[Vidéos] Enregistrement d'une caméra : Un flic lors de la fusillade contre Trump déclare qu’il a averti les services secrets au sujet du toit (The Intercept)

Enregistrement d'une caméra corporelle : Un flic lors de la fusillade contre Trump déclare qu’il a averti les services secrets au sujet du toit

Par Akela Lacy

The Intercept, 17.08.24



Au milieu du chaos de la tentative d’assassinat, un autre policier local a appelé sa famille dans le rassemblement pour les exhorter à partir.

Des policiers dans la foulée d’une tentative d’assassinat contre Donald Trump le 13 juillet 2024, à Butler, Pa. Photo : Jabin Botsford/The Washington Post via Getty Images

Les images de caméra d’un policier qui a fait face à la tentative d’assassinat sur l’ancien président Donald Trump le mois dernier en Pennsylvanie montrent les querelles intra-policières dans les suites immédiates de l’attaque. La vidéo montre l’officier avec la caméra corporelle qui traverse un champ vers un bâtiment dans la zone où des coups de feu avaient été tirés sur Trump. Il croise quelqu’un tenant un drapeau de Trump et continue de courir dans un parking, son arme clignotant à la périphérie de sa caméra. « Est-il touché? » demande-t-il à un autre officier qui se trouve devant l’immeuble. Ils ont répondu : « Je n’en suis pas sûr. »

Des images de caméras corporels d’agents du département de police du canton de Butler, obtenues par The Intercept, ont fait la lumière sur le chaos parmi les responsables de l’application de la loi qui ont fait face à la tentative d’assassinat. Les vidéos confirment que le manque de communication et de coordination entre la police fédérale, étatique et locale a provoqué une certaine confusion lors du rassemblement et reflété l’insuffisance des préparatifs. La police de Butler, quant à elle, n’avait pas eu de chef pendant un mois avant l’attaque. Les images montrent également en temps réel la frustration des agents de police juste après la fusillade et donnent un aperçu de la façon dont la police réagit aux situations d’urgence et du peu qu’elle est capable de faire dans une situation où le tireur est actif. Les vidéos documentent la nature frénétique de la réponse, y compris des policiers demandant quelques minutes après l’explosion des coups de feu pourquoi aucun agent n’a été posté sur le bâtiment utilisé par le tireur. Des images supplémentaires de la caméra montrent un officier disant à ses collègues quelques minutes après le tir qu’il a averti les services secrets bien avant le rassemblement pour poster des agents au bâtiment utilisé par le tireur. Une autre vidéo des suites immédiates montre un sergent qui passe des appels téléphoniques pour s’assurer que sa famille et ses enfants, qui avaient assisté au meeting en sortent bien.

Body Cam Footage: Local Cop in Butler Complains He Warned Secret Service About Roof at Trump Rally/ Body cam footage : Un flic local de Butler se plaint d’avoir averti les services secrets au sujet du toit lors du rassemblement de Trump.

Dans une déclaration à The Intercept, le porte-parole du service secret, Anthony Guglielmi, a déclaré que l’agence était au courant que la police locale avait publié les images et a réitéré son soutien aux agences locales qui ont soutenu la réponse le jour du rassemblement. « Le service secret des États-Unis est au courant et examine les images de la caméra corporelle du 13 juillet qui ont été récemment publiées par les forces de l’ordre locales », a-t-il déclaré. « La tentative d’assassinat de l’ancien président Donald Trump a été un échec des services secrets américains, et nous sommes en train de revoir et de mettre à jour nos politiques et procédures de protection afin de garantir qu’une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. » (La police du canton de Butler n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.)

« Je l’ai dit au service secret » Les moments qui ont suivi la rencontre du tireur et, plus tard, le moment des coups de feu se sont déroulés dans le chaos alors que des agents de différentes agences se démenaient pour essayer d’atteindre le toit. Un policier du canton de Butler a commencé à aider d’autres équipes de maintien de l’ordre à grimper sur une remise en plastique pour accéder au toit, en croisant les mains pour les soulever au milieu des craintes que la remise s’effondre. Finalement, ils ont trouvé une échelle. Peu après avoir réalisé que le tireur avait déjà été abattu, les agents ont commencé à descendre du toit.

