Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Le chef de l’armée ukrainienne révèle un manque de stratégie derrière l’incursion à Koursk (MoA)

Rapport de situation sur la guerre en Ukraine : Le chef de l'armée ukrainienne révèle un manque de stratégie derrière l'incursion à Koursk

Article originel : Exclusive: Ukraine army chief reveals the strategy behind Kursk incursion

Moon of Alabama, 06.09.24

Grâce à une interview de CNN, le commandant en chef ukrainien Syrski espère obtenir plus de soutien de la part des sources occidentales.



Exclusive: Ukraine army chief reveals the strategy behind Kursk incursion ( "Exclusif : Le chef de l’armée ukrainienne révèle la stratégie derrière l’incursion de Koursk") - CNN, 5 septembre 2024

Dans sa première interview télévisée depuis qu’il est devenu chef militaire en février, le général a déclaré à Christiane Amanpour de CNN qu’il croyait que l’opération de Koursk avait été un succès.

« Cela a réduit la menace d’une offensive ennemie. Nous les avons empêchés d’agir. Nous avons déplacé les combats sur le territoire de l’ennemi afin que [l’ennemi] puisse ressentir ce que nous ressentons tous les jours », a déclaré M. Syrskyi dans une interview rare qui offrait une évaluation franche de la guerre.

Parlant à Amanpour dans un lieu non divulgué près de la ligne de front, le général, qui a pris le commandement en février, a déclaré que Moscou avait déplacé des dizaines de milliers de soldats à Koursk, y compris certains de ses meilleurs troupes d’assaut aéroportées.

Et tout en admettant que l’Ukraine était sous une pression immense dans la région autour de Pokrovsk, la ville stratégique qui a été pendant des semaines l’épicentre de la guerre en Ukraine orientale, Syrskyi déclare que ses troupes ont réussi à bloquer les avancées russes là-bas.

« Au cours des six derniers jours, l’ennemi n’a pas avancé d’un seul mètre dans la direction de Pokrovsk, autrement dit, notre stratégie fonctionne », a-t-il déclaré.