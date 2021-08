Israël et la Covid : le vaccin est-il plus mortel que la maladie ? (Conservative Woman)

Israël et la Covid : le médicament est-il plus mortel que la maladie ?

Article originel : Israel and Covid: Is the drug deadlier than the disease?

Par Neville Hodgkinson

Conservative Woman Note de SLT : l'auteur part du postulat que le virus du Sras-Cov-2 est génétiquement modifié, nous vous rappelons que nous prenons en compte sur notre site les 3 hypothèses quant à l'origine du virus.

Les neuf millions d'habitants d'ISRAËL et les 34 000 de Gibraltar comptent parmi les plus vaccinés au monde, presque exclusivement grâce à l'injection d'ARNm de Pfizer. Mais après une baisse des cas, les deux communautés voient à nouveau une augmentation rapide des infections.

Les sacrifices consentis pour la vie et la liberté commencent à sembler moins valables - un fait que les législateurs français semblent avoir négligé cette semaine en exigeant des passeports de vaccination contre la Covid pour un large éventail d'activités de la vie normale. Les gouvernements et les commentateurs des médias du monde entier ont fait l'éloge des Israéliens et des Gibraltariens qui ont fait de leur mieux pour soutenir les scientifiques et les politiciens qui tentent de minimiser les dommages causés par le SRAS-COV-2, le virus génétiquement modifié (voir ici et ici et ici) identifié pour la première fois à Wuhan, en Chine. On a accordé moins d'attention au fait que Gibraltar a subi le taux de mortalité le plus élevé du monde pour le Covid, proportionnellement à sa petite population, au cours des trois premières semaines de la mise en place d'un vaccin qui a commencé le 10 janvier de cette année. Malgré l'opportunité d'une enquête ciblée qui aurait pu faire la lumière sur la sécurité du vaccin, les régulateurs n'ont pas examiné les allégations selon lesquelles le vaccin lui-même, chez les personnes fragiles et âgées qui l'ont reçu en premier, a contribué à cette perte tragique de vie, la pire chez les Gibraltariens depuis plus de 100 ans.

Plus de 78 000 doses ont été administrées, touchant près de 100 % de la population, ainsi que certains touristes et travailleurs de passage. Les habitants ont accepté les promesses selon lesquelles la piqûre empêcherait un renouvellement des confinements subis l'année dernière, qui ont été extrêmement dommageables sur le plan social et économique. Mais aujourd'hui, Gibraltar connaît une recrudescence des cas d'infection. Plus de 700 personnes sont en auto-isolement, et il y a plus de 260 cas actifs de la Covid, bien que seulement sept d'entre eux soient traités à l'hôpital. Dans le monde entier, les autorités de réglementation ont minimisé les décès et les blessures associés aux vaccins contre la Covid, insistant sur le fait que la protection qu'ils offrent contre la maladie est la meilleure façon de sortir de la crise. En Israël, cependant, le ministère de la santé a indiqué que 2 260 nouvelles infections avaient été diagnostiquées au cours de la seule journée de mardi, un niveau jamais atteint depuis la mi-mars. Dans tout le pays, on compte désormais 14 365 cas confirmés, ce que le journal israélien Arutz Sheva a qualifié de "montée en flèche". Parmi eux, 258 sont hospitalisés, 153 dans un état grave et 35 dans un état critique.

Il n'a pas été révélé combien de ces cas avaient reçu le vaccin. Plus de cinq millions d'Israéliens ont reçu les deux doses, mais l'"hésitation à se faire vacciner" s'est accrue, à mesure que les informations sur les dangers apparents se sont répandues, et le taux de vaccination complète s'est ralenti. Une étude de l'Université hébraïque de Jérusalem, rapportée cette semaine par le Times of Israel, indique toutefois une baisse de l'efficacité du vaccin Pfizer au fil du temps, les personnes vaccinées en janvier n'ayant plus qu'une protection de 16 % contre l'infection. Comme les personnes âgées, qui réagissent moins bien au vaccin, ont été parmi les premières à recevoir le vaccin, il est peu probable que cet échec soit aussi important dans l'ensemble de la population.

