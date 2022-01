En Australie, les clowns sont aux commandes - et ce n'est pas une plaisanterie (Daily Sceptic)

En Australie, les clowns sont aux commandes - et ce n'est pas une plaisanterie. Article originel : In Australia, the Clowns Are in Charge – And It’s No Laughing Matter Par Steve Waterson* Daily Sceptic, 16.01.22

Certains cyniques doutaient que les clowns qui dirigent ce pays puissent maintenir leur niveau élevé d'idiotie au cours de cette troisième année de pandémonium, mais les voilà qui reviennent, trébuchant sur leurs chaussures géantes en entrant sur le ring. Des bouffons de ce pedigree n'allaient jamais nous laisser tomber.

Fidèles à leur vision, nous sommes piégés dans un miasme d'incompétence maladroite, agrémenté d'une ingérence malveillante et vindicative dans nos vies privées. Honte sur eux, je dis.

Quelle semaine loufoque ces enfants fous nous ont livrée. Mais avant de nous délecter du chef-d'œuvre comique de l'Open d'Australie et de la destitution par le gouvernement de son champion en titre, Novak Djokovic, vendredi en fin de journée, nous devrions nous arrêter pour applaudir le dernier joyau de la couronne de la stupidité de nos dirigeants : l'amende de 1 000 dollars, d'une drôlerie criante, infligée aux gnomes du gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud pour ne pas avoir déclaré votre test d'antigène rapide positif.



La promesse et la détermination dont a fait preuve le Premier ministre de la Nouvelle-Galles du Sud au début de l'événement laissaient penser qu'il avait manqué son coup, mais la programmation normale des bêtises a été rétablie à l'instigation des demi-singes de son ministère de la Santé et de deux talk-bags de Sydney. Leur barrage de fanfaronnades et d'intimidations non éduquées, relayé par le troupeau criard de Chicken Littles qui nichent dans notre presse écrite, a vu la détermination du Premier ministre s'évaporer comme la brume du matin.

Étant donné que son gouvernement n'a aucune idée de qui, parmi ses sujets, possède les kits RAT (j'en ai acheté quelques paquets il y a un mois - ou l'ai-je fait ?), ni combien ils en possèdent, ni s'ils ont été utilisés, correctement ou non, ni par qui, ni quel résultat ils ont donné, il semble peu probable que des amendes soient perçues. Donc, une loi inapplicable pour traiter un délit indétectable avec une pénalité puissante mais indélivrable. S'il existe une manière plus amusante d'inviter au mépris des règles et de leurs créateurs, je l'attends avec impatience.

Mais on peut comprendre l'intérêt de la chose : à 1 000 dollars l'unité, il suffit d'attraper 11 millions de récalcitrants et - bingo ! - et ils auront payé les 58 millions de tests PCR que nous avons effectués jusqu'à présent.

En outre, l'autodéclaration a un potentiel merveilleux. Dans certaines villes étatsuniennes, des appels ont été lancés pour que la police ne soit plus financée, mais nos plaisantins ont fait mieux en confiant ce rôle aux citoyens. Un simple ordre de se dénoncer sous peine de sanction - pourquoi personne n'y a pensé avant ?

"Bonjour, police du NSW ? Je suis rentré chez moi en voiture le soir du Nouvel An et j'ai utilisé un éthylotest pour découvrir à ma grande horreur que j'étais légèrement au-dessus de la limite autorisée. Veuillez suspendre mon permis pour trois mois - oh, et il y a un chèque de 1 500 dollars dans le courrier."

Pendant ce temps, les infections continuent de grimper, à raison de centaines de milliers par jour, stimulées par les autotests enthousiastes qui ont été téléchargé leurs résultats sur le site Web des services de santé. Après presque deux ans d'efforts, voici où en est la boîte.



Nous devrions nous réjouir que la variante Omigod ! soit moins mortelle que Delta Force, apparemment de 20 %, ou 10 %, ou 48 fois moins virulente, ou 97 % plus faible (je crains d'avoir lu trop largement). Je n'ai aucune idée de ce que signifient ces chiffres, ni de la façon dont ils peuvent être calculés ; et leur vaste éventail me dit que personne d'autre ne le sait non plus. Ils ne sont pas plus dignes de confiance que les chiffres quotidiens des cas régurgités par nos médias, dont la précision même les rend suspects.

Est-ce que quelqu'un avec la plus petite parcelle d'intelligence croit vraiment que nous suivons chaque infection ? Je connais une douzaine de personnes qui ont eu des résultats positifs au test RAT mais qui n'ont pas l'intention de se jeter dans la gueule du loup d'une bureaucratie sanitaire qui leur ordonnera l'isolement. Et si mon expérience n'est pas unique, alors il doit y avoir des centaines de milliers d'autres cas vivants, dont beaucoup présentent des symptômes légers ou n'en présentent pas, ce qui signifie que le dernier épisode de Covid est encore moins mortel qu'on ne le dit.

Si c'est le cas, nous enregistrons et réagissons de manière excessive à une maladie qui n'est pas plus dangereuse que la grippe saisonnière. L'envie renaissante de suivre les contacts, d'ordonner l'isolement et la quarantaine, d'exiger des tests quotidiens (impossibles à obtenir) afin de valider les exemptions pour les services critiques, provoque plus de chaos que jamais depuis que la folie a pris possession de nous.

Des messages utiles apparaissent sur les téléphones après une visite au pub, vous informant que lorsque vous vous êtes enregistré, une personne atteinte de la Covid était là "à peu près au même moment". On vous conseille ensuite de "surveiller les symptômes". Mon Dieu, maintenant que vous le dites, j'ai des douleurs et une fièvre extrêmes, un mal de gorge et un mal de tête aveuglant, et j'ai perdu mon odorat. Merci pour le tuyau, NSW Health, je ne l'aurais peut-être jamais remarqué. Quel dommage que vous n'ayez pas de conseils sur la façon de la traiter.



Aux entreprises qui ont survécu à des confinements destructeurs et inutiles grâce aux fabuleuses largesses de nos divers programmes JobKeeper, bonne chance pour passer à travers les pseudo-confinements (mais tout aussi nuisibles) générés par l'exigence insensée pour de nombreux employés en bonne santé de rester à la maison - cette fois sans soutien financier.

À Victoria, le plaisir juridique semble devoir se poursuivre, avec des retournements de situation hilarants. Avec leur mauvaise gestion inepte, confuse et torturante de ce qui semblait, quel que soit le côté où vous vous trouvez, être un problème de santé publique.