Israël prévoit une longue guerre et l’expulsion de la population de Gaza (MoA)

Israël prévoit une longue guerre et l’expulsion de la population de Gaza

Article originel : Israel Plans For Long War And The Expulsion Of People From Gaza

Moon of Alabama, 2.12.23

Il y a plusieurs nouveaux rapports sur la façon dont les sionistes veulent continuer leur folie meurtrière à Gaza (et au-delà).

Israel Planning for Gaza War To Last Over a Year - Antiwar ("Israël prévoit que la guerre de Gaza durera plus d’un an") Le Financial Times a rapporté avoir parlé avec des sources qui ont déclaré qu’Israël prévoit de faire la guerre à Gaza pendant plus d’un an. En un peu moins de deux mois, Israël a tué au moins 15000 personnes, endommagé 100000 bâtiments, déplacé 1,7 million de Palestiniens et détruit la plupart des installations médicales de Gaza. Vendredi, des sources de FT ont indiqué qu’Israël se préparait à un conflit en plusieurs phases à Gaza qui durera au moins un an. « La guerre sera très longue… Nous ne sommes pas encore à mi-chemin de nos objectifs », a déclaré une personne qui connaît bien les plans de guerre israéliens. Selon les sources, les objectifs d’Israël envisagent de « tuer les trois principaux dirigeants du Hamas - Yahya Sinwar, Mohammed Deif et Marwan Issa - tout en assurant une victoire militaire décisive contre les 24 bataillons et le réseau de tunnels souterrains du groupe et en détruisant sa capacité de gouverner à Gaza. » ... La première phase de la guerre, une campagne de bombardement intense et une invasion terrestre, devrait durer jusqu'en 2024. Selon une source, la première phase de la guerre est achevée à environ 40 %. "La ville de Gaza n'est pas encore terminée, ni totalement conquise. Elle a probablement été conquise à 40 %", a expliqué cette personne. "Pour l'ensemble du nord, il faudra probablement encore deux semaines à un mois. La deuxième phase sera une opération avec moins d'opérations militaires visant à stabiliser Gaza. Bien que les sources aient indiqué au FT que la deuxième phase devrait se poursuivre jusqu'à la fin de l'année 2024, les responsables israéliens affirment qu'ils ne peuvent pas prédire une fin ferme au conflit. Une longue guerre signifie qu'Israël perdra de plus en plus le soutien de la communauté internationale. Cette tendance se renforcera encore lorsqu'Israël commencera à tuer tous les "membres du Hamas" dans le monde. L'administration Biden prétend avoir fait pression sur Israël pour qu'il tue moins de personnes. Mais elle a fait ensuite volte-face eé a livre des armes de plus en plus massives.

U.S. Sends Israel 2,000-Pound Bunker Buster Bombs for Gaza War (archived) - WSJ ("Les États-Unis envoient à Israël des bombes de 900 kgs pour la guerre de Gaza (archivé) ") L'envoi massif d'armes, dont environ 15 000 bombes et 57 000 obus d'artillerie, a commencé peu après l'attaque du 7 octobre et s'est poursuivi ces derniers jours, ont indiqué les responsables. Les États-Unis n'ont jamais révélé le nombre total d'armes qu'ils ont envoyées à Israël, ni le transfert de 100 bombes BLU-109, des bombes de bunker de 900 kgs.

...

Parmi les munitions que les États-Unis ont transférées à Israël figurent plus de 5 000 bombes non guidées ou "muettes" Mk82, plus de 5 400 bombes à ogive de 2 000 livres Mk84, environ 1 000 bombes de petit diamètre GBU-39 et environ 3 000 JDAM, qui transforment les bombes non guidées en bombes guidées "intelligentes", selon une liste interne d'armes du gouvernement étatsunien décrite au Wall Street Journal par des responsables étatsuniens.

...

Les États-Unis ont également envoyé à Israël environ 57 000 obus d'artillerie de 155 mm - une munition clé que les États-Unis ont également fournie à l'Ukraine depuis l'invasion russe de 2022 - ainsi que des milliers d'autres obus d'artillerie et diverses armes légères.

...

Les Nations unies, les agences humanitaires et les pays arabes qui mènent des négociations entre les deux parties ont appelé à un cessez-le-feu permanent. L'administration Biden a rejeté les appels à un cessez-le-feu à long terme et a exprimé son soutien à la lutte menée par Israël pour déloger le Hamas du pouvoir à Gaza.

Le fait de larguer des "bunker busters" (qui ne peuvent pas détruire les véritables bunkers de commandement du Hamas) sur la bande de Gaza, densément peuplée, est un meurtre de masse. De plus, le faire en se basant sur des décisions erronées d'"intelligence artificielle" est stupide. Un journal hébreu affirme qu'il existe de nouveaux plans pour repousser les habitants de Gaza, mais que ces plans sont controversés, même au sein du cabinet de guerre.

