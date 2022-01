Ivermectine en traitement préventif : une revue scientifique internationale confirme une efficacité de 68% (TrialSite News)

Ivermectine en préventive : une revue scientifique internationale confirme une efficacité de 68% dans l'étude SUS

Article originel : Preventive Ivermectin: international scientific review confirms 68% efficacy in SUS study

Par Filipe Rafaeli

TrialSite News, 20.01.22

Note de SLT : Il ne reste plus qu'à effectuer une étude en double aveugle randomisée pour valider tout cela avec des données accessibles au public contrairement à de nombreuses études sur les traitements anti-Covid publiées ou soutenues par Big Pharma.

Le Dr Flávio Cadegiani, l'un des auteurs de l'étude, présentant un article en préimpression lors du Congrès mondial - Conseil mondial de la santé - Médecins pour la vie, qui s'est tenu à Brasilia en décembre.

Au cours du week-end, après examen des données par trois groupes indépendants de scientifiques, l'efficacité de 68 % de l'ivermectine préventive contre les décès causés par la COVID-19 a été confirmée. Les résultats définitifs de l'étude ont été publiés dans la prestigieuse revue scientifique Cureus, basée à San Francisco, aux États-Unis, et ayant une succursale à Munich, en Allemagne. Cureus a deux rédacteurs en chef estimés dans la communauté scientifique : le Dr John Adler Jr, professeur de neurochirurgie et de radio-oncologie (émérite) à l'université de Stanford en Californie, et le Dr Alexander Muacevic, directeur médical du Centre européen de radiochirurgie à Munich, en Allemagne, et professeur aux hôpitaux de l'université de Munich.

La recherche médicale a eu lieu à Itajaí, une ville portuaire de Santa Catarina, dans la région sud du Brésil, entre juillet et décembre 2020. La scientifique principale de l'étude est la médecin brésilien Lucy Kerr. D'autres scientifiques importants ont collaboré à l'article scientifique et ont cosigné la recherche. Il s'agit notamment de Jennifer Hibberd, de l'université de Toronto (Canada), de Fernando Baldi, professeur à l'université d'État de São Paulo (UNESP), du Dr Pierre Kory, professeur de médecine nord-américain et l'un des principaux experts mondiaux en soins intensifs, parmi d'autres.

La plus grande étude sur l'ivermectine au monde n'a pu être réalisée que grâce à l'excellence du SUS.

UBS - Basic Health Unit Promonar était l'un des nombreux points de santé utilisés pour distribuer l'ivermectine, enregistrer les données sur les comorbidités, les maladies antérieures, effectuer les tests COVID et servir la population d'Itajaí pendant l'étude. Photo : Google Street View.

L'étude n'a été possible que grâce à l'excellence du système de santé publique brésilien. "Les fonctions du système national de santé (SUS) en tant que soutien complet des soins de santé à l'ensemble de la population ont permis à la ville d'établir un programme de population sans restriction", expliquent les scientifiques dans l'étude. Seules les personnes âgées de plus de 18 ans ont participé. "Les enfants étaient exclus. Et aussi les personnes qui avaient déjà eu la COVID auparavant", a expliqué Lucy Kerr. Ainsi, sur les 223 128 citoyens d'Itajaí pris en compte pour l'étude, 159 561 personnes au total ont été incluses dans l'analyse : 113 845 (71,3%) utilisateurs d'ivermectine et 45 716 (28,7%) non-utilisateurs. Le médicament a été offert par le gouvernement municipal à tous les citoyens et seuls les résidents qui le souhaitaient ont participé. "Les préférences des patients et leur autonomie médicale ont été préservées", ont expliqué les scientifiques. Les professionnels du SUS d'Itajaí ont suivi et enregistré les données des patients qui ont pris de l'ivermectine et de ceux qui n'en ont pas pris. "Toute la ville disposait d'un enregistrement numérique au SUS et celui-ci était mis à jour avec les nouvelles consultations au fur et à mesure que les gens allaient chercher leurs médicaments", a expliqué Kerr. La scientifique fait l'éloge des professionnels de santé d'Itajai. "Ils ont tous collaboré de manière très, très importante", a déclaré la Dre Lucy. "Ce n'était pas seulement des données si elles le prenaient ou non. C'était aussi la connaissance des comorbidités et des maladies antérieures de tous les gens. S'ils avaient de l'asthme, du diabète, un cancer." "Je ne sais pas si cela serait possible dans d'autres pays, puisque le Brésil, à travers le SUS, est l'un des pays les plus numérisés, et avec des données précises, dans le système de santé", a déclaré le Dr Flavio Cadegiani, l'un des scientifiques impliqués dans l'analyse des données.

