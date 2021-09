Israël : le taux d'infection le plus élevé au monde (SPR)

Israël signale le taux d'infection à coronavirus le plus élevé au monde, montrant que ni les mandats de vaccins ni les « passeports de vaccins » ne sont des moyens appropriés pour limiter ou mettre fin à la pandémie.

Israël a été un pionnier mondial dans les vaccinations de masse contre le covid ainsi que dans l'introduction du très controversé « passeport pour les vaccins » (Green Pass). Néanmoins, depuis fin août 2021, Israël a signalé le taux d'infection à coronavirus le plus élevé au monde (voir le graphique ci-dessus).

Le cas israélien montre clairement que ni les mandats de vaccination contre le covid ni les « passeports vaccins » ne sont des moyens appropriés pour limiter ou mettre fin à la pandémie. En effet, les vaccins contre le covid sont incapables de réduire les infections et la transmission des coronavirus , et ils perdent une grande partie de leur efficacité même contre les maladies graves en quelques mois , un fait médical déjà connu des vaccins contre la grippe.

Il convient de noter que même en Israël, les vaccins contre le covid continuent d'offrir une protection limitée ( jusqu'à 50% ) contre l'hospitalisation et les maladies graves. Néanmoins, les citoyens israéliens doublement vaccinés compteront à nouveau comme « non vaccinés » et auront besoin d' une troisième dose . Il se pourrait bien, cependant, que les « injections de rappel » aient encore augmenté les récentes infections à coronavirus (« pic post-vaccination »).

Du côté positif, les données israéliennes confirment que l'immunité naturelle, acquise lors d'une infection antérieure, est beaucoup plus forte et durable - offrant une protection jusqu'à 27 fois supérieure à la vaccination - ouvrant ainsi une perspective réaliste pour mettre fin à la pandémie. Selon les pays, entre 5% et 75% de la population a déjà acquis une immunité naturelle.

En outre, Israël a été le premier pays à confirmer le profil de sécurité plutôt troublant des vaccins contre le covid, signalant une « vague trouble de crises cardiaques » et une augmentation de la mortalité toutes causes confondues – même chez les jeunes – déjà en mars et avril 2021. À l'heure actuelle, les événements indésirables graves et mortels cardiovasculaires et neurologiques du vaccin contre le covid ont été bien documentés ( voir l'aperçu mis à jour ). À l'échelle mondiale, les vaccins contre le covid ont peut-être déjà tué ou gravement blessé plus de 100 000 personnes.

Face à l'échec flagrant des « passeports vaccins », plusieurs pays ont déjà dû les retirer. En Espagne , la plus haute juridiction a arrêté leur utilisation , les qualifiant d'« inefficaces et inconstitutionnelles » ; au Danemark , le gouvernement a subi des pressions pour les supprimer ; en Suisse , le vote sera obligatoire en novembre ; dans certains États américains , ils ont déjà été interdits ; en Suède , la mortalité par covid est restée inférieure à la moyenne européenne sans aucune restriction majeure, de toute façon.

En revanche, les gouvernements de pays comme la France, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, le Canada et certains États américains (par exemple New York) n'ont pas encore abandonné leurs programmes de « passeport vaccin », les exigeant pour des événements culturels, des restaurants, des transports publics ou même achats . Au Pakistan, les personnes sans « certificat de vaccination » ne peuvent plus utiliser les autoroutes ni même les téléphones portables . Dans certains de ces endroits, les citoyens ont réagi par une désobéissance civile massive aux « passeports vaccinaux » et à d'autres restrictions.

Parallèlement, l' OMS a récemment publié un document , parrainé par la Fondation Gates et la Fondation Rockefeller, détaillant les spécifications techniques pour la mise en œuvre mondiale des « certificats de vaccins ». Les critiques soutiennent depuis longtemps que les « certificats de vaccin » pourraient bien être un premier pas vers l'introduction d'un système d'identification biométrique numérique mondial qui pourrait ensuite être étendu à un système de contrôle du « crédit social » à la chinoise dystopique (regardez une vidéo de NBC News à ce sujet ).