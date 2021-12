Instrumentalisant le variant Omicron, Biden révèle son projet pour vacciner les enfants et "monde entier"

Biden révèle son projet pour "vacciner le monde" Article originel : Biden reveals plan to ‘vaccinate the world’ RT, 3.12.21

Le président Joe Biden s'est engagé à ne pas contraindre la nation à un nouveau confinement alors que la nouvelle souche de la Covid-19 se propage. En plus d'encourager la vaccination à domicile, Joe Biden a déclaré que les États-Unis "doivent vacciner le monde".



Biden a exposé sa politique en matière de coronavirus pour les mois à venir dans une tribune publiée jeudi dans USA Today. Dans cet article, le président déclare que la propagation rapide du noveau variant Omicron, qui s'est déjà répandue aux États-Unis, "est une source d'inquiétude", mais pas "de panique".

Dans une tentative apparente d'apaiser les craintes que la nouvelle souche puisse mettre un terme à la reprise économique, Biden a affirmé qu'il n'envisageait pas de restrictions radicales.

"Nous allons combattre la Covid-19 non pas par des fermetures ou des confinements, mais par des vaccinations, des rappels, des tests et autres mesures plus répandus", a-t-il écrit. Certaines de ces mesures permettront d'étendre les horaires de vaccination aux nuits et aux week-ends et d'ouvrir davantage de sites de vaccination sans rendez-vous.



Dans le cadre de son plan visant à maintenir les écoles ouvertes, Biden a déclaré que le gouvernement intensifierait sa campagne de vaccination visant les enfants dès l'âge de cinq ans, et ouvrirait "des centaines de nouvelles cliniques de vaccination familiales". Le président a également indiqué qu'il exigerait que les assureurs privés couvrent le coût des tests rapides à domicile, notant que ces tests seraient facilement disponibles gratuitement dans "des milliers de sites dans tout le pays" pour ceux qui n'ont pas d'assurance.

Tout en exhortant tous les Etatsuniens éligibles à recevoir des rappels, Biden a déclaré que la vaccination de masse de la population étatsunienne ne suffirait pas à résoudre le problème, faisant valoir que les États-Unis devraient aider les autres pays à vacciner leurs populations.

"Nous devons vacciner le monde entier et renforcer les règles de voyage internationales pour les personnes qui viennent aux États-Unis", a déclaré Biden, ajoutant que les États-Unis prévoient d'expédier 200 millions de doses dans les 100 prochains jours, en plus des 280 millions de vaccins qu'ils ont déjà envoyés.

Quant aux personnes qui ont déjà été infectées par le virus, Biden a déclaré que son administration s'efforçait d'accroître "la disponibilité de nouveaux médicaments, notamment des traitements par anticorps monoclonaux", ainsi que des pilules antivirales, lorsque la Food and Drug Administration étatsunienne l'autorisera.