Résultat : 44 % de réduction des risques de contracter la COVID-19, selon l'étude.

L'étude a été publiée dans la revue Cureus (lien).

Parmi tous les citoyens âgés de plus de 18 ans sans antécédents de COVID, 113 845 se sont portés volontaires pour prendre de l'Ivermectin toutes les deux semaines. Parmi ceux qui ne se sont pas portés volontaires, il y avait 45 716 personnes. Au cours des six mois suivants, parmi les personnes prenant de l'ivermectine, 3,7% ont été infectées par le virus. Parmi les non-utilisateurs, 6,6 %. Il y a donc eu une réduction de 44% du risque d'être infecté par le Sras-Cov-2, le virus qui cause la COVID-19.

Une fois infecté, réduction de 56% du risque d'être hospitalisé. Parmi les 113 845 personnes qui ont pris de l'ivermectine, 4 197 ont eu la Covid. Parmi les 45 716 qui n'en ont pas pris, 3 034 ont eu la Covid. Dans l'étude, à partir de ce point, il y avait une technique statistique avancée appelée Propensity Score Matching, où deux groupes étaient équilibrés pour être similaires en ce qui concerne l'âge et les facteurs de risque, tels que les maladies antérieures et le sexe. Ainsi, 3 034 citoyens utilisant l'ivermectine ont été appariés et comparés à 3 034 non-utilisateurs. Le taux d'hospitalisation parmi les utilisateurs du médicament préventif était de 1,6 %. Chez les non-utilisateurs, il était de 3,3 %. Par conséquent, l'ivermectine a réduit de 56 % le nombre d'hospitalisations.

Une réduction de 68% de la mortalité chez les utilisateurs d'ivermectine Parmi les 3 034 personnes atteintes de COVID et n'utilisant pas l'ivermectine à titre préventif, 79 personnes (2,6%) sont décédées. Parmi les 3 034 personnes du groupe témoin, utilisateurs d'ivermectine, 25 personnes (0,8 %) sont décédées. Il y a donc eu une réduction de 68 % de la mortalité. "Il n'y a pas eu de traitement précoce mis en place par la municipalité, donc il n'y a pas eu d'interférence dans l'étude concernant l'hospitalisation et le décès. C'est juste l'effet de la prophylaxie. Avec un traitement après l'infection, les chiffres ont tendance à s'améliorer", explique le Dr Flavio Cadegiani. "La technique statistique utilisée, le PSM, nous permet d'affirmer que l'étude a une puissance proche d'un essai clinique randomisé", ajoute-t-il.

Comment s'est déroulée l'évaluation par les pairs L'examen par les pairs, qui consiste à ce que d'autres scientifiques examinent et attestent de la qualité scientifique des articles, est un processus scientifique essentiel. Dans le cas de cette étude, trois groupes indépendants ont eu accès à toutes les données et au manuscrit. Par la suite, ils ont contacté les auteurs de manière anonyme via le système de communication du journal Cureus. Chaque groupe de réviseurs a été classé par une lettre de l'alphabet grec : Alpha, Beta et Gamma. "En plus de l'examen par les pairs, l'étude passe par trois étapes rédactionnelles. Et les trois doivent accepter le travail. Dans notre cas, en raison de la pertinence de l'étude, nous n'avons même pas eu l'occasion de nommer des réviseurs. Tous étaient totalement indépendants", explique le Dr Flavio Cadegiani.

