Faits sur la Covid en Australie : La Covid a eu un impact extrêmement négligeable sur le nombre moyen global de décès en Australie et sur l'âge moyen constaté au décès. Le nombre de décès dû à la grippe dans le Queensland en 2017 et 2019 était de 37 fois supérieur à celui de la Covid depuis le début de la pandémie (The Spectator)

Les faits : Le coronavirus en Australie en chiffres

Article originel : Just the facts: Coronavirus in Australia by the numbers

Par Luke Massey

The Spectator, 10.09.21





Note de SLT : Les points importants à retenir des faits exposés à partir des données officielles australiennes dans cet article sont que "la Covid a eu un impact extrêmement négligeable sur le nombre moyen global de décès en Australie et sur l'âge moyen constaté au décès". L'espérance de vie en Australie est de 82.8 ans tandis que l'âge moyen de décès des patients atteints de la Covid est de 85 ans. Le nombre de décès dus à la la grippe dans le Queensland en 2017 et 2019 était de 37 fois supérieur à celui de la Covid depuis le début de la pandémie. En 2020 il était 3 fois supérieur à celui de la Covid. Aucun décès n'a été enregistré dans le Queensland chez des patients positifs à la Covid âgés de moins de 60 ans sur 1 598 cas (au 8 septembre 2021). Environ 73% des personnes décédées de la Covid en Australie avaient des conditions chroniques préexistantes certifiées sur le certificat de décès. Environ 87% de tous les décès dus à la COVID-19 ont d'autres conditions mentionnées sur le certificat de décès. Enfin les taux de mortalité infectieuse données par les statistiques officielles australiennes sont nécessairement surévalués étant donné qu'ils ne tiennent pas compte des asymptomatiques non testés qui selon des données chinoises reprises par le British Medical Journal a avoisiné les 80% en Chine. Des études de séroprévalence reprise par l'OMS dans son bulletin montrait un taux plus voisin des 0.1-0.2% que celles données dans les stats officielles australiennes variant de 0.35% à 1,6%. A noter que d'après les données statistiques le variant delta a un taux de létalité beaucoup plus faible que la souche originelle alpha.

Notes de l'auteur de l'article : Les données ci-dessous sont généralement à jour au 7 septembre 2021, mais il peut y avoir des différences mineures en raison des méthodes et des délais de déclaration des différentes juridictions, etc. L'une des principales sources d'information de cet article est le site Web du ministère de la Santé australien consacré au nombre de cas et aux statistiques concernant le coronavirus (COVID-19). Ce site est mis à jour quotidiennement et présente les statistiques comme un instantané à un moment donné. Les informations de cette source utilisées dans cet article ont été prises le 7 septembre 2021. À des fins de comparaison, certaines données brutes rapportées et référencées ont été extrapolées pour calculer des moyennes et des pourcentages.





Faits sur la Covid

L'Australie a une population d'environ 25 806 000 habitants.

L'espérance de vie moyenne en Australie est de 82,8 ans.

En octobre 2020, l'âge moyen du décès dû à la Covid en Australie était d'environ 85 ans et l'âge médian au décès d'environ 86 ans.

Le taux global de létalité (CFR) pour la Covid en Australie est d'environ 1,6 % (1053 sur 63 604) (au 7 septembre 2021).[Note de SLT : Attention ce taux ne tient pas compte des patients asymptomatiques non dépistés, le taux est donc largement surestimé si on se réfère uniquement aux données étatiques. Pour mémoire une étude chinoise publiée dans le British Medical Journal évoquait un pourcentage de 80% d'asymptomatique à la Covid d'après les données de la Chine et l'étude de séroprévalence du Professeur Ioannidis de Stanford retrouve un taux de létalité voisin de 0.2%]. Ce taux est très similaire à celui d'autres pays développés, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et l'Espagne.

Plus de 75% (47 897 sur 63 604) des personnes diagnostiquées avec la Covid en Australie (au 7 septembre 2021) ont moins de 50 ans.

