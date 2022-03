Guerre saoudienne au Yémen : Les faits concernant la "guerre oubliée" par le monde (The Independent)

Note de SLT : Article datant de 2018 mais rien n'a changé depuis si ce n'est le nombre de dizaines de milliers de morts et la situation humanitaire qui ne cesse de se dégrader devant le blocus saoudien et les bombardements effrénés avec la collaboration et complicité des pays atlantistes.

Guerre civile au Yémen : Les faits concernant la "guerre oubliée" du monde. Article originel : Yemen civil war: The facts about the world's 'forgotten war' Pa Joe Sommerlad The Independent, 15.10.18

Le conflit brutal entre les Houthis et les forces de la coalition soutenue par l'Arabie saoudite déclenche une crise humanitaire, faisant 10 000 morts et 8,4 millions de personnes confrontées à une famine dévastatrice.





Le centre de malnutrition de Mukalla, au Yémen, fournit des soins aux enfants souffrant de la faim et de la famine.

Pas moins de 13 millions de personnes au Yémen sont confrontées à la famine dans ce qui pourrait être la "pire famine observée partout dans le monde depuis 100 ans", selon l'ONU.

Ce pays du Moyen-Orient est en proie à un violent conflit depuis plus de trois ans. Sa population souffre de privations désespérées et vit sous la menace constante de frappes aériennes.

Voici comment la "guerre oubliée" a commencé.

Qui sont les deux camps ?

La bataille oppose les rebelles houthis, membres de la minorité musulmane chiite zaïdite, qui seraient soutenus par l'Iran, aux forces gouvernementales yéménites soutenues par une coalition de dix pays à majorité musulmane sunnite, menée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

Les puissances étrangères impliquées ont été accusées d'exploiter la crise pour étendre leurs sphères d'intérêt respectives dans la région.

Les Houthis - désillusionnés par le règne du président Abbrabbuh Mansur Hadi depuis qu'il a remplacé Ali Abdullah Saleh à la suite du soulèvement du printemps arabe de 2011 - ont marché sur la capitale Sanaa depuis le nord en septembre 2014 et l'ont forcé à quitter ses fonctions.

Le président Hadi a fui vers Riyad via le port d'Aden et a lancé un appel à l'aide.

L'Arabie saoudite a dûment riposté contre les rebelles en mars 2015, faisant pleuvoir des frappes aériennes brutales dans le cadre de l'opération "Tempête décisive", à l'instigation de Mohammed bin Salman, ministre de la défense du pays avant son accession au poste de prince héritier.

Si la coalition dirigée par l'Arabie saoudite a commencé par cibler les bastions militaires des Houthis, sa campagne de bombardements s'est rapidement orientée vers des cibles civiles, selon le professeur Martha Mundy de la World Peace Foundation (WPF).

Il s'agit notamment "des infrastructures d'eau et de transport, de la production et de la distribution de nourriture, des routes et des transports, des écoles, des monuments culturels, des cliniques et des hôpitaux, ainsi que des maisons, des champs et des troupeaux", indique l'universitaire dans son récent rapport sur la crise, intitulé Les stratégies de la coalition dans la guerre du Yémen : bombardements aériens et guerre alimentaire.

Entre-temps, les campagnes ont été jonchées de mines terrestres et d'autres engins explosifs à la suite des combats, ce qui constitue une menace supplémentaire pour la vie humaine sur la terre ferme et rend impossible le labourage des champs.

Les Saoudiens affirment qu'un million de ces engins ont été posés par les Houthis pour les piéger au cours des trois dernières années. On estime que 500 000 autres ont été laissés par Al-Qaïda en plus, un groupe terroriste avec lequel l'État est toujours aux prises dans l'est du Yémen, ce qui complique encore le tableau.



"C'est l'un des problèmes les plus difficiles du Yémen actuellement. Il faudra toute une vie pour le régler", a déclaré l'officier Ali Salah à The Independent.

Les pourparlers de paix prévus ont échoué le mois dernier après l'absence de la délégation des Houthis, ce qui a conduit le ministre yéménite des Affaires étrangères, Khaled al-Yamani, à les accuser de "tenter de saboter les négociations".

Mais le chef des Houthis, Abdul Malik al-Houthi, a insisté sur le fait que son camp avait été délibérément empêché de participer aux négociations par des obstacles stratégiques.

Pourquoi les États-Unis et le Royaume-Uni (et la France, NdT) soutiennent-ils l'Arabie saoudite ?

Si le Royaume-Uni, les États-Unis et la France ont appelé les deux parties à négocier un accord de paix, tous trois ont été vivement critiqués pour ne pas avoir tenu tête à l'Arabie saoudite afin de protéger leurs intérêts commerciaux.

Selon la Campagne contre le commerce des armes, le Royaume-Uni a vendu pour plus de 4,6 milliards de livres sterling d'armes aux Saoudiens depuis le début du conflit yéménite en mars 2015, notamment des avions, des drones, des grenades, des missiles et des chars.