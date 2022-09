Est-il temps d'accepter qu'Omicron n'est pas la COVID-19 ? (Daily Sceptic)

Est-il temps d'accepter qu'Omicron n'est pas la COVID-19 ? Article originel : Is it Time to Accept That Omicron is not COVID-19? Par Randall Bock* Daily Sceptic, 25.09.22

Avant les pandémies de SRAS et de COVID-19, la définition classique d'un épisode à coronavirus était "une infection aiguë et légère des voies respiratoires supérieures (rhume)". Les symptômes de l'Omicron sont indiscernables de ceux du rhume, à tel point qu'en avril, l'Angleterre a mis à jour sa liste de symptômes de la COVID-19 pour la faire coïncider avec celle du rhume : "Il n'est pas possible de dire si vous avez la COVID-19, la grippe ou une autre infection respiratoire sur la base des seuls symptômes", affirment les autorités.

Les personnes qui en sont atteintes n'ont donc pas de cas de COVID-19 "révolutionnaires". Omicron est un coronavirus, il y a donc un certain croisement ; cependant, il n'y a pas de protection immunologique substantielle due à la guérison de maladies naturelles antérieures de la COVID-19 - et essentiellement aucune protection due aux vaccins COVID-19 doublement dosés.

Il était encore pertinent de parler de "COVID-19" après la sortie de la version "ancestrale" fin 2020, car certains descendants du SRAS CoV-2, par mutation, ont trouvé des failles dans nos défenses immunologiques pour devenir des "variantes préoccupantes" (VOC) de nouvelle génération (mais plus légères). Ils se sont succédés dans l'ordre de l'alphabet grec, apparaissant dans le monde entier : Alpha (Angleterre), Beta (Afrique du Sud), Gamma (Brésil) et Delta (Inde).

Nous connaissons tous de nombreuses personnes qui ont été vaccinées et stimulées par des rappels, mais qui sont quand même infectées. Comment cela se fait-il ? L'une des raisons est que le virus du SRAS CoV-2 de la COVID-19 originel - auquel les populations humaines ont construit une résistance immunologique par l'exposition, le vaccin ou les deux - ne circule plus . Faire référence à la maladie actuelle en tant que COVID-19 représente une erreur de catégorie (lorsqu'une personne p arle de quelque chose comme s'il s'agissait d'un type de chose différent de ce qu'il est).

Je propose que les maladies beaucoup plus bénignes émanant de la souche prédominante actuelle 22B-Omicron-BA.5 (et de ses successeurs) méritent un changement de label en dehors de la franchise COVID-19. D'un point de vue scientifique :

Cela ne devrait pas être choquant : les coronavirus représentent la deuxième cause la plus fréquente de rhume par type.

Historiquement, il n'y a pas eu d'application de la nomenclature concernant le "rhume", qui est lui-même un terme générique basé sur les symptômes plutôt que sur les sous-types viraux. La question de savoir si Omicron est un coronavirus classique du "rhume" ou un nouveau coronavirus qui ressemble et se comporte exactement comme n'importe quel rhume est une distinction sans différence.

Il ne fait aucun doute que si, pour une raison quelconque, nous accordions le même niveau d'attention et de tests aux autres causes virales disparates du rhume, nous trouverions des souches variantes inhabituelles de VRS, d'adénovirus, de grippe B, etc. Le fait est que nous ne le faisons pas, parce qu'il n'y a aucune raison de le faire.

Avec Omicron, toute nouvelle étude approfondie des coronavirus a un rendement personnel et sociétal décroissant. Les rhumes courants ne font pas l'objet d'un suivi, de discussions, de tests, de pré-vaccinations, et encore moins d'une utilisation bureaucratique et juridique.



Omicron, néanmoins, est toujours considéré comme la "COVID-19" - mais il mérite d'être réaffecté en tant que "rhume" - ou peut-être baptisé "Corona-22" - reléguant l'ancien dangereux "Covid-19" SARS-CoV-2, aujourd'hui disparu, dans les livres d'histoire. Tant de confusion serait éliminée par le simple changement de nom d'Omicron en "Corona-22".

1. Les infections actuelles ne seraient plus considérées à tort comme des "échecs du vaccin contre la COVID-19.

2. Les anciens vaccins contre la COVID-19 seraient immédiatement considérés comme n'ayant aucune raison rationnelle d'être appelés "rappels".

