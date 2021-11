Gênant ! L'Agence britannique de sécurité sanitaire s'effondre à cause de données montrant que le taux d'infection est plus élevé chez les vaccinés que chez les non-vaccinés (Daily Sceptic)

Gênant ! L'Agence britannique de sécurité sanitaire s'effondre à cause de données montrant que le taux d'infection est plus élevé chez les vaccinés que chez les non-vaccinés. Article originel : Awkward! Meltdown at the UK Health Security Agency Over Data Showing Infection Rate Higher in Vaccinated than Unvaccinated Par Toby Young Daily Sceptic, 9.11.21

Nous publions un article d'un blogueur se faisant appeler "eugyppius" sur les tentatives frénétiques de l'UKHSA de renoncer à ses propres données montrant que les taux d'infection sont plus élevés chez les vaccinés que chez les non vaccinés. Ce billet a été initialement publié sur le compte Substack d'eugyppius, auquel vous pouvez vous abonner ici. Vivement recommandé.

Une fois de plus, j'ai dû dessiner ce graphique moi-même, et une fois de plus, l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni veut que vous sachiez que ces taux sont extrêmement, totalement, absolument non ajustés. Ils ne savent simplement pas précisément pourquoi ou comment.

Comme je l'ai noté sur Twitter, il est apparu que l'UKHSA a inséré tous ses avertissements malavisés après avoir essuyé les critiques de l'Office of Statistics Regulation, un organisme de réglementation qui se plaint périodiquement des statistiques publiées par le gouvernement britannique.



Le directeur de l'OSR, Ed Humpherson, a rencontré l'UKHSA quelques heures avant la publication de son rapport de la semaine 43, lui demandant de faire quelque chose à propos de ces graphiques maladroits. Ils ont répondu en supprimant complètement les graphiques et en désignant tous les chiffres comme non ajustés. Cela ne l'a pas satisfait, alors dans les jours qui ont suivi, il a publié cette incroyable lettre ouverte.



Chère Jenny,

Statistiques de surveillance du vaccin contre la COVID-19

Merci pour la réunion constructive du jeudi 28 octobre pour discuter des statistiques de surveillance du vaccin contre la COVID-19 de la UK Health Security Agency (UKHSA). Nous nous sommes concentrés sur le risque que les données présentées sur les taux de cas positifs pour les personnes vaccinées et non vaccinées puissent induire en erreur - et nous avons en effet noté que ces données ont été utilisées pour soutenir que les vaccins sont inefficaces.

Nous saluons les changements que vous avez apportés au rapport de surveillance de la semaine 43, publié le 28 octobre. Il est également très positif que vous travailliez en étroite collaboration avec mon équipe et avec les équipes concernées de l'Office for National Statistics (ONS).

Le Royaume-Uni s'est mis dans l'obligation de publier des chiffres peu utiles. Maintenant, le bureau responsable de cette publication va devoir travailler en étroite collaboration avec un groupe de commissaires politiques, chargés de nettoyer le discours officiel de tout ce qui pourrait être "utilisé pour soutenir que les vaccins sont inefficaces".

Parce qu'il semble être un homme véritablement limité, Humpherson explicite ce point :

Il n'en reste pas moins que le rapport de surveillance inclut des taux pour 100 000 qui peuvent être utilisés pour affirmer que les vaccins ne sont pas efficaces. Je sais que ce n'est pas l'intention du rapport de surveillance, mais le potentiel d'utilisation abusive demeure. En publiant ces données, vous devez aborder de manière plus complète le risque qu'elles induisent les gens en erreur en leur faisant croire qu'elles disent quelque chose sur l'efficacité des vaccins.

C'est moi qui souligne. La prochaine fois que quelqu'un vous dira que les rapports de l'UKHSA montrent une protection substantielle contre les conséquences graves, attirez son attention sur la lettre d'Ed Humpherson. Il pense que ces chiffres ne vous disent rien sur quoi que ce soit. C'est la première étape pour ne pas les publier du tout.

Il ne s'agit pas seulement du choix du dénominateur. Il s'agit de reconnaître que la comparaison des taux de cas pour les groupes vaccinés et non vaccinés compare des ensembles de données avec des différences connues - y compris, potentiellement, la plus grande propension des personnes vaccinées à se présenter pour des tests. Les données reflètent donc un phénomène comportemental, et pas seulement une caractéristique de l'efficacité des vaccins. Je ne pense pas que votre rapport de surveillance aille assez loin dans l'explication de ce point crucial.



C'est moi qui souligne. Humpherson n'a aucune idée des facteurs comportementaux qui pourraient être en cause. Il ne fait que jeter des idées au hasard sur le mur ici. Et remarquez comment il passe de ce qui est "potentiellement" vrai à des affirmations totalement non qualifiées et non soutenues sur ce qui est vrai ("les données reflètent un phénomène comportemental"). Peut-être que les taux de mortalité plus élevés chez les non-vaccinés "reflètent également un phénomène comportemental" et ne sont "pas seulement une caractéristique de l'efficacité des vaccins". Tant que nous sommes autorisés à spéculer sans fondement, faisons-le dans les deux sens.

Il poursuit en formulant la vieille plainte habituelle concernant les données du NIMS. Il souhaite que l'UKHSA utilise plutôt les estimations démographiques de l'ONS. Si les premières pourraient bien sous-estimer le taux de cas parmi les personnes non vaccinées, les secondes le surestimeraient certainement, mais Humpherson s'en moque.

Une possibilité serait de ne publier que les taux dans la population vaccinée, qui sont connus avec précision, mais je reconnais votre souci de publier déjà des taux pour les deux groupes.



Cela confirme une fois de plus l'évidence : ils ne publient ces chiffres que parce qu'ils se sont engagés à le faire dès le début, lorsqu'ils semblaient bons.

L'alternative serait d'utiliser les estimations de population de l'ONS, qui sont utilisées dans le principal tableau de bord du coronavirus mais qui peuvent être imparfaites pour certains groupes d'âge, comme vous l'avez souligné. ... En attendant, vous devriez envisager de présenter ces incertitudes plus clairement, notamment en publiant les taux pour 100 000 en utilisant les deux dénominateurs, et en indiquant clairement dans le tableau, peut-être par le biais du formatage, que la colonne montrant les taux de cas chez les personnes non vaccinées est particulièrement préoccupante.



Cette colonne est particulièrement préoccupante parce que Humpherson n'aime pas les chiffres qu'elle contient. Il ne se soucie pas des autres colonnes car ces chiffres sont neutres ou agréables pour lui.