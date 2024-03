J 152. Rapport de guerre. Faible perspective de cessez-le-feu/ La famine s'aggrave à Gaza: 18 enfants morts de malnutrition/ Le Canada reprendra le financement de l’UNRWA en avril (Vidéo)

---

Opération "déluge d'Al-Aqsa". Jour 152 : Les perspectives de percée dans les pourparlers de cessez-le-feu restent minces

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 152: Prospect of breakthrough in ceasefire talks remains thin

Mondoweiss, 06.03.24





Le Canada reprendra le financement de l’UNRWA et s’engagera à verser 25 millions de dollars en avril. À Gaza, un autre enfant palestinien meurt de soif et de faim dans le nord, ce qui porte à 18 le nombre d’enfants morts de malnutrition.

Nombre de victimes

Plus de 30.717 tués* et au moins 72.156 blessés dans la bande de Gaza.

Plus de 423 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.**

Israël révise son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1400 à 1147.

586 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés. ***



*Le ministère de la Santé de Gaza a confirmé ce chiffre sur la chaîne Telegram. Certains groupes de défense des droits humains ont placé le nombre de morts à près de 35000 en comptant les personnes présumées mortes.

** Le nombre de morts en Cisjordanie et à Jérusalem n’est pas mis à jour régulièrement. Selon le ministère de la Santé de l’Autorité Palestinienne le 6 mars, il s’agit du dernier chiffre.

*** Ce chiffre est publié par l’armée israélienne, montrant les soldats dont les noms « ont été autorisés à être publiés ».