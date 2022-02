Israël : L'exemple mondial de la réponse à la pandémie, indique aujourd'hui des résultats discutables "avec une hausse quasi-record" de la mortalité (TrialSite News)

Israël : L'exemple mondial de la réponse à la pandémie, indique aujourd'hui des résultats discutables Article originel : Israel: World’s Exemplar For Pandemic Response, Now Indicates Questionable Results TrialSite News, 11.02.22

Israël est sans doute la nation la plus étudiée de la pandémie, et les signaux de données qui émergent maintenant sont extrêmement inquiétants. Outre ses taux de triple et quadruple vaccinations très élevés, Israël a été l'environnement le plus riche en données de cette pandémie, avec une population relativement petite et dense, un système de santé sophistiqué et, surtout, une infrastructure de recherche médicale de classe mondiale qui regorge de chercheurs et de scientifiques hautement qualifiés.



Le pays a également été un point de convergence des instituts de recherche de pointe et des centres médicaux universitaires des États-Unis. Les choix politiques d'Israël et les résultats de ses recherches ont des répercussions dans le reste du monde.

C'est en Israël, par exemple, que les chercheurs ont observé le déclin des vaccins Pfizer-BioNTech et Moderna à base d'ARNm en raison de variants plus virulents et transmissibles du SRAS-CoV-2, notamment les variants delta et omicron.

Israël a également été le premier pays à mettre en œuvre une troisième injection de rappel, et plusieurs mois plus tard, une quatrième injection de rappel (et, de manière controversée, certains responsables de la santé de haut niveau ont même évoqué une cinquième injection de rappel).



La pandémie a commencé dans cette nation de la Méditerranée orientale en avril 2020 et le processus de vaccination a débuté le 19 décembre 2020.

Sur la base des données du ministère de la Santé, TrialSite a indiqué que la vaccination a permis de réduire les infections graves et la mortalité, mais n'a pas arrêté la transmission virale, contrairement aux premières déclarations.

La troisième vague de rappels a débuté en août 2021, au moment de la plus forte poussée de COVID-19 due au delta, et début octobre, un peu moins de 40 % de la population avait reçu un troisième rappel, principalement des personnes âgées jugées à risque et immunodéprimées.

Le nombre de cas a momentanément diminué, mais il est remonté en flèche selon un modèle de distribution, cette fois avec un variant omicron hautement transmissible. Tous les records d'infection ont été battus, et le nombre de décès a augmenté.

Pendant ce temps, cette nouvelle cruciale n'a guère été couverte par les médias étatsuniens pro-vaccins. Peu de gens se sont interrogés, sur la base des données alarmantes provenant de la population israélienne hautement vaccinée : la grande expérience de vaccination contre la COVID-19 en Israël a-t-elle échoué ?