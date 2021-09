Inflammation des testicules. Nicki Minaj avait raison et tous les experts mondiaux du vaccin contre la COVID avaient tort (TrialSite News)

Nicki Minaj avait raison et tous les experts mondiaux du vaccin contre la COVID avaient tort.

Article originel : Nicki Minaj was right and all the world’s COVID vaccine experts were wrong

Par Steve Kirsch, ingénieur du MIT

Trial Site News, 16.09.21

Nicki Minaj a fait un tweet sur un ami de son cousin qui s'est fait vacciner et a eu une orchite (gonflement des testicules) après.

Les experts en vaccins contre la COVID et les grands médias du monde entier se sont moqués de Nicki pour ce tweet. Pour autant que je sache, pas un seul expert médical n'a soutenu sa position. Personne en position d'autorité n'est venu à son secours. Personne. Il s'avère que Nicki avait absolument raison. Et toutes les autorités et tous les experts médicaux du monde étaient dans l'erreur (aka FOS). C'est ce qu'on appelle une "vérité qui dérange". J'ai publié les preuves scientifiques sur le fil Twitter de Nicki : les résultats du VAERS, les tests exacts de Fisher. Twitter a bloqué mon tweet principal (avec tous les tweets secondaires) peu après que je l'ai posté, afin que personne n'apprenne la vérité.

J'ai donc décidé d'écrire cet article pour TrialSiteNews afin que chacun puisse décider par lui-même qui croire.

La désinformation et le VAERS Mais tout d'abord, il convient de régler quelques questions d'ordre administratif me concernant et concernant le Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), le système de notification sur lequel s'appuient la FDA et les CDC pour suivre les événements indésirables. Je ne suis pas un expert médical. Je suis juste un ingénieur du MIT qui a obtenu deux diplômes en 1980. Je comprends les sciences, les mathématiques et les statistiques. Je n'ai aucun conflit d'intérêts. Je n'ai pas d'antécédents de désinformation médicale. Je connais également le système VAERS. Lorsque vous signalez un événement indésirable dans l'application V-SAFE, vous êtes dirigé vers le VAERS pour le signaler. Cela ne fonctionne pas très bien si vous êtes mort. C'est pourquoi les décès sont quelque peu sous-déclarés. J'ai écrit des articles montrant que les données du VAERS indiquent que plus de 150 000 décès sont dus au vaccin. Mais les gens n'en tiennent pas compte et citent l'avertissement du CDC concernant le VAERS. L'avertissement du CDC donne aux gens la "permission" d'ignorer le VAERS. Les personnes qui rejettent mes arguments ne sont pas des experts du VAERS. Je dispose de 5 méthodes indépendantes qui aboutissent au même chiffre. Personne n'a été en mesure de fournir une analyse comparable (avec 6 approches indépendantes différentes) qui convergent toutes vers un chiffre différent. Ils prétendent simplement que mon chiffre est faux. Comment peuvent-ils savoir que j'ai tort s'ils ne disposent pas de l'analyse "correcte" ?

L'avertissement du CDC est faux à bien des égards. Mon article préféré sur la folie de croire à la clause de non-responsabilité du CDC est le suivant : Si les systèmes de suivi des effets indésirables des vaccins ne permettent pas d'inférer un lien de causalité, alors la " pharmacovigilance " n'existe pas.

