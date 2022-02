Des scientifiques de Wuhan découvrent un virus de chauve-souris potentiellement plus mortel que le SRAS-CoV-2 (TrialSite News)

Des scientifiques de Wuhan découvrent un virus de chauve-souris potentiellement plus mortel que le SRAS-CoV-2

Article originel : Wuhan Scientists Discover Bat Virus Potentially Deadlier than SARS-CoV-2

TrialSite News, 30.01.22





Un groupe de chercheurs de Wuhan, en Chine, a découvert un nouveau coronavirus de chauve-souris, appelé NeoCoV, qui semble être sur le point d'infecter l'homme en utilisant la même voie, le gène du récepteur ACE-2, que le virus du SRAS-CoV-2, qui a eu un effet destructeur à grande échelle.



Aucun cas d'infection humaine par le NeoCoV n'a été signalé.

Mais l'article préimprimé, non révisé par des pairs, intitulé "Close relatives of MERS-CoV in bats use ACE2 as their functional receptors" ("Les proches parents du MERS-CoV chez les chauves-souris utilisent l'ACE2 comme récepteur fonctionnel"), suggère que ce virus zoonotique pourrait être sur le point d'infecter l'homme.



Le NeoCoV n'a tué aucun humain, les scientifiques s'inquiètent des mutations

"Dans cette étude, nous avons découvert de manière inattendue que le NeoCoV et son proche parent, le PDF-2180-CoV, peuvent utiliser efficacement certains types d'enzyme 2 de conversion de l'angiotensine (ACE2) de chauve-souris et, de manière moins favorable, l'ACE2 humaine pour entrer dans le virus", selon le rapport, dont les auteurs principaux sont associés au State Key Laboratory of Virology, à l'Institute for Vaccine Research et au Modern Virology Research Center de Wuhan.

Vendredi, l'Organisation mondiale de la santé a déclaré à l'agence de presse russe TASS que la transmissibilité du nouveau virus chez l'homme n'avait pas encore été déterminée : "La question de savoir si le virus détecté dans l'étude présente un risque pour l'homme nécessitera des études supplémentaires."