Encore une manipulation flagrante des données par les CDC. Un nouveau rapport prouve que les CDC dissimulent délibérément les "cas d'infection" post-vaccinale (Off Guardian)

Encore une manipulation flagrante des données par les CDC. Un nouveau rapport prouve que les CDC dissimulent délibérément les "cas d'infection" post-vaccinale. Article originel : MORE Flagrant Data Manipulation from the CDC New report is further evidence the CDC is deliberately hiding post-vaccine “breakthrough cases” Par Kit Knightly Off Guardian, 26.05.21

Le système de surveillance national repose sur la déclaration passive et volontaire, et les données peuvent ne pas être complètes ou représentatives. De nombreuses personnes atteintes d'un échappement vaccinal, en particulier celles qui sont asymptomatiques ou qui souffrent d'une maladie bénigne, peuvent ne pas chercher à se faire tester.

Une "infection émergente" (ou "cas d'infection émergente") est définie comme une personne dont le test de dépistage de l'infection par le virus Sras-Cov-2 est positif, alors qu'elle est déjà totalement vaccinée. Et ce nouveau rapport révèle que le nombre officiel de cas d'infection déclarés par le CDC :

Ainsi, s'il est vrai que les "cas d'échappement" représentent probablement un sous-dénombrement important, il est malhonnête de prétendre qu'il s'agit d'un simple accident du système. Au contraire, le système est spécifiquement conçu pour cacher ces cas.

Bien sûr, ce rapport ne va que jusqu'à la fin du mois d'avril, le "sous-dénombrement" n'a fait qu'empirer depuis lors, car le CDC a de nouveau modifié ses règles pour rendre encore plus difficile la comptabilisation précise des cas d'échappement.



Comme nous l'avons écrit la semaine dernière, à partir du 1er mai, le CDC ne comptabilisera plus les cas bénins ou asymptomatiques comme des "infections émergentes", préférant se concentrer uniquement sur les hospitalisations et les décès.

Or, selon le rapport des CDC, plus d'un quart (27 %) des cas d'infection étaient asymptomatiques, et 61 % n'étaient que légèrement malades. À l'inverse, seuls 10 % d'entre eux ont été hospitalisés et 2 % sont décédés :

Sur la base des données préliminaires, 2 725 (27%) des échappements vaccinaux étaient asymptomatiques, 995 (10%) patients ont été hospitalisés et 160 (2%) patients sont décédés.

Les CDC ont donc pris leur "sous-dénombrement substantiel" et l'ont réduit de 90 %. Les chiffres officiels, à l'avenir, seront si imprécis qu'ils seront complètement inutiles.



Les CDC prétendent que ces changements "permettront de maximiser la qualité des données recueillies sur les cas de la plus grande importance clinique et de santé publique". Mais c'est un mensonge évident et absurde.

Des études statistiques ont montré que jusqu'à 86% des "cas" de la Covid ne présentent jamais de symptômes. Exclure ces cas de vos études sur l'efficacité des vaccins revient à empoisonner vos données afin d'étayer une conclusion prédéterminée. C'est, au mieux, une science extrêmement pauvre.

Bien sûr, la vérité est bien plus cynique encore que cela.



Dès le début de la soi-disant "pandémie", des vagues de "cas" asymptomatiques ont été délibérément créées en effectuant chaque jour des tests PCR peu fiables sur des centaines de milliers de personnes en parfaite santé.

Les faux positifs entièrement prévisibles ont été appelés "cas", et ces "cas" de la Covid19 fabriqués ont été utilisés pour créer l'illusion d'une peste mondiale.

Il s'agissait d'une campagne de tromperie prolongée visant à apporter des changements radicaux dans la construction de notre société.

Jusqu'à présent, les "cas asymptomatiques" ont constitué l'épine dorsale du récit de la Covid. Mais aujourd'hui, le CDC a tenté de les éliminer de l'équation en demandant aux laboratoires médicaux et aux hôpitaux du pays de ne plus les rechercher seulement chez ceux qui ont reçu le "vaccin".

Il s'agit d'une nouvelle campagne de tromperie prolongée, qui consiste à faire croire que ces "vaccins" expérimentaux et non testés sont vraiment "efficaces" contre une "pandémie" qui s'est construite sur des statistiques et des miroirs.



En bref : avant le vaccin, ils avaient besoin des "infections asymptomatiques" pour créer un "problème" ; après le vaccin, ils cachent activement les "infections asymptomatiques", car leur existence compromet leur "solution".

"L'existence d'un grand nombre d'infections émergentes signifie en fait que l'une des trois choses suivantes est vraie : soit les tests ne sont pas fiables, soit les "vaccins" sont inefficaces... soit les deux.



Pour quiconque s'intéresse à la vérité, il est donc d'une importance vitale de tenir un compte précis de ces "échappements infectieux".

Le corollaire de cela, bien sûr, est que quiconque tente de les dissimuler, de les minimiser ou de les ignorer n'est PAS intéressé par la vérité. Un tel comportement est, en fait, un aveu tacite de tromperie.