Des données transparentes et disponibles pour la communauté scientifique

Photo aérienne d'Itajaí. Photo par Eduardo Marquetti, sous licence Creative Commons, publiée dans Wikipedia. "L'état de santé a été évalué et les données ont été saisies prospectivement pendant toute la durée du programme, dans un système entièrement numérisé fourni par le système national de santé (SUS)", indiquent les scientifiques dans l'étude. "Comme le système existait avant la pandémie, un nombre important de la population était déjà enregistré avec ses informations de santé, y compris les maladies passées et actuelles, l'utilisation de médicaments et d'autres caractéristiques", ont-ils ajouté. Bientôt, dans environ deux semaines, dans un souci de transparence totale avec la communauté nationale et internationale, les données brutes extraites du système SUS d'Itajaí, contenant toutes les caractéristiques des résidents, en préservant leur identité, seront mises à disposition. Les données seront accessibles au public sur une plateforme. L'adresse électronique sera annoncée sur le blog de la revue Cureus. "Contrairement aux études sur les vaccins et les médicaments brevetés, il s'agit d'une opportunité unique dans la pandémie où les scientifiques du monde entier pourront analyser les données. À notre connaissance, c'est sans précédent pour une étude de ce niveau et de cette importance concernant la Covid-19", a déclaré Cadegiani. Cette décision a été prise par l'équipe qui a produit l'étude. Elle intervient au moment même où un éditorial du BMJ (British Medical Journal), l'une des revues médicales les plus respectées au monde, publié hier, demande que toutes les données brutes sur les vaccins et les nouveaux traitements du COVID soient rendues publiques. [Note de SLT: Traduction de l'article en français du BMJ, cliquer ici]

Les données officielles du bulletin épidémiologique confirment la baisse de la mortalité dans tout Itajaí Sur les plus de 220 000 habitants d'Itajaí, seuls un peu plus de 114 000 se sont portés volontaires pour utiliser l'ivermectine toutes les deux semaines. Malgré cela, l'impact sur l'ensemble de la ville a été très important, comparé aux autres villes de l'État.

L'un des tableaux de résultats de l'étude montre une chute spectaculaire de la mortalité avant et pendant l'étude, même si une grande partie n'a pas utilisé le médicament. Les décès sont passés de 3,5 % des personnes infectées à 1,4 %. "La confirmation la plus élémentaire de ces résultats est de procéder à une analyse de tous les bulletins épidémiologiques de l'État de Santa Catarina. La différence entre les hospitalisations et la mortalité, avant et pendant le programme d'ivermectine, est frappante. Tout le monde peut vérifier cela à tout moment avec les chiffres officiels", déclare Cadegiani.

Doses utilisées L'ivermectine était proposée en doses bihebdomadaires de 0,2 mg par kg et par jour pendant deux jours. En d'autres termes, une personne pesant entre 60 et 90 kg recevait 3 comprimés d'ivermectine par jour toutes les deux semaines pendant deux jours consécutifs. Si le poids était supérieur à 90 kg, 4 comprimés par jour pendant deux jours consécutifs étaient proposés. "Je pense que les résultats pourraient être encore meilleurs si l'utilisation était hebdomadaire, dans la même quantité, tout en maintenant le même niveau de sécurité incontestable", a expliqué Cadegiani.

Autres utilisations possibles de l'ivermectine En plus de n'avoir identifié aucun effet secondaire pertinent lié à l'utilisation de l'ivermectine dans l'ensemble de la ville, les scientifiques ont écrit sur les données prometteuses trouvées : "L'utilisation prophylactique de l'ivermectine peut être particulièrement efficace chez les sujets âgés. En outre, l'ivermectine semble réduire le risque excédentaire d'hypertension, de DT2 et d'autres maladies", ont-ils écrit dans l'étude. Le Dr Flavio Cadegiani, l'un des auteurs, est enthousiasmé par la possibilité d'autres utilisations du médicament en dehors de la COVID-19. "Les données préliminaires nous ont surpris. Il a été utile pour les problèmes hépatiques, rénaux et inflammatoires. En d'autres termes, l'ivermectine peut aider à réduire les graisses dans le foie, les problèmes rénaux, prévenir les maladies inflammatoires et avoir d'autres avantages métaboliques potentiels. Elle pourrait contribuer à contrôler le cholestérol et le diabète", ajoute-t-il. "Ce serait un crime de ne pas l'étudier pour ces maladies", s'exclame-t-il.

