J140. Rapport sur la guerre en Palestine. L'UNRWA a atteint un "point de rupture", dit son chef/ Les experts de l'ONU exhortent les pays à cesser d'armer Israël alors que Netanyahou dévoile son plan d'après-guerre/ Bombardements israéliens sur le sud/ Nouveaux pourparlers en vue d'une trêve (Vidéo)

140e jour de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : Les experts de l'ONU exhortent les pays à cesser d'armer Israël alors que Netanyahou dévoile son plan d'après-guerre

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 140: UN experts urge countries to stop arming Israel as Netanyahu unveils postwar plan

Mondoweiss, 23.02.24



Le plan d'après-guerre de Benjamin Netanyahu prévoit qu'Israël exerce un contrôle direct sur une bande de Gaza démilitarisée, tout en démantelant définitivement l'UNRWA et en chargeant des "responsables locaux" de la gestion des affaires civiles.

Nombre de victimes

Plus de 29 514 tués* et au moins 69 616 blessés dans la bande de Gaza.

Plus de 380 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Israël révise son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1 400 à 1 147.

576 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés**.

*Ce chiffre a été confirmé par le ministère de la santé de Gaza sur la chaîne Telegram. Certains groupes de défense des droits de l'homme estiment le nombre de morts à plus de 38 000 en tenant compte des personnes présumées mortes.

** Ce chiffre est publié par l'armée israélienne, indiquant les soldats dont les noms "ont été autorisés à être publiés".



Principaux développements

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dévoile un "plan d'après-guerre" pour Gaza, dans lequel Israël contrôlerait la sécurité et jouerait un rôle dans les affaires civiles.

La présidence palestinienne rejette le plan de M. Netanyahu et appelle à la création d'un État palestinien indépendant.

Le ministre israélien des finances, Ben Smotrich, s'apprête à approuver la construction de plus de 3 000 logements en Cisjordanie en guise de "revanche sioniste" après l'opération de tir à l'extérieur de Maale Adumim.

Les forces israéliennes lancent une série d'attaques sur le centre de Gaza, tuant 40 Palestiniens et en blessant au moins 100 autres.

Les forces israéliennes pénètrent à nouveau dans l'hôpital Nasser assiégé à Khan Younis, tandis que les organisations humanitaires élaborent des stratégies pour évacuer les 140 patients bloqués.

Plusieurs organisations israéliennes de défense des droits de l'homme appellent les pays à rétablir le financement de l'UNRWA.

Cisjordanie : Les forces israéliennes arrêtent deux enfants de dix ans de Sinjil, au nord de Ramallah.

Experts de l'ONU : Les exportations d'armes vers Israël doivent cesser immédiatement.

Les ministres des affaires étrangères réunis pour le sommet du G20 à Rio de Janeiro discutent de l'importance d'une solution à deux États avec un État palestinien indépendant.

La radio de l'armée israélienne annonce qu'elle "se prépare à la guerre" au Liban.

Une frappe aérienne israélienne tue deux ambulanciers dans la ville de Bint Jbeil, au Liban...

