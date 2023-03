Des preuves étonnantes suggèrent que BioNTech/Pfizer ont falsifié des données clés et ...autres scandales (TrialSite News)

Partie 2 : Des preuves étonnantes suggèrent que BioNTech/Pfizer ont falsifié des données clés et ...autres scandales Article originel : Part 2: Startling Evidence Suggests BioNTech/Pfizer Falsified Key Data & Further Scandals Par Sonia Elijah Trial Site News, 10.03.23

Le fait que ces bandes ne ressemblent pas à des Western blots authentiques/conventionnels, mais plutôt à des versions générées par ordinateur (Western blots automatisés, bien qu'ils ne soient désignés comme tels dans aucun des rapports), ne fait que détourner l'attention du véritable scandale : les preuves, qui montrent à première vue que BioNTech/Pfizer ont "copié et collé" ces bandes, en d'autres termes, qu'ils ont falsifié leurs données clés. Ces bandes de western blot apparemment fabriquées (voir ci-dessous) ont été présentées dans la réponse de Pfizer aux questions de la Food and Drugs Administration étatsunienne vers novembre 2020, dans la perspective de l'autorisation d'utilisation d'urgence.

La première partie de mon rapport d'enquête, publié dans Trial Site News , porte sur les "Western Blots" de Pfizer-BioNTech à l'aspect inhabituel - le scandale connu sous le nom de "Blotgate". Les Western Blots ont été réalisés par BioNTech pour prouver la fidélité de leur produit (aux autorités de réglementation), à savoir que seule la protéine spike attendue était exprimée in vitro par l'ARNm vaccinal modifié et qu'elle était constante dans les différents lots.

Le 13 janvier, peu après l'éclatement du scandale du Blotgate, l 'article Patel et al. parrainé par Pfizer et BioNTech, intitulé "Characterization of BNT162b2 mRNA to Evaluate Risk of Off-Target Antigen Translation" (Caractérisation de l'ARNm BNT162b2 pour évaluer le risque de traduction d'antigène hors cible) a été publié dans le Journal of Pharmaceutical Sciences (Journal des sciences pharmaceutiques). Cet article présente de nombreuses anomalies et il est intéressant de noter que la Dre Jessica Rose, biologiste moléculaire et informatique, a rédigé une analyse critique complète de cette étude.

Suite à la première partie de mon rapport d'enquête , Epoch Times a mené sa propre enquête sur le Blotgate, les problèmes de qualité de l'ARNm du vaccin Pfizer-BioNTech et a fait référence à l'enquête de Trial Site News sur les fuites de courriels et de documents de l'Agence européenne des médicaments (EMA). Cacher les bandes sales - un regard plus approfondi sur le Blotgate

L'image ci-dessous, tirée de l'article de Patel et al. montre leur "Western Blot". Remarquez les bandes noires très épaisses (homogènes) et régulières, sans aucune trace.

Jessica Rose, qui a beaucoup travaillé sur les Western Blots conventionnels, a expliqué ce qui suit : "Selon mon avis d'expert, [un Western traditionnel] est l'un des tests de banc qui est une procédure, comme les tests de sécurité pour les produits biologiques (qui sont censés durer 10 ans). Un western blot nécessite une séquence d'étapes spécifiques, ces étapes ne peuvent pas être précipitées et ne peuvent pas se chevaucher... les expériences réalisées à l'aide de Robo Jess [machine automatisée de western blot] et les blots soumis par Pfizer doivent être reproduits par des mains humaines, la reproductibilité est une exigence, en particulier lorsque la liste des conflits d'intérêts est si longue chez les auteurs [Patel et al.]

Le même "Western Blot" (voir ci-dessous), mais dans une version beaucoup plus grossière et scannée, se trouve dans le rapport expurgé du CHMP (Comité des médicaments à usage humain) de l'Agence européenne des médicaments d'août 2021, soit environ 18 mois avant l'article de Patel et al.

Les lysats cellulaires ont été analysés avec les anticorps spécifiques pour détecter les protéines de pointe du SARS-CoV-2 à l'aide de la technologie ProteinSimple. Le module de séparation Wes 12-230 kDa et 25 cartouches capillaires ont été utilisés. L'anticorps de souris SARS-CoV-2 Spike S1 subunit (R&D systems, Catalog No. MAB105403) et l'anticorps de souris SARS-CoV-2 Spike S2 subunit (R&D systems, Catalog No. MAB10557) ont été utilisés. Les résultats des échantillons d'ARNm sont rapportés en tant qu'images de la voie d'exécution de l'essai ProteinSimple Wes.

Source : Brochure produite pour l'automate Simple Western de ProteinSimple, page 4



Ce qui est frappant, c'est qu'un gradient (effet d'étalement) peut être observé dans chacune des bandes variées. Elles sont très différentes des bandes noires épaisses et homogènes de BioNTech/Pfizer.

Pour en savoir plus, j'ai interrogé Kevin McKernan, responsable R&D du projet génome humain et scientifique en génomique, qui a expliqué que les "données de BioNTech/Pfizer sont inutilisables" et que l'aspect inhabituel des bandes de Western Blot (visibles dans le rapport de l'EMA et l'article de Patel) s'explique par le fait que "BioNTech a tellement augmenté le gain et que la plupart des gens font cela pour cacher les "bandes sales"". Il y a probablement 5 bandes là-dedans [dans une bande épaisse d'apparence unique]". Je me réfère à cet entretien instructif, plus loin dans ce rapport.



La question qui se pose alors est la suivante : BioNTech/Pfizer ont-ils volontairement dissimulé les résultats de leurs "Western blot" en présentant des versions manipulées (de Westerns automatisés) aux autorités de réglementation ? Peut-être un travail de copier-coller pour la FDA et une manipulation des niveaux de saturation pour l'EMA ? Et plus important encore : comment les régulateurs ont-ils accepté ces "Western blots" comme preuve principale de la fidélité et de la cohérence du produit de BioNTech et Pfizer ?

J'ai contacté l'EMA pour obtenir une réponse aux questions soulevées dans cette enquête. Son attaché de presse a répondu par la déclaration suivante : "Ces figures [images de Western Blot] ont été extraites du dossier soumis et insérées dans le rapport d'évaluation, ce qui a entraîné une perte de qualité de l'image. En outre, le logiciel de rédaction utilisé par l'EMA pour préparer les documents à publier à la suite d'une demande d'ATD a un impact sur la résolution des documents.

En ce qui concerne la validation des méthodes, les méthodes analytiques de Western Blot utilisées dans les études de caractérisation avaient déjà été évaluées lors de la demande initiale d'autorisation de mise sur le marché conditionnelle dans le cadre de l'historique de développement et de l'évaluation de la comparabilité, et avaient été jugées appropriées à cette fin.

La FDA, Pfizer et BioNTech n'ont pas répondu aux commentaires.