Au moins 8 minutes après le coup de feu, un agent des services secrets est allé à l’arrière du bâtiment où se trouvaient les policiers. « Le tireur est-il descendu? » a-t-il demandé. « Je ne veux pas me faire de soucis, mais est-ce qu’il y a un «tireur»? Avait-il une arme?» demande l’agent des services secrets, en citant le mot «tireur». « C’était le rapport », a répondu l’agent de police Butler. Quelques minutes plus tard, alors que les équipes de police dispersées autour du bâtiment ont fait le point sur ce qui s’était passé, deux officiers Butler et l’agent des services secrets se tenaient debout en regardant le hangar. « Est-ce ainsi qu’il s’est levé? » demande un policier. « Je n’en ai aucune idée », dit l’autre. L’agent du Service secret a utilisé l’échelle pour monter sur le toit. « Je leur ai dit qu’ils devaient envoyer les gars là-bas », a dit le premier officier à son collègue. « Je leur ai dit ça — le service secret — je leur ai dit ce putain de mardi. Je leur ai dit d’envoyer des gars ici. « Je croyais que vous étiez sur le toit? » a répondu l’autre policier. « Non, nous sommes à l’intérieur. »

L’agent a fait le tour de l’immeuble et a rencontré un autre agent. « Je n’étais même pas inquiet parce que je pensais qu’il y avait quelqu’un sur le toit », a dit l’autre officier. « Je pensais que c’est comme ça — comment diable peut-on perdre un gars qui marche là si quelqu’un était sur le toit? » « Pourquoi n’étions-nous pas sur le toit? » demande un autre officier. « Parce que je pensais qu’on allait mettre des gars par ici », dit le premier officier. « J’ai parlé aux gars des services secrets et ils ont dit : « Oui, pas de problème, nous allons poster des gars ici. » Les agents ont discuté à plusieurs reprises de la façon dont le tireur aurait pu accéder au toit.

Une autre vidéo des minutes précédant la fusillade montre un policier avertissant les autres policiers qu’il y a quelqu’un sur le toit de l’immeuble. Le service de police du canton de Butler a censuré le son de la vidéo, ce qui fait qu’on ne sait pas ce qu’il dit aux agents. Il a montré le toit et deux autres officiers ont couru sur le côté de l’immeuble pour avoir une meilleure vue. Le premier officier est retourné dans le stationnement pour avoir une ligne de vue sur le toit avant de retourner au coin du bâtiment et d’entraîner son arme sur le toit. Quelques minutes plus tard, l’équipe de l’unité des services d’urgence du comté de Beaver est arrivée sur les lieux et a tenté d’accéder au bâtiment. La police a ouvert la porte de l’immeuble lorsque les agents des services d’urgence sont entrés pour discuter de la situation avec les membres du SWAT déjà sur place. Un officier du SWAT a déclaré qu’un officier qui est monté sur le toit avait subi des lacérations aux mains à cause de l’échelle et aurait pu avoir besoin de points de suture mineurs. (Les membres de l’équipe des services d’urgence ont dit à ABC News le mois dernier qu’ils étaient censés rencontrer les services secrets sur place lorsqu’ils sont arrivés avant le rassemblement, mais que la réunion n’a jamais eu lieu.) « Qu’est-ce qui se passe, dit encore l’agent, en partie à lui-même. Il s’est approché d’un autre membre de l’équipe des services d’urgence et l’a tiré. Il a baissé sa voix et a de nouveau dit au premier répondant qu’il avait averti le Service secret d’afficher des personnes sur le site auquel le tireur était allé. « J’ai dit aux Services secrets de poster un putain de type ici », a-t-il dit. « Je leur ai dit ça à la réunion de mardi. » Alors qu’un groupe d’officiers se réunissait pour discuter de ce qui s’était passé, le premier officier a éteint sa caméra corporelle.

Après la fusillade, un policier s’assure que sa famille a quitté le rassemblement de Trump en toute sécurité

« Mes enfants y étaient » Une autre vidéo de la caméra corporelle d’un sergent le montre criant aux passants pour qu’ils dégagent la scène quelques minutes après les coups de feu. Des témoins lui ont dit qu’ils avaient vu le tireur tomber. Il a relayé l’information par sa radio : « J’ai des témoins qui pensent qu’il est à terre, mais nous n’avons pas confirmé. » Le sergent a haleté en marchant et en demandant aux autres passants s’ils avaient besoin d’un médecin. Après avoir confirmé qu’un suspect était à terre, il a téléphoné pour dire qu’ils devaient sécuriser le reste de la zone. Puis le sergent a appelé une femme. « Foutez le camp, je vais bien. Dégagez de là », a-t-il dit. « Réunissez tout le monde, sortez de là et entrez dans la maison, et je vais bien. » Quelques minutes plus tard, il a appelé pour demander à quelqu’un de surveiller ses enfants après les avoir renvoyés du rassemblement. Il a ajouté qu’il n’avait pas pu joindre son frère et que les forces de l’ordre ne savaient pas s’il y avait d’autres tireurs sur la scène. « Mes enfants étaient là », a-t-il crié à un autre officier. « Ils se sont séparés, j’essaie de les ramener chez eux. » Après qu’il est devenu évident que le tireur était à terre, les officiers ont commencé à discuter de la façon de gérer la masse de gens qui s’enfuyaient du lieu du rassemblement. Le sergent a appelé pour demander s’il y avait des chiens de patrouille disponibles.