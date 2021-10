Devrions-nous criminaliser les autorités de santé publique, les politiciens et les employeurs qui diffusent des informations erronées sur les mandats de vaccination ? (TrialSite News)

Devrions-nous criminaliser les autorités de santé publique, les politiciens et les employeurs qui diffusent des informations erronées sur les mandats de vaccination ?

Article originel : Should We Criminalize Public Health Authorities, Politicians, & Employers Who Spread Misinformation about Vaccine Mandates?

Par Dr-Ron-Brown

TrialSite News. 11.10..21

La revue médicale BMJ a publié un commentaire provocateur en février 2021, Should we criminalize those who spread misinformation about vaccines ? ("Devrions-nous criminaliser ceux qui diffusent des informations erronées sur la vaccination ?"). Il est évident que le fait d'induire intentionnellement les gens en erreur en diffusant des informations erronées sur des questions de santé publique essentielles comme les vaccins peut avoir de graves conséquences, et le public mérite d'être protégé contre ce type de préjudice délibéré. Mais que se passe-t-il si les personnes qui diffusent des informations erronées sur les vaccins ne se rendent pas compte qu'elles sont fausses, et si elles n'ont pas l'intention d'induire les autres en erreur ? Malheureusement, même en l'absence d'intention de nuire ou d'induire en erreur, le public peut toujours être gravement lésé par de fausses informations, et l'article du BMJ évoque la censure potentielle et l'application de poursuites judiciaires dans ces circonstances. Mais le commentaire du BMJ n'a examiné ces questions que du point de vue des personnes obligées de se conformer au mandat de vaccination. Qu'en est-il des autorités de santé publique, des politiciens et des employeurs qui appliquent les mandats à leurs employés et au grand public ? Ne devraient-ils pas également être tenus pour responsables de la diffusion d'informations erronées sur...

