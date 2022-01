Djokovic a reçu l'autorisation de participer à l'Open d'Australie bien qu'il ne soit pas vacciné (Daily Sceptic)

Djokovic a reçu l'autorisation de participer à l'Open d'Australie bien qu'il ne soit pas vacciné Article originel : Djokovic Granted Permission to Compete in Australian Open Despite Being Unvaccinated Par Toby Young Daily Sceptic, 4.01.22

Voici un article de David Hansard, fan de tennis et collaborateur du Daily Sceptic ainsi que de Quillette et de Conservative Woman, sur la nouvelle selon laquelle Novak Djokovic, le joueur le mieux classé au monde, a obtenu une dérogation à la règle selon laquelle tous les concurrents de l'Open d'Australie doivent être vaccinés. Inutile de dire que cela a agacé beaucoup d'hystériques de la Covid.



Contrairement aux attentes de beaucoup de gens, le numéro un mondial Novak Djokovic a annoncé qu'il allait disputer un dixième titre à l'Open d'Australie. Après des mois de doutes et de spéculations quant à son autorisation de jouer, il a obtenu une exemption médicale de la vaccination contre la Covid. La nouvelle est tombée 12 jours seulement avant le début du tournoi.

Djokovic a toujours refusé de révéler son statut vaccinal. Beaucoup ont supposé, à juste titre, qu'il n'avait pas été vacciné. Selon le règlement du tournoi, tous les participants, qu'il s'agisse des joueurs, des spectateurs, des médias ou du personnel, doivent être vaccinés ou bénéficier d'une exemption.

Djokovic étant l'une des personnes les plus en forme de la planète, il était difficile de voir comment il pourrait bénéficier d'une exemption. Pendant longtemps, il a semblé que sa seule option était soit de se faire vacciner, soit de ne pas participer à ce qui a été le tournoi le plus réussi de la carrière du champion - il est l'actuel détenteur du titre. Cette dernière option semblait la plus probable. Le défi de Djokovic à Federer et Nadal en tant que joueur masculin ayant le plus de titres du Grand Chelem semblait devoir être reporté à plus tard cette année.

Mais sa demande d'exemption ayant été acceptée par les experts médicaux australiens, il est désormais en route pour Melbourne.

Cette décision en a ravi plus d'un, mais - comme prévu - elle en a également agacé certains dans le monde du tennis, notamment Jamie, le frère d'Andy Murray. De nombreuses réactions sur les médias sociaux ont été particulièrement virulentes, que ce soit à l'encontre de Djokovic lui-même, des autorités du tennis ou des autorités de l'État de Victoria, qui l'ont dispensé d'une quarantaine de 14 jours à son arrivée. Le torrent d'injures a commencé quelques minutes après l'annonce de la nouvelle. Djokovic a immédiatement été dépeint comme mauvais et égoïste, indifférent au bien-être des autres. Les organisateurs de tournois ont été attaqués pour avoir fait preuve de favoritisme envers un joueur qui attire les foules, privilégiant le profit à la santé publique.

La plupart des critiques ne semblent pas se soucier de savoir si Djokovic a, en fait, une raison valable d'être exempté, ou même si l'exemption est autorisée par le règlement. Pour la plupart, ils supposent vaguement qu'il est malhonnête et que, bien que sa demande ait été évaluée anonymement par deux panels indépendants, quelque chose d'infâme se trame. Rien ne leur échappe, y compris la possibilité - comme le rapporte la BBC - que l'exemption ait été accordée parce que la vaccination peut être reportée si vous avez été récemment infecté par la Covid. Le directeur du tournoi, Craig Tiley, a déclaré que d'autres joueurs avaient déjà bénéficié d'une exemption, mais c'est Djokovic qui est dans le collimateur.

Nous ne saurons probablement jamais la raison de cette exemption, et à juste titre. C'est une affaire privée. Mais quelle que soit l'explication, la réponse de ses détracteurs, bien qu'attendue, est décevante. Leur comportement intolérant et inflexible est nettement autoritaire, ce à quoi nous nous sommes habitués depuis le début de la pandémie.

Djokovic n'est pas devenu le numéro un mondial - et sans doute le plus grand joueur masculin de tous les temps - uniquement grâce à ses talents suprêmes de tennis. C'est aussi grâce à son engagement, sa persévérance et sa résistance physique et mentale. Beaucoup de ceux qui sont mécontents de la décision du tournoi ont exprimé l'espoir que Djokovic soit puni par la foule à Melbourne et que ses performances en soient affectées. C'est un vœu pieux. Bien que Djokovic ne soit pas totalement immunisé contre les sentiments des spectateurs, ses détracteurs seront déçus s'ils croient que quelques huées l'empêcheront de remporter un autre tournoi du Grand Chelem.