Pour contrer l'avertissement des CDC, j'ai proposé à quiconque de parier 1 million de dollars qu'il y a plus de 20 000 décès contre moins de 500. J'aurais parié sur un chiffre plus élevé, mais comme personne ne croit que 20 000 décès soient un tant soit peu possibles, 20 000 suffit à prouver mon point de vue. J'ai découvert que personne ne voulait parier contre moi. Ce qui nous indique que personne au monde ne croit fermement que le vaccin provoque moins de 500 décès, car s'ils en étaient vraiment convaincus, c'est un moyen rapide de gagner 1 million de dollars pour quelques heures de travail. Les CDC affirment toujours qu'il n'y a AUCUN décès causé par le vaccin. Il suffirait de 500 décès pour que le vaccin soit arrêté ; il y a eu environ 50 décès en 1976 lorsqu'ils ont arrêté le vaccin H1N1 dans tout le pays. Malheureusement, les gens pensent que les CDC ont raison dans leur avertissement contre le VAERS. Ils m'accusent donc d'être incorrect. La FDA rejette mon analyse en déclarant d'un revers de main qu'elle n'est pas d'accord avec moi et qu'il n'y a plus rien à dire. C'est précisément la raison pour laquelle ils ne voient jamais de signal de sécurité dans le VAERS : la FDA et les CDC ignorent toute personne rationnelle qui remet en question leur ensemble de croyances (incorrectes).

Ce n'est pas seulement à moi qu'ils refusent de parler, mais aussi à tous les experts du VAERS, aux statisticiens, aux médecins et aux scientifiques médicaux avec lesquels je m'entretiens et qui aimeraient tous remettre en question le faux récit. Voir la liste à la fin de ce document. Si vous cherchez un signal de sécurité et que vous n'avez rien trouvé, pourquoi le CDC et la FDA ne s'intéressent-ils pas à ce que nous avons à dire ?

Comment savoir qui vous dit la vérité sur des questions que vous ne comprenez pas ? Un moyen facile de trouver ceux qui disent la vérité est de voir quel camp joint le geste à la parole sur les questions importantes en cours de discussion. Un autre moyen est un débat public. Les diseurs de vérité ADORENT les débats publics enregistrés. Les menteurs détestent cela et dépendent de la censure. Cela vous semble familier ? La censure consiste également à ne pas publier mes articles d'opinion, à réaliser des articles à charge sur moi, à me diffamer dans Wikipedia et à s'assurer que tous les journalistes qui soutiennent ma position voient leurs articles supprimés. Aucun des "experts" qui m'attaquent n'acceptera jamais de participer à un débat public neutre sur ce sujet, car ils seront exposés comme étant les promoteurs d'un vaccin dangereux. Il n'y a aucun moyen pour eux d'expliquer toutes les preuves qui existent. Les preuves sont cohérentes avec mon hypothèse, pas la leur.

Tout débat ouvert sur la sécurité des vaccins anéantirait complètement le récit selon lequel les vaccins sont sûrs et efficaces. C'est pourquoi la Maison Blanche utilise la censure comme arme contre des gens comme moi qui essaient de dire la vérité. Et tout comme ils m'attaquent injustement, ils attaquent aussi injustement Nicki Minaj qui n'a fait que dire la vérité. Ils devraient tous avoir honte de leur comportement.

Les "experts" se sont tous alignés pour discréditer Nicki Voici l'expert de Trinidad critiquant Nicki.

Voici Sanjay Gupta qui se moque de Nicki Minaj :

Sanjay a simplement déclaré que les vaccins ne causent pas de gonflement des testicules. C'est tout. Aucune preuve. En gros, Sanjay invente ces trucs de toutes pièces. C'est du journalisme médical irresponsable à son meilleur. Ecoutez-le. Il ne cite aucune preuve. Il dit simplement que les vaccins ne causent pas cela. C'est le contraire de ce que disent les preuves primaires (VAERS). Ça n'a pas l'air d'avoir d'importance pour lui.

Fauci n'a pas pu s'empêcher de faire un commentaire... "Aucune preuve que ça arrive." Vous vous moquez de moi ? C'est un bouffon. Il n'a même pas cherché les preuves qui étaient à la vue de tous pendant tout ce temps. C'est comme ça que toute cette désinformation arrive.

