France. Les syndicats des pompiers et les syndicats hospitaliers déclarent la grève contre l'obligation vaccinale "inconstitutionnelle" (RT)

Deux syndicats français ont appelé à la grève contre la vaccination obligatoire des pompiers, du personnel de santé et des aides-soignants. Ils estiment que cette mesure viole les droits fondamentaux.

L'un des principaux syndicats de sapeurs-pompiers français, la FA/SPP-PATS, qui compte 7 000 membres, a déclaré qu'il se mettrait en grève à partir de lundi si des modifications n'étaient pas apportées à la récente loi sur la vaccination obligatoire de certains employés.

"La vaccination obligatoire des pompiers sous [la menace] d'une sanction viole la constitution", a déclaré le syndicat dans un communiqué.

"Notre syndicat ne s'oppose pas à la vaccination", a déclaré le porte-parole de l'organisation, André Goretti, à BFM TV. "Mais les conditions, dans lesquelles elle est imposée au niveau professionnel, avec [la menace de] sanctions financières et autres - c'est là que nous ne sommes pas d'accord."

Le syndicat des hôpitaux et des soignants, SUD Sante Sociaux, a également appelé à la grève et à des manifestations contre la mesure qu'il a qualifiée de "nouvelle attaque contre le droit du travail."

Selon la législation, qui a été approuvée par le Parlement à la fin du mois dernier, les pompiers, les travailleurs médicaux, les soignants et certains soldats ont jusqu'au 15 septembre pour se faire vacciner ou s'exposer à des sanctions. La disposition controversée contenant le mandat de vaccination sera examinée jeudi par le Conseil constitutionnel du pays.

Le gouvernement a poussé la population à se faire vacciner en plus grand nombre dans un contexte de propagation de la variante Delta du virus, plus contagieuse.



À partir du 9 août, les personnes ne pourront plus accéder aux restaurants, aux cafés et aux transports longue distance si elles ne sont pas en possession d'un laissez-passer sanitaire. Ce laissez-passer est déjà obligatoire pour les musées, les cinémas et autres lieux culturels pouvant accueillir plus de 50 personnes.

Ces restrictions, ainsi que l'obligation de vaccination, ont suscité des protestations dans tout le pays. Plus de 200 000 personnes ont participé à des manifestations dans toute la France samedi.

Un groupe de pompiers en uniforme a été vu défilant dans une manifestation dans la ville de Nice, dans le sud du pays, samedi, où environ 6 500 personnes se sont rassemblées contre la réponse restrictive du gouvernement en matière de Covid-19.