La presse a attaqué l'action, mais elle a été bien accueillie par les citoyens. L'action prophylactique de l'ivermectine contre la COVID a été proposée par le Dr Volnei Morastoni, médecin et maire de la ville d'Itajaí. Peu après, il a fait l'objet d'attaques. Parmi les diverses agressions de l'époque, le Dr Volnei a été traité de "sorcier" par un journal local, le NCS total. Dans le journal O Estado de S. Paulo, l'un des plus importants du pays, la biologiste Natália Pasternak a écrit un article avec le titre suivant : "Analyse : le cas d'Itajaí montre comment la lutte contre la pandémie est marquée par le négationnisme scientifique". "Le maire d'Itajaí semble construire des politiques de santé publique basées sur les modes des réseaux sociaux et les théories du complot", a-t-elle déclaré dans l'article. Sur son compte twitter, elle qualifiait l'action menée aujourd'hui d'efficace de "folie d'Itajaí". Cependant, même à cette époque, la population se méfiait déjà de l'agressivité excessive de la presse. Le résultat positif a été ressenti par la population pendant l'action, et elle a donné sa réponse dans les urnes. En octobre 2020, Marastoni a été réélu maire de la ville pour un nouveau mandat de quatre ans. Jusqu'à présent, quatre jours après l'examen international confirmant que des vies ont été sauvées, le maire n'a pas reçu d'excuses pour les offenses subies. "Le négationnisme s'est attaqué exactement à la personne qui se présente comme un défenseur de la science. C'est un excellent exemple de la catastrophe qui se produit lorsque la science et les passions politiques se mélangent", a déclaré Cadegiani. "Combien de vies seraient ici aujourd'hui sans ces attaques dénuées de logique et d'arguments valables ?" s'interroge-t-il. "La vanité ne permettra jamais aux gens de faire marche arrière. Ce serait avouer qu'ils ont tué au nom d'une fausse science."

"Il est important de préciser que je ne croyais pas à l'efficacité de l'ivermectine comme moyen de prévention. Cela ne veut pas dire que j'étais contre son utilisation, parce qu'après tout, n'importe quel scientifique doté de la moindre humanité, sachant qu'il n'y avait pas d'alternatives théurapeutiques et que le médicament est plus sûr que n'importe quel médicament que nous utilisons pour les maux de tête, je ne l'étalerais ou le contre-indiquerais jamais dans une pandémie de personnes intubées", a déclaré Cadegiani. "Je me suis trompé dans mon pari d'inefficacité et je l'assume. C'est ça la science."

Les journalistes et les communicateurs scientifiques se sont trompés sur toute la ligne, même sur la spéculation selon laquelle l'ivermectine détendrait d'autres mesures... À l'époque, les journalistes et les communicateurs scientifiques ont parié que l'utilisation du médicament entraînerait le relâchement d'autres mesures pour contenir la pandémie. "Le récit selon lequel l'utilisation de thérapies préventives et de traitements précoces amènera les gens à relâcher leur prudence en restant éloignés socialement et physiquement pour permettre davantage d'infections liées au COVID-19 n'est pas soutenu ici", ont conclu les scientifiques dans l'étude. "Les données de cette étude démontrent que l'utilisation de l'ivermectine à titre préventif réduit significativement le taux d'infection et que les avantages l'emportent sur le risque accru spéculé de changements dans les comportements sociaux. Nous pouvons donc supposer que l'utilisation prophylactique de l'ivermectine pourrait jouer un rôle important dans la réduction de la charge pandémique", ont-ils ajouté.