3. L'injection d'un vaccin contre la grippe de 2019 aujourd'hui, même s'il est réétiqueté comme "rappel", constituerait une faute médicale.

4. Les vaccins contre la COVID-19 pourraient être commémorés pour les contributions antérieures, tout en étant retirés de la pharmacopée de Corona-22.

5. L'ARNm du SRAS CoV-2 de la COVID-19 serait retiré du nouveau vaccin "bivalent" (inapproprié) anti-Omicron.

6. À titre d'anecdote médicale, le retrait s'est produit de façon routinière avec la thérapie par anticorps monoclonaux (ATM). Chacune d'entre elles est éliminée au fur et à mesure que son COV disparaît.

7. Les vaccins et les ATM produisent le même résultat : des anticorps protéiques en pointe ; pourtant, alors que la durée de vie des ATM coïncide précisément avec sa COV correspondante, l'ancestral vaccin COVID-19 de 2020 a persisté avec sa propre COV disparue depuis longtemps.

8. Le "facteur de peur" ambiant se recalibrerait à la baisse pour correspondre à la létalité environ décuplée de Corona-22 (Omicron).

9. Nous aurions mis un terme à la pandémie de COVID-19. (Ce jour finira par arriver, pourquoi pas maintenant ?)

10. Les limitations sociétales de la COVID-19 seraient contextuellement obsolètes. Les masques tomberaient (et des absurdités comme celle d'exiger que les enfants d'âge préscolaire de Philadelphie soient à nouveau masqués cette année seraient plus facilement contre-attaquées).

11. Nous commencerions à comprendre comment les coronavirus du rhume sont arrivés là en premier lieu - par la même voie "entrer comme un lion, sortir comme un agneau".



Il est intéressant de noter que le dernier point pourrait aider à élucider certains des autres. Au lieu de parler de lions et d'agneaux, parlons de loups et de caniches : tous deux sont issus d'un loup aujourd'hui disparu. Les loups d'aujourd'hui peuvent être aussi dangereux qu'ils le souhaitent, sans se soucier de la santé ou du bonheur de l'homme ; depuis leur propre sanctuaire, ils prennent des vies humaines sans remords. Le "sanctuaire" des caniches est l'humanité. Il est imprudent de mordre la main qui nourrit.

Par analogie, Ebola, la grippe et le SRAS original de 2003 ont des réservoirs animaux dans lesquels ils peuvent se retirer et se regrouper - et peuvent donc être vicieux. Le rhume ressemble davantage au caniche. Son succès viral exige que les hôtes humains restent debout, semi-fonctionnels et éternuent. L'hospitalisation et la mort interrompent la chaîne.

Un périmètre fort a du sens contre les loups, mais pas contre les caniches. Il existe des vaccins contre la grippe, mais pas contre le rhume. Pfizer en prépare un pour Omicron, mais il s'agit d'une modification de son vaccin COVID-19, qui reste sous le coup d'une autorisation d'utilisation en urgence (EUA). Tant que le terme opérationnel de la maladie ou du virus reste "COVID-19", la réduction de la responsabilité, l'enrichissement des sociétés pharmaceutiques et l'influence politique de l'EUA demeurent. H.L. Mencken, cynique, a dit : "Tout l'objectif de la politique pratique est de maintenir la populace alarmée (et donc désireuse d'être conduite à la sécurité) par une série sans fin de hobgobelins, pour la plupart imaginaires."

Que les gouvernements aient eu des raisons valables de susciter la peur en 2020 est discutable. Aucune raison n'existe en 2022. L'EUA, comme le cadeau qui continue à donner, empêche de tourner la page de la COVID-19 à Corona-22 ou toute autre résolution rationnelle. Il n'y a pas d'objectif de sécurité publique raisonnable ou légitime à se comporter comme si la COVID-19 était toujours la principale menace en 2022, ni comme si le vaccin contre la COVID-19 était toujours nécessaire. De plus, le vaccin Omicron "bivalent" naissant ne répond à aucun besoin réel des patients. Historiquement, le rhume n'a jamais fait l'objet d'une pré-vaccination ; la vaccination après coup a des effets positifs et négatifs potentiels minimes ; et la partie COVID-19 n'a aucun but médicinal, seulement légal, pour exister en tant que second ingrédient.





* Le Dr Randall Bock est un médecin de soins primaires près de Boston, dans le Massachusetts, et l'auteur de Overturning Zika. Lisez son blog et suivez-le sur Twitter.