The Prime Minister's Plan for Gaza Citizens: The Direction-Out ("Le plan du Premier ministre pour les citoyens de Gaza : direction-sortie") - Israel Hayom (traduction automatique légèrement modifiée)



Outre la question du contrôle de la bande de Gaza, on s'attend également à une controverse sur un plan formulé par Ron Dermer à la demande de Netanyahou, examinant les moyens de réduire au minimum la population de Gaza - Pour le Premier ministre, il s'agit d'un objectif stratégique, tandis que le plus haut responsable de la sécurité le considère comme un fantasme irréaliste.



La question du jour d'après est l'une des plus sensibles aujourd'hui, et elle n'est traitée dans aucun forum officiel, mais uniquement dans le cadre de consultations internes. S'il existe un point de désaccord important avec l'administration Biden sur la question de Gaza, c'est bien celui-là. D'autres éléments peuvent être manipulés. Apporter de l'aide humanitaire à la demande du président étatsunien, et même du carburant. Même la nouvelle exigence de ne pas nuire aux personnes déplacées dans le sud de la bande de Gaza lorsque les FDI commenceront à y opérer peut être satisfaite par une déclaration non contraignante selon laquelle "nous essaierons".



Mais faire entrer Abou Mazen à Gaza pour remplacer les forces de l'armée israélienne dans le territoire est une toute autre histoire. Benny Gantz et Gadi Eizenkot l'auraient fait avec plaisir. Benjamin Netanyahu et Yoav Galant le seraient moins. Le point commun est qu'ils envoient tous le message qu'Israël n'a pas l'intention de contrôler le territoire lui-même d'un point de vue civil. M. Galant le dit très sérieusement. Quant à Netanyahu, je n'en suis pas sûr. Ses déclarations claires selon lesquelles une autorité soutenant le terrorisme, qui transfère des salaires à des terroristes et éduque ses enfants à l'incitation contre les Juifs, ne gouvernera pas Gaza, ne permettront pas au gang de Ramallah d'entrer dans la bande de Gaza. Il n'y a pas d'autre solution. Par conséquent, les FDI continueront à contrôler Gaza, sur le plan militaire et civil, au moins dans un avenir prévisible.



Ce plan est suivi d'un autre. La plupart des ministres ne le connaissent pas. Les ministres de la guerre ne le savent pas non plus. Il n'a pas été discuté dans ces forums en raison de son effet explosif évident : la dilution de la population de Gaza au strict minimum. M. Biden y est fermement opposé, tout comme l'ensemble de la communauté internationale. Galant, le chef d'état-major et le chef d'état-major de Tsahal affirment qu'une telle possibilité n'existe pas. Mais Netanyahou y voit un objectif stratégique. Il a même chargé son administrateur du cabinet de guerre, le ministre Ron Dermer, de rédiger un document d'état-major sur la question.



Il s'agit d'un plan qui contournera la résistance étatsunienne sans confrontation, la résistance résolue des Égyptiens sans commencer à tirer sur les réfugiés qui pénètrent sur leur territoire.



Les réfugiés dans les zones de guerre sont monnaie courante. Au cours de la dernière décennie, des dizaines de millions de réfugiés ont quitté des zones de guerre à travers le monde. De la Syrie à l'Ukraine. Tous avaient une adresse dans des pays qui ont accepté de les accueillir dans un geste humanitaire. Alors pourquoi Gaza devrait-elle être différente ?



Il ne s'agit pas d'un transfert, mais d'un relâchement de l'étouffement à l'intérieur des frontières de Gaza. Si les points de passage vers Israël restent scellés, il existe d'autres options. Rafah est l'une d'entre elles, malgré l'opposition farouche de l'Égypte. Cette transition a parfois été ouverte. Aujourd'hui, il existe également un passage souterrain entre Rafah, à Gaza, et le passage égyptien, aux dimensions d'une autoroute. La mer est également ouverte aux Gazaouis. Dans sa volonté, Israël ouvre le passage maritime et permet l'évasion massive vers les pays européens et africains.



Dans le contexte de l'émigration gazaouie, les écarts entre les membres du gouvernement sont considérables. Alors que Smotrich, Ben Gvir et un certain nombre de ministres du Likoud considèrent qu'il s'agit d'une nécessité, d'autres comme Galant, Gantz et Eisenkot considèrent qu'il s'agit d'une fantaisie irréaliste et d'un plan méprisable et immoral.

À chaque nouveau rapport quotidien sur le blocage de l'aide et l'augmentation du nombre de morts à Gaza, les électeurs étatsuniens sont de plus en plus nombreux à rejeter ces politiques brutales. En dehors d'Israël, rares sont ceux qui soutiennent de tels plans. La plupart des électeurs de Biden ne le feront pas. Si Joe Biden ne fait pas pression sur M. Netanyahou pour qu'il mette fin au massacre, il perdra très probablement les élections. Par conséquent, si Joe Biden veut vraiment avoir une autre présidence, il devra empêcher Netanyahou de poursuivre une longue guerre à Gaza et de pousser la population palestinienne à quitter la bande de Gaza. Netanyahou ne se soucie pas que Joe Biden reste en poste. Il peut très bien s'accommoder du fait que Donald Trump le remplace. La seule façon pour Biden d'arrêter Netanyahou est de le priver d'armes, de munitions et de soutien financier. Combien de temps lui faudra-t-il pour le faire ?