Voici ce que je veux dire par "caché à la vue de tous"... une page web résumant tout cela que n'importe qui peut charger :

C'est juste là. Il y a des lignes pour les fausses couches, les douleurs testiculaires et les gonflements. Toutes les choses que Fauci disait que le vaccin ne causait pas... sont là, bien en vue : fausses couches, troubles menstruels, douleurs/gonflements testiculaires, dysfonctionnements érectiles, hémorragies vaginales/utérines, etc. Ou alors il y a des articles comme celui-ci :

Si Fauci veut vraiment mettre fin à la désinformation médicale, il lui suffit d'arrêter de parler. Simple. Efficace. Problème résolu. Des comédiens ont fait part de leur expertise dans le domaine des vaccins :

Les officiels de Trinidad ont dit que c'était une chasse à l'oie sauvage.

En gros, ces experts ignorent toutes les données négatives qui ne correspondent pas à leur programme. Et ils s'en prennent à tous ceux qui ont le courage de dire la vérité pour les faire taire et les ridiculiser. Et le Congrès permet tout cela en ne faisant absolument rien pour arrêter la censure.

Toutes les preuves montrent que tous les experts avaient tort et que Nicki a raison. Au lieu que les gens émettent des opinions sur le fait que les vaccins causent ou non l'orchite, n'est-il pas temps pour nous d'examiner les données scientifiques ? Quelqu'un a-t-il produit une preuve que l'ami de son cousin mentait ? Non. C'est notre premier indice qu'elle dit la vérité. J'ai donc fait une enquête complète dans le VAERS et posté le résultat. Mais parce qu'il a commencé à être très populaire, Twitter l'a censuré quelques heures après sa publication. Voici le premier message. Personne n'est autorisé à voir les sous tweets... tous censurés.

Par la censure, Twitter empêche la diffusion de données scientifiques légitimes afin que PERSONNE ne découvre jamais la vérité. Il n'y avait rien de trompeur du tout dans le tweet. Il était 100% factuel. Mais vous ne pouvez pas discuter avec les censeurs de Twitter. Ils ont TOUJOURS raison et c'est sans appel. La vérité sur le vaccin doit être censurée car si elle ne l'était pas, ils ne pourraient convaincre personne de le prendre. La censure est extrêmement importante, surtout sur les plateformes de médias sociaux. Lorsque vous avez un produit si peu sûr que toute personne informée ne le prendrait pas, vous ne pouvez pas le faire sans l'aide de la censure. Supprimer la vérité est déjà une mauvaise chose, mais en plus, on vous donne une déclaration très partiale qui omet de souligner que les propres études de la société pharmaceutique ne sont pas d'accord avec ces responsables de la santé. Twitter ne mentionne jamais que les propres données de Pfizer montrent que les vaccins tuent plus de personnes qu'ils n'en sauvent (18 dans le groupe vacciné contre 14 dans le groupe placebo). Pourquoi ne pas donner une image équilibrée ? Pourquoi donnez-vous l'avis d'experts qui se trompent (et qui refusent de débattre de la sécurité dans le cadre d'un débat équitable) plutôt que de dire au monde que les DONNÉES réelles de Pfizer ne soutiennent pas l'histoire de la sécurité ? Dans la médecine fondée sur les preuves, les données d'un essai contrôlé randomisé en double aveugle l'emportent toujours sur l'opinion des experts. Mais Twitter n'arrive pas à comprendre cela. Ils ne le comprendront probablement jamais. Est-ce que l'une de ces personnes s'excusera un jour auprès de Nicki ? J'en doute. Parce que cela reviendrait à admettre que 1) les vaccins ont causé un événement que la FDA et les CDC n'ont pas vu, et 2) que tous les experts du monde donneraient de fausses informations et 3) que Twitter censure délibérément les informations médicales véridiques. Cela n'arrivera pas. Comment tous les experts peuvent-ils avoir tort ? C'est simple. Ils ne vérifient pas les données avant de critiquer les gens qui font des déclarations véridiques. Si vous faites une déclaration qui va à l'encontre du faux récit selon lequel les vaccins sont sûrs et efficaces, vous serez ardemment critiqué sur la place publique, même si les faits ne le confirment pas. Ceci étant dit, passons aux données.