Néanmoins, le phénomène des infections dites "révolutionnaires" suscite une inquiétude croissante dans la communauté scientifique. Le gouvernement israélien a reconnu les dommages causés par les confinements et, pour tenter de freiner la résurgence des infections, il se concentre sur le port de masques, la mise en quarantaine sociale et le rétablissement d'un passeport vaccinal pour les événements réunissant plus de 100 personnes dans des lieux fermés. Il a également annoncé la poursuite du programme de vaccination, et les responsables du ministère de la santé se sont réunis mercredi pour décider si une troisième dose de rappel devait être administrée à toutes les personnes âgées. Israël a créé un précédent mondial en administrant une troisième dose il y a deux semaines aux personnes dont le système immunitaire est gravement compromis. Si le monde s'engage sur la voie des injections régulières de vaccin anti-Covid, comme pour le vaccin contre la grippe (largement inefficace), ce sera une excellente nouvelle pour les actionnaires de Pfizer, mais pas pour ceux qui souffrent des blessures et des décès causés par le vaccin. Près de 6 500 décès ont été attribués au Covid en Israël, mais une étude a affirmé qu'il y avait eu des augmentations " d'ordres de grandeur " des taux de mortalité pendant une campagne de vaccination massive débutant à la mi-décembre. Au cours des deux mois précédant la mi-février, 2 337 décès sont survenus, ce qui a conduit les auteurs de l'étude à conclure que "les vaccinations ont causé plus de décès que le coronavirus n'en aurait causé au cours de la même période".

Le Comité du peuple israélien, une équipe de médecins, d'avocats et de scientifiques de diverses disciplines préoccupés par l'impact de la campagne de vaccination et des restrictions des droits civils sur "le bien-être de notre peuple et le destin de notre pays", a annoncé une enquête sur ce qu'il appelle "des soupçons de criminalité gouvernementale et institutionnelle" pendant la crise. Elle affirme que l'État a "systématiquement fermé tous les systèmes de surveillance et de suivi" destinés à identifier les effets indésirables des vaccins, malgré la nature expérimentale du produit. Il en résulte "un flot sans précédent de milliers de rapports d'événements indésirables graves après la vaccination sur les médias sociaux, qui semblent être le seul forum permettant encore aux gens de partager leurs expériences".

L'écart entre cette réalité et les informations publiées par le ministère israélien de la santé et les médias est "inconcevablement grand", selon le comité, ce qui fait craindre "une dangereuse tromperie non seulement des citoyens israéliens, mais aussi des citoyens du monde entier, qui considèrent Israël comme le laboratoire de recherche du vaccin contre le coronavirus de Pfizer". Une telle tromperie, qu'elle soit négligente ou préméditée, pourrait créer des cycles de dommages supplémentaires pour les humains du monde entier.

Nous souhaitons dire au gouvernement israélien et aux gouvernements du monde entier : Le manque de transparence tue les gens. La tromperie et la dissimulation conduisent au handicap et à la perte de vies. Supprimez toute confidentialité, créez des mécanismes de notification transparents et contrôlés ; ce n'est qu'alors que l'on pourra sauver des vies et éviter d'autres dommages causés par l'outil même qui est censé préserver la santé. S'agit-il d'un cas où le médicament est plus mortel que la maladie ? Ou est-il tout aussi, voire moins, mortel ? Nous ne pourrons parvenir à une véritable conclusion que si des données complètes sont révélées en temps réel et si la presse, censée être libre et gardienne de la démocratie, reste sur ses gardes et tire la sonnette d'alarme lorsque cela est nécessaire. Et c'est effectivement très nécessaire". Entre-temps, Pfizer a demandé aux autorités de réglementation étatsuniennes l'approbation complète de son vaccin, affirmant que les données de la société "confirment l'efficacité et le profil de sécurité favorables de notre vaccin".