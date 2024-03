J146. Rapport sur la guerre en Palestine. Les forces israéliennes massacrent des civils qui attendent de l'aide humanitaire dans le nord de Gaza/ Le dernier hôpital fonctionnel du nord de Gaza, Al-Awda, ferme ses portes (Vidéo)

---

Jour 146 de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : les forces israéliennes massacrent des civils qui attendent de l'aide humanitaire

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 146: Israeli forces massacre civilians waiting for humanitarian aid

Mondoweiss.net, 29.02.24





Des chars et des avions de guerre israéliens auraient pris pour cible des civils qui attendaient de l'aide, tuant au moins 77 personnes et en blessant des centaines d'autres. Pendant ce temps, les groupes d'aide internationale affirment que les largages d'aide sont si "négligeables" qu'ils "perpétuent la stratégie globale du blocus".

Nombre de victimes

Plus de 30 035 morts* et au moins 70 457 blessés dans la bande de Gaza.

Plus de 380 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Israël revoit son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1 400 à 1 147.

582 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés**.

*Ce chiffre a été confirmé par le ministère de la santé de Gaza sur la chaîne Telegram. Certains groupes de défense des droits de l'homme estiment que le nombre de morts est plus proche de 35 000 si l'on tient compte des personnes présumées mortes.

** Ce chiffre est publié par l'armée israélienne, indiquant les soldats dont les noms "ont été autorisés à être publiés".





Principaux développements