Exclusif : Le nombre de cadres du NHS gagnant 250 000 £ ou plus a augmenté de 50 % (The Telegraph)

Exclusif : Le nombre de chefs du NHS gagnant 250 000 £ ou plus a augmenté de 50 %.

Par Edward Malnick

The Telegraph, 25.12.21

Près de 40 cadres gagnent 100 000 £ de plus que le Premier ministre, alors que Sajid Javid a demandé une "recommandation salariale" pour les cadres supérieurs.





La nouvelle de la rémunération des cadres supérieurs risque d'exaspérer les médecins, après que les syndicats ont critiqué une augmentation de salaire de 3 % pour le personnel, estimant qu'elle était trop faible et qu'elle n'incluait pas les médecins en formation.

Le nombre de cadres du NHS gagnant au moins un quart de million de livres a augmenté de plus de 50 % l'année dernière, révèle The Telegraph, alors qu'il est apparu que Sajid Javid avait ouvert la porte à une augmentation de salaire pour les plus hauts responsables du service de santé en 2022.

Les chiffres officiels ont montré qu'il y a maintenant 36 cadres dans les trusts du NHS et les groupes de commissionnement clinique qui gagnent 250 000 £ ou plus, soit 100 000 £ de plus que le salaire du Premier ministre, contre 23 en 2020.

L'augmentation a été qualifiée d'"inacceptable" par un député conservateur de premier plan, qui a prévenu que la hausse n'était "pas ce que le public s'attendait à payer" lorsque Boris Johnson a annoncé une augmentation de l'assurance nationale à partir d'avril pour financer un coup de pouce de 36 milliards de livres pour le NHS.

Les chiffres risquent également d'exaspérer les médecins, après que les syndicats aient critiqué une augmentation de salaire de 3 % pour le personnel, estimant qu'elle était trop faible et qu'elle n'incluait pas les médecins en formation...

