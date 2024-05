Israël informe les États-Unis sur le plan de nettoyage ethnique de Rafah (Common Dreams)

Israël informe les États-Unis sur le plan de nettoyage ethnique de Rafah

Article originel : Israel Briefs US on Plan for 'Ethnic Cleansing' of Rafah

Common Dreams, 3.05.24 « Une invasion militaire à Rafah serait CATASTROPHIQUE... Il ne peut plus y avoir d’évacuations.Il n’y a plus d’endroit sûr où aller", a déclaré Oxfam, appelant à un cessez-le-feu immédiat.

Les responsables israéliens ont dit à l’administration Biden et aux organisations humanitaires comment ils prévoient de commencer à expulser de force les Gazaouis de Rafah avant une invasion terrestre probable - une décision que les critiques ont comparée au nettoyage ethnique des Arabes de la Palestine lors de l’établissement du état moderne d’Israël.

Politico a annoncé vendredi que les responsables des Forces de défense israéliennes (Tsahal) ont informé le gouvernement étatsunien et les agences d’aide qu’un plan est en place pour expulser les Palestiniens de Rafah, où environ 1,2 million de réfugiés déplacés de force d’autres parties de Gaza se trouvent précairement à côté d’environ 280000 résidents locaux dans la ville la plus au sud de la bande de Gaza. Selon un responsable étatsunien anonyme et deux autres personnes familières avec le plan, Israël "déplacerait les gens de Rafah, le principal centre humanitaire de l’enclave, à al-Mawasi, une petite bande de terre sur la côte sud de Gaza." Politico a également obtenu une copie d’une carte contenant certains détails du plan.

Le Journal de Wall Street a déclaré vendredi qu’Israël a donné au Hamas jusqu’à la semaine prochaine pour se soumettre à une proposition de cessez-le-feu ou faire face à une invasion de Rafah. "Une telle invasion pourrait conduire à des massacres horribles et à des scénarios d’une deuxième Nakba", a récemment déclaré le Centre palestinien des droits de l’homme basé à Gaza. « Après 200 jours d’actes génocidaires horribles à Gaza, les véritables objectifs de l’attaque sont la poursuite de la Nakba, qui dure depuis 76 ans, et l’éradication et la destruction génocidaire du peuple palestinien à Gaza. Israël prépare le terrain pour réaliser son plan colonial de colonisation de Gaza. » Les défenseurs des droits humains ont averti qu’Israël pourrait en fin de compte chercher à nettoyer ethniquement le plus de Palestiniens possible de Gaza.

La situation à Rafah est déjà désastreuse. L’eau et d’autres produits de première nécessité manquent cruellement. Selon James Elder, le porte-parole mondial du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), il y a environ un wc pour 850 personnes à Rafah et une douche pour 3500 personnes. Vendredi, Jens Laerke, un porte-parole du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, a déclaré aux journalistes à Genève qu’une invasion terrestre israélienne de Rafah mettrait des centaines de milliers de Palestiniens "en danger de mort imminente." "Toute opération terrestre signifierait plus de souffrances et de morts", a déclaré Laerke, mettant en garde contre "un massacre de civils, mais aussi un coup incroyable à l’opération humanitaire dans toute la bande, car elle est principalement gérée à partir de Rafah." Selon un rapport publié mercredi par le Programme de développement de l’ONU et la Commission économique de l’ONU pour l’Asie occidentale, environ 5 % des habitants de Gaza ont été tués, mutilés ou portés disparus par l’attaque génocidaire d’Israël contre Gaza. Cela représente plus de 120 000 personnes, dont la grande majorité sont des civils innocents, selon les responsables palestiniens et les groupes internationaux de défense des droits de la personne.