moment au cours des 20 dernières années - on peut trouver des exemples d'histoires alarmistes et des inexactitudes, mais honnêtement, dans l'ensemble... la couverture médiatique de la Covid-19 a été équilibrée, mesurée, précise au point que je pense que nous devrions le crier sur tous les toits." "Je ne peux pas dire cela de la couverture médiatique des statines, je ne peux pas le dire de la couverture médiatique des antidépresseurs, je ne peux pas le dire de la couverture médiatique des e-cigarettes. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels les médias n'ont pas, je pense, bien informé le public, mais sur la Covid, je pense qu'ils l'ont fait." "Il faut se rappeler qu'il ne s'agit pas d'une histoire scientifique parmi toutes les autres histoires politiques, de transport ou d'éducation. C'est la seule histoire à la une depuis 18 mois, bien sûr vous pouvez trouver une couverture inexacte."

Fox a également répondu à l'affirmation du groupe selon laquelle les médias britanniques avaient "sapé" des initiatives telles que la Déclaration de Great Barrington, une déclaration rédigée par trois scientifiques soutenant une approche d'immunité collective anti-confinement, qualifiée de "dangereuse" par d'autres scientifiques. Elle a souligné que les auteurs sont apparus dans l'émission Today de la BBC Radio 4, qu'ils ont bénéficié d'une large couverture médiatique et que de nombreux scientifiques estiment qu'il n'aurait pas dû être couvert du tout. "Ce que les médias ont fait, cependant, c'est s'assurer que le public se rende compte que les scientifiques qui ont signé cette déclaration représentent un point de vue minoritaire au sein de la science", a déclaré Fox, contrastant avec "l'échec historique" des médias qui a conduit le public à croire qu'une proportion beaucoup plus importante de la communauté scientifique croyait que le vaccin ROR causait l'autisme. "L'une des choses que les médias ont apprises est que si vous allez couvrir des controverses et des désaccords, il est vraiment important de signaler à votre public et à vos lecteurs où les scientifiques sont en minorité." Fox a également déclaré qu'elle n'avait pas vu de censure manifeste des données, mais elle a ajouté : "Bien sûr, certains journaux ont mis en évidence les statistiques qui soutiennent leur ligne éditoriale sur des questions telles que la levée des restrictions, mais "cela a toujours été comme ça"." Elle a contesté l'absence d'un contexte approprié pour les statistiques, soulignant les réunions d'information régulières organisées par le Science Media Centre, au cours desquelles des statisticiens ont expliqué les dernières données à une soixantaine de journalistes. Elle a ajouté que les journalistes avaient "sérieusement réfléchi" à la manière de rapporter le risque minime de mourir après avoir eu un caillot de sang à cause du vaccin d'AstraZeneca et a noté qu'ils n'avaient pas suivi aveuglément l'appel du gouvernement pour un "message positif" sur les vaccins.

Holding the Line invite les journalistes et ex-journalistes à se joindre à eux sous couvert d'anonymat.

journalistsagainstcovidcensorship@protonmail.com.