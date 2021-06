Dr Drosten, une vérification des faits (SPR)

Le Dr Christian Drosten, virologue allemand de renom, a accordé une interview sur la pandémie de la Covid au magazine en ligne suisse Republik, publiée hier. Mais une vérification des faits montre que la plupart de ses déclarations clés sur le coronavirus sont incorrectes ou trompeuses.



Note : Ce qui suit est un argumentaire critique sur les faits. Veuillez ne pas utiliser cette analyse pour des attaques personnelles ou des mouvements d'humeur. L'analyse doit sinon être dépubliée.



1) Origine du coronavirus

Drosten : "Cette idée d'un accident de recherche me paraît résolument improbable car elle serait beaucoup trop lourde."

Pourquoi le Dr Drosten pense-t-il qu'un scénario d'accident de recherche serait "beaucoup trop lourd" ?

Drosten : "Donc, si vous aviez voulu développer une sorte de Sras-2 en laboratoire, vous auriez inséré des modifications, par exemple ce site de furine, dans un tel clone de Sras-1. Afin de le découvrir : Cette adaptation rend-elle le virus du SRAS plus infectieux ? Mais ce n'était pas le cas ici. Toute la colonne vertébrale du virus est différente : Sras-2 est plein de variations du virus originel Sras-1."

Pourquoi le Dr Drosten pense-t-il qu'ils ont utilisé un clone de Sras-1 pour ça ?

Drosten : "Imaginons que quelqu'un veuille examiner ce qui se passe lorsqu'on donne à un coronavirus ce site de clivage de la furine que l'on connaît des virus de la grippe : cela le rend-il plus virulent ? Pour cela, je prendrais le virus Sras-1, et je le prendrais sous une forme que je pourrais aussi modifier en laboratoire." (C'est nous qui soulignons).

Note : un argument de pacotille. On n'a jamais pensé que Sras-Cov-2 était originaire ou avait évolué à partir de Sras-Cov-1. On sait depuis mai 2020 déjà que l'Institut de Wuhan (WIV) a fait circuler une douzaine de virus les plus proches de Sras-Cov-2, dont plusieurs avec des séquences génétiques qui restent inédites à ce jour ; que ces virus proviennent d'une mine où une pneumonie de type Covid est survenue en 2012 ; que le WIV a mené des recherches avec ces virus depuis 2017 ; et que le WIV a activement cherché à dissimuler ces connexions. De plus, un "virus de laboratoire" ne doit pas nécessairement être particulièrement "méchant" ; il peut également s'agir d'un virus atténué issu de la recherche vaccinale (comme ce fut probablement le cas en 1977 et 2009). Toutefois, il est vrai qu'une origine naturelle (par exemple, des animaux à fourrure) ou une explication géopolitique restent théoriquement possibles.



Addendum : Début juin, des courriels du directeur du NIAID, le Dr Anthony Fauci, ont été publiés aux États-Unis, montrant que le Dr Drosten faisait partie d'un groupe dirigé par le Dr Fauci dès février 2020, qui a tenté de dissimuler l'origine laboratine du coronavirus, qui était déjà suspectée en interne. Le NIAID a collaboré avec l'Institut de Wuhan et a soutenu ses recherches sur les coronavirus. Cela peut faire apparaître l'argument fallacieux du Dr Drosten sous un jour nouveau.



2) Effet saisonnier sur les infections

Drosten : "Les deux ensemble [confinement et vaccinations] et les températures plus chaudes, qui réduisent les transmissions d'environ 20 %, signifient que les chiffres diminuent."

Appréciation : cette présentation est incorrecte à deux égards : premièrement, l'effet saisonnier ne concerne pas principalement les températures - sinon des pays comme le Brésil ou l'Inde n'auraient pas connu de pandémie - mais des facteurs encore largement méconnus, comme l'humidité ou les rayons UV. Et deuxièmement, l'effet saisonnier n'est pas "d'environ 20 %" mais de presque 100 %, ce qui explique pourquoi la grippe et les coronavirus disparaissent en grande partie dans les climats tempérés en été. Inversement, cela signifie que les mesures de confinement et les vaccinations ont eu une part beaucoup plus faible dans la baisse des infections en Europe depuis avril/mai.



3) Vaccination des enfants

Drosten : "Du point de vue d'un parent, mon enfant serait vacciné. Un situation claire."

Bilan : le rapport bénéfice/risque de la vaccination des enfants n'est en aucun cas une "situation claire". La commission allemande des vaccinations STIKO s'oppose à une recommandation générale de vaccination pour les enfants car les données de sécurité sont insuffisantes. Le Dr Drosten exagère également le risque de "long covid" chez les enfants en citant une seule étude non représentative. Le porte-parole de l'Association professionnelle des pédiatres et des adolescents a déclaré dans un post : "Il faut regarder avec une très, très grosse loupe pour détecter les cas de Long Covid chez les enfants."



4) "Immunité collective"

Drosten : "Il s'agit d'un malentendu dès le départ, si on le prend comme ça, que l'immunité de groupe signifie : 70 pour cent deviennent immunisés - peu importe maintenant si c'est par la vaccination ou l'infection - et les 30 pour cent restants n'auront aucun contact avec le virus à partir de ce moment-là. Ce n'est tout simplement pas le cas avec ce virus. Tous ceux qui ne se font pas vacciner seront infectés par le SRAS-2."