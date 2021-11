Les taux d’infection plus élevés chez les personnes vaccinées ne constituent pas un artefact de données erronées sur la population, selon une nouvelle analyse (Daily Sceptic)

Les taux d’infection plus élevés chez les personnes vaccinées ne constituent pas un artefact de données erronées sur la population, selon une nouvelle analyse

Par Will Jones

Daily Sceptic, 26.11.21

En octobre, lorsque les critiques ont plu sur l’UKHSA pour la publication de données sur les vaccins qui ne correspondaient pas au récit narratif officiel, il y avait devant et au centre de leurs plaintes l’affirmation selon laquelle ils utilisaient de mauvaises estimations de la taille de la population non vaccinée, et donc que l'UKHSA sous-estimait le taux d’infection chez les personnes non vaccinées. Le professeur David Speigelhalter de Cambridge n’a pas hésité à écrire sur Twitter qu’il était « complètement inacceptable » que l’agence « publie des statistiques absurdes montrant des taux de cas plus élevés chez les vaccinés", il s'agissait "simplement un artefact de l’utilisation d’estimations de la population NIMS irrémédiablement biaisées ».

Au crédit de l’UKHSA, tout en concédant d’autres points, elle n’a jamais cédé sur celui-ci, s’en tenant à son point de vue que le Système national de gestion de la vaccination (NIMS) était l’« étalon-or » pour ces estimations. Il a souligné que les estimations de la population de l’ONS ont leurs propres problèmes, notamment que pour certains groupes d’âge, l’ONS suppose qu’il y a moins de personnes dans la population que le gouvernement ne considère comme vaccinées. Comment savoir quelles estimations sont les plus exactes? Un groupe d’experts a appliqué des techniques analytiques pour estimer la taille de la population non vaccinée indépendamment des chiffres de l’ONS et du NIMS. En utilisant trois méthodes différentes, les experts du HART ont constaté que les estimations des trois méthodes étaient largement en accord avec les estimations du NIMS, tandis que l’estimation de l’ONS avait une valeur aberrante beaucoup plus faible. La première méthode consiste à reconnaître que les personnes qui ne font pas partie du système de base de données du NHS attrapent toujours la COVID-19 et se font toujours dépister. En supposant que ces personnes ont les mêmes taux d’infection pour 100 000 personnes que les personnes non vaccinées, vous pouvez calculer combien il y a de personnes en dehors du système de base de données et les ajouter aux totaux du NIMS. La deuxième méthode consiste à examiner le taux de croissance des personnes ayant un nombre d’ENM, qui a été remarquablement stable à environ 2,9 % par année. Si vous supposez que les personnes qui ne sont pas encore inscrites au NHS deviendront parfois suffisamment malades pour demander des soins de santé et qu’un dossier sera donc créé pour elles, l’application de ce taux de croissance aux estimations de la population de l’ONS de 2011 donne un autre chiffre pour la population totale.

La troisième méthode consiste à supposer qu’au cours des semaines de faible prévalence de la COVID-19, les décès dans une tranche d’âge devraient se produire à un taux semblable chez les personnes vaccinées et les personnes non vaccinées, ce qui permettrait de déduire la taille de la population totale à partir du pourcentage de décès chez les personnes non vaccinées.

Les résultats en termes de taux d’infection déclarés selon les cinq estimations différentes sont présentés dans le tableau ci-dessus. Ils montrent que l’ONS présente une aberration évidente, que ses estimations sont beaucoup trop basses et que le NIMS est probablement beaucoup plus précis. L’ONS estime la population non vaccinée à environ 4,59 millions, tandis que le NIMS la situe à 9,92 millions, soit une différence de 5,33 millions. C’est beaucoup de gens qu’il ne faut pas inclure dans les estimations et cela laisse entendre, entre autres choses, que l’ONS n’a pas évalué adéquatement l’ampleur de l’immigration illégale au pays. En plus de justifier la décision de l’UKHSA de s’en tenir au NIMS par rapport à l’ONS, l’analyse de HART indique également que, contrairement aux affirmations du professeur Spiegelhalter, les données de l’UKHSA montrant des taux d’infection plus élevés chez les personnes vaccinées que chez les personnes non vaccinées ne sont pas un simple artefact de l’utilisation de mauvaises estimations de population. Il y a peut-être d’autres préjugés, mais ce n’en est pas un. Voici la mise à jour hebdomadaire sur l’efficacité non ajustée du vaccin à partir des données brutes du rapport de surveillance des vaccins de l’UKHSA. Les estimations non réajustées de l’efficacité du vaccin contre l’infection sont demeurées faibles dans toutes les tranches d’âge adultes cette semaine, en particulier chez les 40-70 ans, bien qu’il y ait peu de signes d’un nouveau déclin; dans les groupes plus âgés (plus de 40 ans), le rétablissement récent de l’efficacité du vaccin se poursuit, possiblement à la suite des troisièmes doses. Il y a également un signe d’une augmentation de l’efficacité vaccinale contre l’hospitalisation chez les plus de 70 ans.

