J147. Rapport sur la guerre en Palestine. Pas de cessez-le-feu en vue malgré la condamnation internationale du "massacre" de civils d'Israël/ Les USA bloquent une résolution du Conseil de sécurité condamnant Israël pour son massacre de Palestiniens tentant de recevoir de l'aide humanitaire à Gaza/ L'ONU n'a pu acheminer d'aide au nord de Gaza depuis plus d'une semaine (Vidéo)

Jour 147 de l'opération "déluge d'Al-Aqsa" : pas de cessez-le-feu en vue malgré la condamnation internationale du "massacre à la farine" d'Israël

Article originel : ‘Operation Al-Aqsa Flood’ Day 147: No ceasefire in sight despite international condemnation of Israel’s ‘flour massacre’

Mondoweiss, 1.03.24



Les États-Unis bloquent une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant Israël pour son massacre de Palestiniens tentant de recevoir de l'aide humanitaire à Gaza, déclarant que l'incident "doit encore faire l'objet d'une enquête".



Nombre de victimes

Plus de 30 228 morts* et au moins 71 377 blessés dans la bande de Gaza.

Plus de 380 Palestiniens tués en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est.

Israël révise son estimation du nombre de morts du 7 octobre de 1 400 à 1 147.

582 soldats israéliens tués depuis le 7 octobre et au moins 3 221 blessés*.

* Ce chiffre a été confirmé par le ministère de la santé de Gaza sur la chaîne Telegram. Certains groupes de défense des droits estiment le nombre de morts à plus de 38 000 si l'on tient compte des personnes présumées mortes.

** Ce chiffre est publié par l'armée israélienne, indiquant les soldats dont les noms "ont été autorisés à être publiés".



Principaux développements

Deux morts et plusieurs blessés dans un attentat à la bombe à Rafah

Condamnation internationale généralisée du "massacre à la farine" de la ville de Gaza, où les troupes israéliennes ont ouvert le feu sur des Palestiniens qui attendaient un convoi d'aide.

Les Nations unies n'ont pas été en mesure d'acheminer de l'aide au nord de Gaza depuis plus d'une semaine

Les États-Unis bloquent une résolution du Conseil de sécurité des Nations unies qui accuserait Israël d'avoir attaqué des Palestiniens qui attendaient un convoi d'aide à Gaza.

La Commission européenne distribuera 50 millions d'euros à l'UNRWA la semaine prochaine

17 ONGI ont appelé les pays à reprendre le financement de l'Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA)

Le ministère palestinien des affaires étrangères demande que des sanctions internationales soient imposées à Israël

Des images diffusées sur les chaînes Telegram palestiniennes montrent des soldats israéliens érigeant des barricades devant la Porte des Lions, empêchant les fidèles d'accéder à l'enceinte d'Al Aqsa.

L'armée israélienne confirme qu'elle "se prépare à démolir" la maison d'un homme accusé d'être l'auteur d'une fusillade qui a tué deux colons israéliens

L'armée israélienne affirme avoir tué plus de 13 000 combattants palestiniens à Gaza depuis le début de l'opération

Le député travailliste britannique George Galloway remporte une victoire écrasante lors d'une élection partielle et déclare que cette victoire est "pour Gaza"...