Au 7 septembre 2021, le CFR pour la Covid chez les Australiens âgés de moins de 50 ans est <0,034% (16 sur 47 897). Cela peut également être exprimé comme environ 4 cas sur 12 000.

Du 1er janvier au 1er août 2021, le taux d'admission à l'hôpital des cas de Covid chez les Australiens âgés de moins de 50 ans était d'environ 7,2% (287 sur 3973). Parmi ces cas, 39 ont été admis en soins intensifs, ce qui correspond à un taux d'admission en soins intensifs de 0,98 % (39 sur 3973) dans le groupe des moins de 50 ans.

La majorité des cas de Covid se rétablissent sans intervention clinique. La gravité de la maladie et du taux de mortalité infectieuse (CFR) augmente généralement en fonction de l'âge, c'est-à-dire que plus vous êtes âgé, plus la maladie risque de vous affecter gravement.

La majorité des décès en Australie, comme dans les autres pays développés, surviennent chez les personnes âgées. Soixante-six pour cent des décès enregistrés en Australie en 2019 concernaient des personnes âgées de 75 ans ou plus.

Environ 66 % (700 sur 1053) des décès liés au Covid en Australie (au 7 septembre 2021) sont survenus dans des établissements de soins pour personnes âgées.

Sur 894 cas de personnes âgées de plus de 90 ans qui ont été testées positives au Covid, 557 ont survécu (au 7 septembre 2021). Cela signifie que même les personnes âgées de plus de 90 ans ont une chance statistique de plus de 60 % de surmonter la Covid.

En dehors des établissements de soins pour personnes âgées, le taux de mortalité infectieuse pour la Covid en Australie (au 7 septembre 2021) est d'environ 0,57 % (353 décès sur 61 630 cas). Si vous ne résidez pas dans un établissement de soins pour personnes âgées, vous avez plus de 99 % de chances de survivre à la Covid.

Aucun décès n'a été enregistré dans le Queensland chez des patients positifs à la Covid âgés de moins de 60 ans sur 1 598 cas (au 8 septembre 2021). L'âge moyen du décès dû à la Covid dans le Queensland est de 78 ans.

Environ 73% des personnes décédées de la Covid en Australie avaient des conditions chroniques préexistantes certifiées sur le certificat de décès. Environ 87% de tous les décès dus à la COVID-19 ont d'autres conditions mentionnées sur le certificat de décès.

En 2021, il y a eu 35 179 cas positifs de la Covid en Australie. Il y a eu 144 décès enregistrés chez des patients positifs au Covid. Cela équivaut à un taux de létalité en Australie en 2021 de 0,41 %. [Note de SLT : Là encore ce taux est surévalué, il serait beaucoup plus faible si l'on prenait les données de séroprévalence intégrant les nombreux asymptomatiques qui n'ont pas passé de test Covid]

Au 7 septembre 2021, le taux d'hospitalisation actuel des cas de Covid en Australie est de 4,6 % (1278 sur 27 797). Le taux actuel d'admission en soins intensifs des cas de Covid en Australie est de 0,8 % (220 sur 27 797).

En 2018 (les informations les plus récentes disponibles), il y avait environ 96 000 lits d'hôpitaux et en 2020 2 378 lits d'USI (capacité de base avant la capacité de pointe) en Australie. Actuellement, 1278 cas de Covid représentent 1,33% de cette capacité de lits d'hôpitaux et 9,25% de la capacité de base des USI (sans compter la capacité de pointe ajoutée depuis l'arrivée de Covid) en Australie.

Depuis le début de la "vague Delta" en Australie, vers le 1er juillet 2021, on a enregistré 32 920 cas de Covid et 144 décès. Cela équivaut à un taux de létalité infectieuse (CFR) de 0,44%. Ce chiffre est nettement inférieur au taux de létalité des cas de Covid, qui était de 2,97 % avant la "vague Delta" [Note de SLT : encore une fois ici, ces taux sont largement surestimés], ce qui montre que, bien que la maladie soit plus infectieuse, elle est beaucoup moins mortelle.