Vérification des faits n°12 sur la Covid 19. A propos de l'Ivermectine (Off Guardian)

Eh bien, c'est une question compliquée. Il y a une ou deux études qui prétendent que oui. Une étude de juin 2020 affirme que l'ivermectine " inhibe la réplication virale in vitro ", et cette méta-analyse d'août de cette année , a trouvé :

Elle figure sur la liste des " médicaments essentiels " de l'Organisation mondiale de la santé - traitements qui, selon l'OMS, devraient être largement disponibles dans tous les pays - et est utilisée pour traiter une grande variété de parasites chez l'homme et l'animal.

Plus récemment, le traitement contre la "Covid19" qui fait l'objet du plus vif débat est l'ivermectine, ce qui a même donné lieu à une action en justice intentée contre l'OMS par le barreau indien .

Le premier médicament, et le plus connu, à être pris dans ce bras de fer a été l'hydroxychloroquine, un médicament anti-paludéen utilisé dans le monde entier depuis des décennies.

Tout d'abord, il n'existe (du moins jusqu'à présent) aucune explication physique à ce phénomène. L'ivermectine est un antiparasitaire. Elle fonctionne comme une neurotoxine invertébrée, affaiblissant les membranes cellulaires des neurones parasites, provoquant une paralysie et finalement la mort. Les virus n'ont pas de membranes cellulaires, et encore moins de neurones. Il n'y a donc aucune raison physique connue pour que l'ivermectine ait un impact sur un quelconque virus, et elle n'a jamais été utilisée pour traiter des infections virales auparavant.

Il n'a pas non plus fait l'objet d'études prolongées en tant qu'agent antiviral, donc il n'y a pas de données réelles dans un sens ou dans l'autre.



Ensuite, et surtout, toute étude réalisée sur des "patients de la Covid19" se heurte au même obstacle : les tests PCR.



C'est le seul outil disponible pour "diagnostiquer" une personne infectée par le virus sras-cov-2, et il n'est pas adapté. Il est impossible de distinguer une personne présentant une "infection Covid symptomatique" d'une personne ayant la grippe et un test faussement positif.

Cela étant, toute étude réalisée sur des "patients atteints de la Covid" est par définition peu fiable. Il est possible que les personnes participant à l'étude aient simplement eu un rhume ou un autre virus. Comme plus de 99 % des "patients covid" survivent, il est parfaitement possible que tous ceux qui ont pris de l'ivermectine auraient survécu de toute façon, et nous ne pouvons pas savoir si le médicament a eu un quelconque impact.

Puisqu'il est presque impossible d'établir qui a la "covid" et qui ne l'a pas, aucune étude réalisée sur des "patients covid19" ne pourra jamais être scientifiquement valable.



Alors, devrions-nous approuver le traitement à l'ivermectine ?

Eh bien, tout d'abord, OffGuardian n'est pas là pour recommander un quelconque traitement médical. Nous ne sommes pas là pour donner des conseils médicaux, ce n'est pas le but de ce site. Nous rapportons simplement des faits qui sont négligés par le courant dominant.

Il est vrai que l'ivermectine existe depuis longtemps et qu'elle a toujours été considérée comme sûre et efficace pour une grande variété d'affections et qu'elle est approuvée pour une utilisation non indiquée sur l'étiquette (la propagande anti-ivermectine dans les médias est trompeuse à cet égard). Les médecins devraient donc être libres de prescrire ce traitement s'ils le jugent bon, et les patients devraient être libres de le prendre.