France. Les manifestations du 4.09.21 contre le passe sanitaire vu par "Le Monde"

Vivait-on le dernier soubresaut d’un mouvement estival ou le début d’un feuilleton polluant la rentrée gouvernementale ? Depuis le palais de l’Elysée, on scrutait avec attention les remontées des manifestations, samedi 4 septembre, quelques jours après la rentrée scolaire et le retour des vacanciers à Paris. « La composition est très hétéroclite, le soutien de l’opinion baisse et les Français seront bientôt 50 millions de vaccinés », énumérait, confiant, un conseiller d’Emmanuel Macron. Finalement, la mobilisation en baisse se confirme : environ 140 000 personnes ont manifesté en France selon le ministère de l’intérieur (contre environ 160 000 personnes une semaine avant), dont 18 500 à Paris (un peu plus que le 28 août et ses 14 500 manifestants comptabilisés)...

