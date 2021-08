Deux éminents pathologistes tirent la sonnette d'alarme après avoir effectué des dizaines d'autopsies de personnes décédées après vaccination

Le professeur Peter Schirmacher, directeur de l'Institut de pathologie de l'université de Heidelberg, a exprimé de profondes inquiétudes après avoir pratiqué plus de 40 autopsies sur des personnes décédées dans les deux jours suivant leur vaccination conttre la Covid. Ces préoccupations, notamment en ce qui concerne les dommages causés au cerveau et aux organes, sont relayées dans cette présentation vidéo par le Dr Ryan Cole, pathologiste. Vous trouverez ci-dessous la traduction de l'article de Freewest media reprenant les déclarations du Pr. Peter Schirmacher et vous pouvez aussi voir la vidéo du Dr Ryan Cole sur Rumble en cliquant sur ce lien .

Le chef pathologiste allemand tire la sonnette d'alarme sur les lésions vaccinales mortelles

Article originel : German chief pathologist sounds alarm on fatal vaccine injuries

Free West Media, 3.08.21



Le directeur de l'institut pathologique de l'université de Heidelberg, Peter Schirmacher, a pratiqué plus de quarante autopsies sur des personnes décédées dans les deux semaines suivant leur vaccination. Schirmacher s'est dit alarmé par ses conclusions.

Le quotidien régional Augsburger Allgemeine rapporte : "Schirmacher suppose que 30 à 40 % d'entre eux sont morts à cause de la vaccination. Selon lui, la fréquence des conséquences fatales des vaccinations est sous-estimée - une déclaration politiquement explosive à une époque où la campagne de vaccination est en perte de vitesse, où le variant Delta se propage rapidement et où l'on discute de restrictions pour les personnes non vaccinées."

L'administration Merkel a rapidement réagi à cette déclaration "politiquement explosive" de Heidelberg. Selon l'Agence de presse allemande (dpa), l'Institut Paul Ehrlich a annoncé que les déclarations de Schirmacher étaient "incompréhensibles". Le vassal de la chancelière, l'immunologiste allemand de haut rang Thomas Mertens, a tout de suite rejeté les conclusions : "Je ne connais pas de données qui permettraient de faire une déclaration justifiable ici et je ne suppose pas un nombre non déclaré."

L'immunologiste Christian Bogdan de l'hôpital universitaire d'Erlangen, membre de la Commission permanente des vaccinations (STIKO), a également contredit l'hypothèse de Schirmacher d'un "nombre élevé de complications vaccinales non déclarées, voire de décès".



Le pathologiste a toutefois reçu le soutien de ses propres rangs, et l'Association fédérale des pathologistes allemands a déclaré qu'il fallait pratiquer davantage d'autopsies de personnes vaccinées décédées dans un certain délai après la vaccination.

Le chef du "groupe de travail Autopsie" de cette association a voulu sensibiliser les médecins généralistes et les autorités sanitaires à ce sujet. En d'autres termes, les médecins des patients décédés quelques jours ou semaines après la vaccination devraient demander une autopsie en cas de doute ou les autorités sanitaires devraient prendre des mesures.



L'Association fédérale des pathologistes avait déjà fait cette demande en mars dans une lettre adressée au ministre de la santé Jens Spahn (CDU), mais elle est restée sans réponse.

L'avertissement de Schirmacher pourrait bien sûr ruiner un chiffre d'affaires de plusieurs milliards de dollars à long terme pour diverses sociétés pharmaceutiques, tandis que la volonté déjà faible de se faire vacciner dans le groupe restant non vacciné pourrait encore diminuer considérablement et, finalement, toute la stratégie de pandémie du gouvernement fédéral pourrait s'effondrer.



Mais le sérieux et la réputation du directeur de l'Institut de pathologie de l'Université de Heidelberg sont inattaquables.

Schirmacher lui-même dirige déjà un projet d'autopsie de personnes décédées de la Covid-19, subventionné par l'État. Il a ensuite lui-même élargi le champ d'investigation et a également autopsié plus de 40 personnes vaccinées décédées. Même si ses résultats ne sont qu'un instantané, ils sont spectaculaires : 30 à 40 % sont morts à cause de la vaccination elle-même. Le pathologiste a cité "des effets secondaires rares et graves de la vaccination - comme une thrombose veineuse cérébrale ou des maladies auto-immunes".

Schirmacher a répondu aux critiques de certains collègues. Il a nié un manque de compétence : "Les collègues ont définitivement tort car ils ne peuvent pas évaluer cette question spécifique de manière compétente". De plus, il n'a pas essayé de semer la panique et il n'est pas un opposant aux vaccinations - Schirmacher a lui-même été vacciné.



L'Institut Robert Koch renvoie quant à lui sur son site Internet aux rapports de sécurité réguliers de l'Institut Paul Ehrlich. Toutefois, s'il s'avérait dans les semaines à venir que la politique, la science et les médias font campagne contre Schirmacher et que ses résultats alarmants sont complètement ignorés, cela constituerait un autre signal d'alarme concernant la sécurité des produits...

