Israël, le grand mensonge (Scheer Post)

De la fumée s'élève après des frappes aériennes israéliennes sur un bâtiment dans la ville de Gaza, jeudi 13 mai 2021. Les Palestiniens fatigués marquent sombrement la fin du mois sacré musulman du Ramadan, alors que le Hamas et Israël s'échangent davantage de roquettes et de frappes aériennes et que la violence judéo-arabe fait rage en Israël. [AP Photo/Hatem Moussa]

Presque tous les mots et expressions utilisés par les démocrates, les républicains et les têtes parlantes des médias pour décrire les troubles à l'intérieur d'Israël et l'assaut israélien le plus lourd contre les Palestiniens depuis les attaques de 2014 sur Gaza, qui ont duré 51 jours et tué plus de 2 200 Palestiniens, dont 551 enfants, sont un mensonge. Israël, en employant sa machine militaire contre une population occupée qui ne dispose pas d'unités mécanisées, d'une force aérienne, d'une marine, de missiles, d'artillerie lourde et de moyens de commandement, sans parler de l'engagement des États-Unis à fournir une aide à la défense de 38 milliards de dollars à Israël au cours de la prochaine décennie, n'exerce pas "le droit de se défendre." C'est perpétrer un meurtre de masse. C'est un crime de guerre.

Israël a clairement fait savoir qu'il était prêt à détruire et à tuer de manière aussi gratuite aujourd'hui qu'en 2014. Le ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, qui était chef d'état-major lors de l'assaut meurtrier contre Gaza en 2014, a juré que si le Hamas "ne met pas fin à la violence, la frappe de 2021 sera plus dure et plus douloureuse que celle de 2014." Les attaques actuelles ont déjà visé plusieurs tours résidentielles, dont des bâtiments qui abritaient plus d'une douzaine d'agences de presse locales et internationales, des bâtiments gouvernementaux, des routes, des installations publiques, des terres agricoles, deux écoles et une mosquée.



J'ai passé sept ans au Moyen-Orient en tant que correspondant, dont quatre en tant que chef du bureau du Moyen-Orient du New York Times. Je suis arabophone. J'ai vécu pendant des semaines à Gaza, la plus grande prison à ciel ouvert du monde, où plus de deux millions de Palestiniens sont au bord de la famine, luttent pour trouver de l'eau potable et subissent la terreur constante d'Israël. J'ai été à Gaza lorsqu'elle était pilonnée par l'artillerie et les frappes aériennes israéliennes. J'ai vu des mères et des pères, pleurant de chagrin, bercer les corps ensanglantés de leurs fils et de leurs filles. Je connais les crimes de l'occupation - les pénuries alimentaires causées par le blocus israélien, la surpopulation étouffante, l'eau contaminée, l'absence de services de santé, les pannes d'électricité quasi constantes dues au ciblage israélien des centrales électriques, la pauvreté paralysante, le chômage endémique, la peur et le désespoir. J'ai été témoin du carnage.

J'ai également écouté depuis Gaza les mensonges émanant de Jérusalem et de Washington. L'utilisation aveugle par Israël d'armes modernes et industrielles pour tuer des milliers d'innocents, en blesser des milliers d'autres et faire des dizaines de milliers de familles sans abri n'est pas une guerre : C'est de la terreur parrainée par l'État. Et, si je m'oppose aux tirs aveugles de roquettes par les Palestiniens sur Israël, comme je m'oppose aux attentats-suicides, les considérant également comme des crimes de guerre, je suis parfaitement conscient d'une énorme disparité entre la violence industrielle exercée par Israël contre des Palestiniens innocents et les actes de violence minimes que peuvent commettre des groupes tels que le Hamas.

La fausse équivalence entre la violence israélienne et palestinienne a trouvé un écho pendant la guerre que j'ai couverte en Bosnie. Ceux d'entre nous qui se trouvaient dans la ville assiégée de Sarajevo étaient pilonnés quotidiennement par des centaines d'obus lourds et de roquettes provenant des Serbes environnants. Nous étions la cible de tirs de sniper. La ville comptait chaque jour quelques dizaines de morts et de blessés. Les forces gouvernementales à l'intérieur de la ville ont riposté avec des mortiers légers et des armes légères. Les partisans des Serbes se sont emparés de toutes les pertes causées par les forces gouvernementales bosniaques pour jouer le même sale jeu, bien que plus de 90 % des tueries en Bosnie aient été le fait des Serbes, comme c'est également le cas pour Israël.