D'autres études sur les mêmes données provenant d'Itajaí seront bientôt publiées. Cette étude visait à évaluer l'impact de l'ensemble du programme de prévention dans la ville pendant cinq mois. Cependant, de nombreux résidents qui ont commencé à prendre de l'ivermectine ont abandonné après un certain temps d'utilisation et n'ont pas terminé les cinq mois. Aujourd'hui, dans le cadre de la deuxième phase d'analyse des données recueillies par le SUS, les calculs d'efficacité sont effectués uniquement sur les résidents qui ont continué à utiliser le médicament pendant les cinq mois complets. "Au début, en regardant les données, ceux qui ont utilisé plus de 75% des doses ont eu zéro décès. C'est surprenant. Dommage que ce soit une minorité. Nous sommes en train de calculer les données pour les remettre aux examinateurs", a déclaré Cadegiani. "Au troisième mois, sur les plus de 100 000 personnes qui se sont portées volontaires pour prendre de l'ivermectine, seules un peu plus de 8 000 ont continué, et même dans ce cas, nous avons eu cette réduction de 68 % des décès. Même les plus optimistes ont été choqués."

Fille de poisson est un petit poisson (dicton brésilien, quand les fils suivent leurs pères).

Dr Lucy Kerr, lors du Conseil mondial de la santé.

Le père de Lucy Kerr, la principale scientifique de l'étude Itajaí, était Warwick Stevam Kerr, un scientifique brésilien décédé en 2018, à l'âge de 96 ans, dans la ville de Ribeirão Preto, où il a développé la majeure partie de sa brillante carrière. Warnick, avec une carrière mondiale, outre plusieurs universités brésiliennes, a donné des conférences dans des universités nord-américaines (Louisiane, Californie, Wisconsin et Université Columbia à New York.). Au Brésil, il a occupé des postes importants, comme celui de directeur scientifique de la FAPESP. Il a également été président de la prestigieuse Société brésilienne pour l'avancement de la science. Avec des productions scientifiques pertinentes, il a été membre de la "National Academy of Sciences", aux États-Unis, en plus d'être admis par le président Itamar Franco dans l'Ordre national du mérite scientifique dans la classe "Grã-Cruz" en 1994. Lucy avoue être inspirée par son père : "J'avais l'habitude de l'accompagner chaque fois que je le pouvais. Il ne se gênait pas pour m'aider", dit-elle.

Il existe 15 autres études sur la prophylaxie à l'ivermectine. Toutes sont unanimement positives. L'étude d'Itajaí est la plus importante au monde avec l'ivermectine. Outre celle-ci, il existe 15 autres études sur la prophylaxie, qui ont toutes conclu à des effets positifs du médicament contre la COVID-19. Cependant, comme elle a porté sur un grand nombre de patients et qu'elle utilise la technique statistique PSM (Propensity Score Matching), les données étant très précises, cette étude a plus de poids en tant que preuve scientifique. En d'autres termes, Itajai n'a fait que confirmer d'autres études.

Note finale : Nostradamus contre les fact-checkers anxieux Bonjour, fact-checker. Tu vas maintenant t'en prendre à un expert pour réfuter l'étude, n'est-ce pas ? Je sais. Votre but est de dire que l'étude ne prouve rien. Il ne reste qu'une chose à dire à votre expert : que l'étude n'est pas randomisée et en double aveugle. Il est d'humeur à crier : "Les études d'observation ne prouvent pas l'efficacité". S'il dit cela, jetez sur ses genoux l'étude Anglemeyer, publiée dans Cochrane en 2014, et regardez-le avoir un malaise soudain. Cette étude dit qu'il n'y a pas de différences significatives entre les études observationnelles et les études RCT "gold standard", surtout lorsque la différence est supérieure à 8% d'efficacité, comme c'est le cas. En d'autres termes. Elle dit que les études observationnelles prouvent l'efficacité. Ce n'était pas suffisant ? Montrez l'étude de Kjell Benson, publiée en 2000 dans le New England Journal of Medicine, où l'auteur est arrivé aux mêmes conclusions. Il sera à court de réponses. Il aura une attaque. N'inventez même pas une réponse, pensez que vous réfutez l'étude avec deux ou trois phrases, sans mentionner Anglemeyer et Benson. On est d'accord ?