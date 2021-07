FAIT – Les décès attribuables aux vaccins contre la COVID-19 au Royaume-Uni après six mois sont de 407 % plus élevés que les décès attribuables à tous les autres vaccins combinés au cours des 11 dernières années (Daily Expose)

FAIT – Les décès attribuables aux vaccins contre la COVID-19 au Royaume-Uni après six mois sont de 407 % plus élevés que les décès attribuables à tous les autres vaccins combinés au cours des 11 dernières années.

Article originel : FACT – Deaths due to the Covid Vaccines in the UK after 6 months are 407% higher than deaths due to all other Vaccines combined in the past 11 years

Note de SLT : C'est un article intéressant qui analyse les données publiées par la MHRA britannique mais pour être pertinent, il aurait fallu comparer le taux de décès rapporté au nombre de vaccinations. En effet, vacciner 1 million de personnes contre la grippe et 40 millions contre la Covid n'est pas du même ordre de grandeur. A supposer qu'il y aurait 0.01% de décès dans les deux cas, on trouverait un chiffre beaucoup plus élevés pour la Covid. Toutefois, il est vrai que la fréquence des effets indésirables graves semblent conséquents avec le vaccin expérimental à séquence génétique contre la Covid.



Une demande d’accès à l’information présentée à la MHRA a révélé à quel point les vaccins contre la COVID-19 sont vraiment mortels.

La demande faite par Duncan Husband le 29 mai 2021 demandait à la MHRA de fournir une liste de tous les nouveaux vaccins au Royaume-Uni entre 2010 et 2020 et de fournir également le nombre de décès, par vaccin, par mois pour la même période.