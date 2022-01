Et si la plus grande expérience de l'histoire de l'humanité sur des êtres humains était un échec ? (Robert Malone)

Et si la plus grande expérience de l'histoire sur des êtres humains était un échec ? Article originel : What if the largest experiment on human beings in history is a failure? Par Robert W Malone MD, MS Substack, 3.01.22

Un rapport d'une compagnie d'assurance-vie de l'Indiana soulève de sérieuses inquiétudes.



Un collègue analyste boursier chevronné m'a envoyé un lien par SMS aujourd'hui, et lorsque j'ai cliqué dessus, j'avais du mal à croire ce que je lisais. Quel titre ! "Le PDG d'une compagnie d'assurance-vie de l'Indiana affirme que les décès ont augmenté de 40 % chez les personnes âgées de 18 à 64 ans". Ce titre est une bombe nucléaire de vérité déguisée en enveloppe manille sèche d'un agent d'assurance remplie de tableaux actuariels.

Des gens nous écrivent fréquemment, à Jill et à moi-même. Des gens que nous n'avons jamais rencontrés. Ils appellent, ils viennent sur rendez-vous ou à l'improviste, ils remplissent nos boîtes aux lettres électroniques de leurs demandes. Ils veulent tous quelque chose : du temps, de l'attention, une interview. Beaucoup veulent nous parler de leurs peurs, de leurs maladies, de leurs cauchemars ou (ce qui semble souvent) de conspirations paranoïaques. Et puis, avec le temps, ces peurs et ces "conspirations" se confirment. Comme me l'a dit récemment Jan Jekielek (rédacteur en chef de Epoch Times), il est de plus en plus difficile de distinguer les théories du complot de la réalité.

Un visiteur m'a raconté qu'il avait prédit un nombre massif de décès dans les trois années à venir à cause des vaccins génétiques, et que tout cela était lié à la "Grande Réinitialisation" et au programme de dépeuplement du Forum économique mondial (FEM). J'ai essayé de le rassurer en lui disant que, selon moi, c'était hautement improbable - tout en pensant en privé à la facilité avec laquelle les gens tombent dans ce type d'idées de conspiration, et au fait que je dois faire attention à ne pas tomber dans ce travers lorsque je suis confronté à tant de décisions de santé publique qui semblent soit incompétentes, soit infâmes. À l'époque, je ne connaissais le FEM que comme l'hôte d'une grande fête annuelle à Davos, en Suisse, où les super riches et les hoi oligoi des nations occidentales se rendaient pour assister à des conférences Ted, boire le meilleur vin, voir et être vu. Je suis stupide. Quel long et étrange voyage cela a été. Je doute que même Hunter S. Thompson aurait pu l'imaginer dans son état le plus drogué et alcoolisé. Il suffit de dire que je nomme Ralph Steadman comme illustrateur officiel de la pandémie de SRAS-CoV-2. Ou un Hieronymus Bosch ressuscité.

Mais je m'éloigne d'un point que j'ai peur d'énoncer clairement.

Il commence à me sembler que la plus grande expérience sur les êtres humains de l'histoire a échoué. Et, si ce rapport plutôt sec d'un cadre supérieur d'une compagnie d'assurance-vie de l'Indiana s'avère vrai, alors la campagne de Reiner Fuellmich sur les "Crimes contre l'humanité" visant à convoquer de nouveaux procès de Nuremberg commence à sembler beaucoup moins chimérique et beaucoup plus prophétique.