Une anecdote impossible Tout d'abord, nous avons une anecdote très intéressante de l'un de mes followers sur Twitter qui a vu mon post. Je viens de lui parler au téléphone. C'est vrai. Il y avait 10 enfants dans le groupe :

C'est donc statistiquement IMPOSSIBLE (c'est-à-dire "hautement improbable de se produire au cours de votre vie") si les vaccins ne provoquent pas cette affection. Je soupçonne que cette anecdote n'est pas isolée. Elle est probablement sous-déclarée en raison de l'embarras. Cela affecte-t-il vraiment la moitié des adolescents ? Je ne sais pas. L'URF de ce symptôme serait vraiment élevé... Beaucoup plus élevé que les 41 que nous utiliserons ci-dessous. Pour l'instant, nous avons deux anecdotes de personnes de confiance qui suggèrent que c'est réel.

L'analyse du VAERS confirme que les cas de gonflement des testicules sont élevés après les vaccins contre la COVID. Voyons si nous pouvons également confirmer au VAERS, car cela donnerait beaucoup de poids à l'argument selon lequel il ne s'agit pas d'une simple "coïncidence". Et puis nous parlerons de la confirmation des mécanismes d'action pour encore plus de crédibilité.

C'est toujours agréable d'utiliser une grande source de données primaires sur la sécurité comme le VAERS. Cela montrera également à quel point le VAERS est sous-déclaré. Même si un seul de ces 10 enfants disait la vérité, le facteur de sous-déclaration dans le VAERS pour cette maladie est probablement énorme. Alors maintenant, creusons dans les données. Nous utiliserons un facteur de sous-déclaration VAERS (URF) de 41, basé sur mes travaux précédents. Ce chiffre est très prudent. L'article traite également de la propension à déclarer, ce qui nous permet de comparer les années précédentes à cette année avec un facteur de correction (nous n'essayons pas d'obtenir une réponse super précise, mais simplement de nous situer dans la fourchette). Nous effectuons maintenant une analyse comparative du VAERS entre ce qui est déclaré au cours d'une année normale et cette année.

La seconde analyse a porté sur 10 ans (tous les vaccins). 64/3,6 est un taux d'incidence 17,7 fois plus élevé que pour un effet secondaire typique d'un vaccin. C'est clairement une condition élevée. Si nous multiplions chaque événement par l'URF de 41, nous pouvons alors effectuer un test de signification statistique sur 200 millions de personnes et cela passe facilement :

L'analyse du VAERS confirme que le nombre d'orchites est élevé après l'administration des vaccins contre la COVID. Nous faisons maintenant le même test pour l'orchite, qui est un autre nom pour la même catégorie de symptômes :

Nous avons donc 20 / 1,3 = 15,3 X l'élévation, ce qui n'est pas très différent de ce que nous avons trouvé précédemment (17,7X). Il est clair que les deux sont élevés. Maintenant, nous multiplions par l'URF de 41 (qui est très conservateur) et nous testons la significativité :

En bref, jusqu'à présent, toutes les données dont nous disposons montrent que Nicki avait raison et que les experts avaient tort.

L'analyse du VAERS confirme que les cas de dysfonctionnement érectile sont plus nombreux après l'administration des vaccins contre la COVID. Voici la recherche pour les vaccins COVID :

Voici la recherche pour 10 ans de tous les vaccins précédents :

