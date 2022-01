"Israël reconnaît aujourd'hui que la situation est hors de contrôle, que la propagation du virus ne peut plus être stoppée" et songerait à revenir à l'immunité naturelle avec levée des restrictions et pourrait même renoncer à la 4ème dose selon le Jt de France 2

Israël a transformé son pays en laboratoire des injections contre la Covid et a pris son peuple comme cobaye d'une vaccination de masse avec des produits expérimentaux à base de séquence génétique contre la Covid songerait à renoncer à la 4ème dose pour tous selon le Jt de France 2. En effet, selon un mini-reportage du Jt de 20h en date du 5.01.22, face à la multiplication des infections à la Covid et malgré une vaccination de masse avec la 3ème dose, Israël envisagerait de revenir à une immunité collective naturelle, de rouvrir les frontières et de laisse la vie reprendre face aux vagues de rhumes successives (nommée Covid) qui flambent dans le pays. La speakrine du Jt lance le sujet avec cette phrase : " L'épidémie repart aussi en Israël avec un nouveau record 12.000 cas en 24h, là-bas la 3ème dose de rappel est quasiment un vieux souvenir, on a commencé déjà à injecter une 4ème dose pour contrer la vague Omicron..."



Le reportage est intitulé "La quatrième dose à petit pas" et commence en ses termes :

"Pour la première fois, de Tel Aviv à Jerusalem, Israël est pris d'un doute sur une dose de vaccin..."

Un scientifique israélien pro-vaccin, Cyril Cohen (Directeur du laboratoire d'immunothérapie et membre du comité Covid au ministère de la santé) est interviewé et déclare : "Vous savez, on injecte pas du jus d'orange, c'est un vaccin. Et donc ce qu'il faut prendre en compte c'est que si aujourd'hui on n'a pas suffisamment de recul et de preuve qu'il y a une nécessité à ce vaccin et de l'autre côté une inoccuité à ce vaccin, je crois qu'il faudrait attendre un peu...".



Et la voix-off de conclure : "La 4ème dose est un enjeu ici car Israël reconnaît aujourd'hui que la situation est hors de contrôle, que la propagation du virus ne peut plus être stoppée. Les autorités sont même prêtes à lever les restrictions, à rouvrir les frontières et attendre si ce n'est une immunité en tous les cas une forme de protection collective".



La stratégie de gestion sanitaire d'Israël s^'orienterait-elle sur celle évoquée par l'un des inventeurs du vaccin à ARNm à savoir que "Omicron est tellement infectieux et peu pathogène qu'il est l'équivalent d'une vaccination mondiale gratuite à virus atténué"- A suivre...