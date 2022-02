Des scientifiques proches de l'industrie pharmaceutique financés par Wellcome publient un document s'opposant aux mandats et aux passeports vaccinaux (Daily Sceptic)

Des scientifiques financés par Wellcome publient un document s'opposant aux mandats et aux passeports vaccinaux Article originel : Wellcome-funded Scientists Publish Paper Opposing Vaccine Mandates and Passports Par Will Jones Daily Sceptic, 2.02.22

Un groupe de scientifiques et d'universitaires des universités d'Oxford, de Harvard, de Johns Hopkins et de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, entre autres, a publié un document expliquant pourquoi les politiques de vaccination coercitives sont "contre-productives et nuisibles". Couvrant la psychologie comportementale, la politique et le droit, la socio-économie et l'intégrité de la science et de la santé publique, les auteurs - dont deux sont financés par le Wellcome Trust, un important bailleur de fonds de la recherche médicale dirigé par Sir Jeremy Farrar et entretenant des liens étroits avec l'industrie pharmaceutique - exposent pourquoi les "risques et les méfaits des stratégies punitives de santé publique dépassent de loin les avantages".



La liste complète des auteurs est la suivante

Dr. Kevin Bardosh, Anthropologue médical appliqué, Université de Washington

Alex de Figueiredo, chargé de recherche, Vaccine Confidence Project, London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Dr Rachel Gur-Arie, boursière postdoctorale, Bioéthique, Université Johns Hopkins

Dr Euzebiusz Jamrozik, boursier en éthique et maladies infectieuses, Wellcome Centre for Ethics and Humanities, Université d'Oxford.

Dr James J Doidge, statisticien principal, ICNARC

Professeur Trudo Lemmens, Droit et politique de la santé, Université de Toronto

Professeur Salmaan Keshavjee, Santé globale et médecine sociale, Harvard Medical School

Professeur Janice Graham, Anthropologie médicale et maladies infectieuses, Université Dalhousie

Professeur Stefan Baral, Département d'épidémiologie, Université Johns Hopkins.

Dans leur nouvel article, les auteurs soulignent le retour de bâton contre les politiques de vaccination coercitives et la violation d'importantes normes éthiques, ainsi que les implications pour la santé publique à l'avenir.

L'adoption de nouvelles politiques en matière de statut vaccinal a provoqué, à l'échelle mondiale et locale, une réaction brutale, une résistance et une polarisation à plusieurs niveaux qui menacent de s'intensifier si les politiques actuelles se poursuivent. Il est important de souligner que ces politiques ne sont pas considérées comme des "incitations" ou des "coups de pouce" par une grande partie de la population, en particulier dans les groupes marginalisés, mal desservis ou à faible risque de COVID-19. Priver des individus d'éducation, de moyens de subsistance, de soins médicaux ou de vie sociale s'ils ne se font pas vacciner ne semble pas coïncider avec les principes constitutionnels et bioéthiques, en particulier dans les démocraties libérales. Si le soutien de l'opinion publique semble s'être consolidé derrière ces politiques dans de nombreux pays, nous devons reconnaître que les cadres des droits de l'homme ont été conçus pour garantir le respect et la promotion des droits, même en cas d'urgence de santé publique.



Ils affirment que les politiques coercitives sont inefficaces sur plusieurs fronts et ne sont pas adaptées à leur objectif.