Donc 171/1,8 = 95X En d'autres termes, votre risque d'impuissance est multiplié par près de 100 après le vaccin contre la COVID par rapport aux autres vaccins. Tous les critères de Bradford-Hill sont maintenant remplis pour la causalité. De plus, nous pouvons ajouter la dépendance à la dose (97 pour la dose 1 et 43 pour la dose 2) comme indiqué ci-dessous. Mais 15 % de personnes en moins reçoivent la deuxième dose, et la grande majorité des personnes qui sautent la deuxième dose sont celles qui (1) ont eu une mauvaise réaction à la première dose ou (2) ont vu leurs amis avoir une mauvaise réaction et ont décidé de la sauter (la diapositive montrant cela se trouve au milieu de la présentation). Le nombre devrait donc être inférieur de 15 % dans les rapports sur la deuxième dose. Ce n'est pas le cas. Il y a donc ici aussi une dépendance à la dose, et il est probable que les personnes ayant reçu la première dose ont réagi si mal qu'elles ne sont pas revenues pour une deuxième dose.

Quant au test de significativité, le voici :

Donc, une fois de plus, tous les experts avaient tort. L'effet est hautement significatif sur le plan statistique.

Mécanisme d'action Y a-t-il un mécanisme d'action plausible qui puisse causer le gonflement ? Absolument. Les médecins décrivent des gonflements dans d'autres parties du corps. Pourquoi les testicules seraient-ils une exception ? Si vous faites une recherche VAERS pour "gonflement", vous verrez que j'ai raison. Cela se produit partout dans le corps des gens. Voici un graphique de la biodistribution des nanoparticules lipidiques utilisées pour délivrer les instructions d'ARNm. Notez que certains organes sont omis pour que vous puissiez voir les détails plus clairement. Il est clair que les ovaires sont beaucoup plus touchés que les testicules.

Merci Nicki Minaj d'avoir dit la vérité et de ne pas avoir reculé lorsque vous avez été injustement attaquée. J'espère que vous jetterez un coup d'œil aux informations sur les vaccins que j'ai publiées sur skirsch.io et que vous aiderez les gens à en prendre connaissance.

Une note pour les vérificateurs de faits Avant de vérifier cet article et de cracher encore plus de désinformation, pourquoi ne pas commencer par vous informer sur les faits en lisant au moins les 600 pages de documents que j'ai préparés pour vous ici, afin que vous sachiez au moins quelque chose. Non pas que cela fasse une différence. Une fois que cet article aura été faussement vérifié, je modifierai l'article pour répondre à la vérification des faits. Et les vérificateurs de faits ne débattront jamais avec moi ou ne parieront pas cintre moi qu'ils ont raison. Ils sont sans visage et sans nom, opèrent dans l'ombre et ne répondent pas aux corrections. Si vous voulez vérifier mes faits, montrez-vous et débattez avec moi dans un forum public. Mais ils ne le feront jamais. Ils perdraient. Sévèrement. Tout comme le ministre Hinds. C'est pourquoi ils n'osent jamais montrer leur nom ou leur visage. Les preuves ne les soutiennent pas.



Une simple loi pourrait restaurer la liberté de parole "vraie". Ce serait formidable s'il existait une loi fédérale permettant à quiconque de recouvrer des dommages-intérêts légaux de 50 000 dollars chaque fois qu'une grande entreprise de médias sociaux bloque des informations qui sont factuelles (et non illégales). C'est une loi simple. Ne serait-il pas formidable que la vérité soit protégée aux Etats-Unis ? Cela réglerait VRAIMENT le problème de la censure en un clin d'œil.





Une note sur la censure Je suis également certain que toutes les sociétés de médias sociaux bloqueront tout message ou tweet qui tente de faire référence à cet article. Ils ne veulent pas que vous lisiez cet article. Parce que si vous lisez cet article, vous réaliserez à quel point ils vous ont menti sur la sécurité et les effets secondaires du vaccin depuis le tout début. Malheureusement, personne au Congrès ne veut s'assurer que la "vérité" est protégée de la censure sur les plateformes de communication populaires. Nous vivons aujourd'hui dans un monde nouveau. Je n'ai jamais rien vu de tel.

Traduction SLT avec DeepL.com