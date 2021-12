Exclusif : Le lanceur d'alerte Craig Murray s'exprime après avoir été emprisonné pour des articles sur son blog (The Dissenter)

Exclusif : Le lanceur d'alerte Craig Murray s'exprime après avoir été emprisonné pour des articles de blog. Article originel : Exclusive: Whistleblower Craig Murray Speaks Out After Being Imprisoned Over Blog Posts The Dissenter, 6.12.21

Dans une interview exclusive réalisée un jour après sa sortie de prison, Craig Murray décrit sa survie à une épidémie de la COVID et explique pourquoi il n'a pas fini de contester sa condamnation pour des articles de blog.



Les détenus et le personnel pénitentiaire de la Her Majesty's Prison Edinburgh en Écosse, ou prison de Saughton, ont été confrontés à une grave épidémie de COVID-19 à une époque où les détenus étaient explicitement découragés de demander des tests COVID, selon le diplomate devenu lanceur d'alerte Craig Murray.

"Il y a eu une importante épidémie de COVID dans la prison au cours des six dernières semaines de mon incarcération", se souvient Murray. Alors que la COVID était présent dans la prison tout au long de son séjour, Murray a déclaré qu'entre le 20 octobre et le 20 novembre, "il y a eu plus de 200 tests positifs pour la COVID dans la prison".

"C'est 200 sur une population de 900 personnes", a-t-il ajouté, soulignant que tous ces prisonniers auraient été symptomatiques. (Les prisonniers qui n'étaient pas symptomatiques n'ont pas été testés).

Alors que le gouvernement écossais exhortait l'ensemble de la population à se soumettre à des tests de flux latéral plus de deux fois par semaine, qu'ils présentent ou non des symptômes, il était difficile pour les prisonniers d'obtenir un test.

Le 1er décembre, un jour après sa sortie de prison, Murray a accordé une interview exclusive à The Dissenter. Selon son équipe de défense, il est le premier journaliste à être emprisonné pour outrage à la justice en Écosse depuis plus de 70 ans.



Sa condamnation découle de sa couverture du procès pour agression sexuelle de l'ancien premier ministre écossais Alex Salmond. Murray, partisan de longue date de l'indépendance de l'Écosse, semble avoir été victime d'une scission au sein du Parti national écossais (SNP), qui s'inquiète de la vigueur avec laquelle l'administration de l'actuelle Première ministre Nicola Sturgeon pousse à l'indépendance.

Alors que le variant Omicron du coronavirus se propage en Écosse et dans l'ensemble du Royaume-Uni, et que les autorités affirment prendre des mesures pour prévenir les épidémies, le récit de Murray sur son séjour en prison attire une fois de plus l'attention sur une population carcérale vulnérable souvent négligée pendant la pandémie.

"Quand les gens ont commencé à tomber comme des mouches autour de moi, j'ai demandé un test COVID, que j'ai fait oralement. Je n'ai pas reçu de réponse, alors j'ai fait ma demande par écrit. Deux semaines plus tard, je me suis senti mal et j'ai eu quelques symptômes, principalement des maux d'estomac. Et à ce stade, parce que j'étais malade, ils m'ont fait passer un test COVID, mais en général, les détenus qui ne présentaient pas de symptômes n'étaient pas testés."...

